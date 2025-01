Okres poświątecznych wyprzedaży to także czas wzmożonej aktywności cyberprzestępczej. Z danych CERT Polska wynika, że 1/3 zgłoszonych do tej instytucji incydentów ma miejsce przed i po Bożym Narodzeniu. Zdaniem ekspertów rok 2024 będzie rekordowy pod względem wyłudzeń. Co gorsza, z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że ofiarą oszustów padają najczęściej osoby młode i z wyższym wykształceniem.

Wielu poszkodowanych nie zgłasza takich spraw, bo albo nie wierzą w skuteczność ścigania przestępców, bądź najzwyczajniej na świecie wstydzą się tego, że dali się nabrać i to mimo tysięcy komunikatów i ostrzeżeń na ten temat – komentuje Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej.

To nie emeryci są głównie ofiarą cyberprzestępców

Ankietowanych pytaliśmy najpierw o to, jak oceniają swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa danych osobowych, a następnie czy padli ofiarą wyłudzenia danych osobowych. Porównanie odpowiedzi na te pytania dało zaskakujące wyniki. Najwyżej ocenili swoją wiedzę absolwenci szkół wyższych – aż 38 proc. z nich uznało ją za wysoką i bardzo wysoką. Dla porównania w przypadku osób z wykształceniem zawodowym wynik wyniósł 19,7 proc. Ale jednocześnie tylko 7,8 proc. absolwentów zawodówek padło ofiarą przestępców, podczas gdy w gronie osób z wyższym wykształceniem prawie 2 razy więcej, bo 13,8 proc. – informuje Kamil Sztandera, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

W Małopolsce najwięcej oszustw, na Kujawach najmniej

Ostrożność i rozsądek najlepszą polisą

Okres wyprzedaży sprzyja przestępcom. Niższa cena na wielu kupujących działa jak magnes i ma taką moc, że tracą zdrowy rozsądek. Wiele osób dostanie e-maile kierujące do fałszywych stron z wyjątkowymi okazjami, które tak naprawdę służą wyłudzeniu ich danych. Będą też SMS-y informujące o konieczności dopłaty niewielkiej kwoty, żeby odebrać paczkę, czy telefony od zatroskanych policjantów bądź pracowników banków, którzy poinformują, że właśnie ktoś próbuje włamać się na nasze konto. Nie dajmy się na to nabrać – apeluje Kamil Sztandera, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Do końca września 2024, do CERT Polska zgłoszono 80 tys. incydentów, czyli tyle ile w całym 2023 roku. Wygląda więc na to, że rok 2024 będzie rekordowy pod tym względem. A to i tak nie jest pełna liczba. Z najnowszego badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że zaledwie 11 proc. spośród osób, które padły ofiarą oszustów zgłosiło to do CERT Polska lub na policję.Wbrew stereotypom, to nie emeryci padają najczęściej ofiarą oszustów. Głośne niedawno przypadki wyłudzenia znacznych kwot od posła (150 tys. zł) i senatora (450 tys. zł) metodą „na policjanta” nie są wcale zaskakujące.Równie zaskakujące wyniki daje zestawienie odpowiedzi na oba te pytania w podziale na wiek respondentów. Najwyżej swoją wiedzę oceniły osoby najmłodsze, w wieku 18-24 lat. Tu aż 41,5 proc. uznało, że ich wiedza na temat ochrony danych osobowych jest wysoka lub bardzo wysoka. W przypadku osób po 65 roku życia wskaźnik ten wynosił 26 proc. Natomiast ofiarą oszustów padło 15,6 proc. najmłodszych Polaków i 6,5 proc. najstarszych.Analiza danych dotyczących miejsca zamieszkania ofiar cyberprzestępców pokazuje spore regionalne zróżnicowanie. Różnica między Małopolską, której aż 15,6 proc. mieszkańców przyznało się do tego, że padło ofiarą wyłudzenia danych osobowych, a województwem kujawsko-pomorskim z odsetkiem 7,3 proc. jest ponad dwukrotna. Do województw z najwyższym odsetkiem poszkodowanych przez oszustów należą też: lubuskie – 15,2 proc., wielkopolskie – 15 proc. i pomorskie – 14,8 proc. Najmniej, poza Kujawami, ucierpieli natomiast mieszkańcy: Opolszczyzny – 8,3 proc., Górnego Śląska – 8,9 proc., Podkarpacia – 9,7 proc. i Mazowsza – 9,8 proc.