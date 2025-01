5 kluczowych obszarów dla rynku energii w Polsce w 2025 roku

Rok 2025 może przynieść istotne zmiany na polskim rynku energii - od utrzymania zamrożenia cen, przez nowe zasady systemu net-billing, aż po "odświeżone" programy finansowania, takie jak "Czyste Powietrze" czy "Mój Elektryk". Inicjatywy te mają szansę przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce, jednak branża będzie musiała również stawić czoła wyzwaniom związanym m.in. z niedoborem specjalistów czy potrzebą rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

1. Zamrożenie cen energii

2. Nowe możliwości dla prosumentów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Admiral_Lebioda z Pixabay W 2025 roku wzrośnie popularność mikroinstalacji fotowoltaicznych Wpłynie na to m.in. przedłużenie terminu składania wniosków w programie „Mój Prąd”, który w nowej formule miał trwać od 1 września do 20 grudnia 2024 r.

3. Budynki w centrum transformacji energetycznej

4. Elektromobilność pod znakiem zapytania

5. Potrzebni specjaliści

Jacek Zarzycki, Business Development Manager w firmie Eaton wskazuje pięć kluczowych obszarów, które w 2025 r. będą kształtowały rynek energii w Polsce.W nowym roku dla odbiorców indywidualnych utrzymane zostaną zamrożone ceny energii – do 30 września 2025 r. mają one wynieść maksymalnie 500 zł/MWh (powiększone o akcyzę i podatek VAT). Samorządy ze stałej stawki za pobór prądu będą mogły korzystać wyłącznie do końca marca 2025 r.Jednak trudno jednoznacznie stwierdzić jak ukształtują się ceny energii po zakończeniu okresu zamrożenia. Warto wspomnieć o możliwości skorzystania z dynamicznych taryf za pobór energii, które dystrybutorzy mieli obowiązek wprowadzić do swoich ofert w sierpniu 2024 r. W tym modelu ceny energii zmieniają się w zależności od takich czynników jak aktualne zapotrzebowanie, pora dnia czy stopień obciążenia sieci. Korzyści z takich rozwiązań odniosą przede wszystkim odbiorcy, którzy posiadają inteligentne liczniki oraz mają umiejętność zarządzania zapotrzebowaniem na prąd i jego konsumpcją. Niezbędne do tego jest wdrożenie systemów zarządzania energią, które na bieżąco pozwalają planować i optymalizować zużycie.W 2025 roku można spodziewać się dalszego wzrostu popularności mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wpłynie na to m.in. przedłużenie terminu składania wniosków w programie „Mój Prąd”, który w nowej formule miał trwać od 1 września do 20 grudnia 2024 r. Po raz pierwszy od początku jego istnienia wprowadzono obowiązek instalacji magazynów energii i/lub ciepła oraz ich integracji z panelami fotowoltaicznymi. Warto wspomnieć, że łączenie OZE z systemami magazynowania energii wspiera jej autokonsumpcję oraz stabilizuje pracę sieci energetycznej.Kluczową zmianą dla prosumentów będzie powrót do rozliczeń według stawek miesięcznych w systemie net-billing. Jak wynika z nowelizacji ustawy o OZE, posiadacze fotowoltaiki będą mieć wybór między stawkami miesięcznymi a godzinowymi. W przypadku wybrania drugiej opcji, prosumenci mogą skorzystać z wyższego zwrotu za niewykorzystaną energię (wzrost z 20% do 30%). Ustawa przewiduje również przyspieszenie procesu inwestycyjnego dla OZE, m.in. poprzez skrócenie terminów wydawania zezwoleń na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy systemy magazynowania energii.Rok 2025 przyniesie kolejne propozycje wspierania inwestycji w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej budynków. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział uruchomienie zrewidowanego programu „Czyste Powietrze”, który ma ruszyć 31 marca 2025 r. Chociaż jego ostateczna forma jest jeszcze konsultowana, ze wstępnych założeń wynika, że rezygnuje się w nim z dopłat do kotłów gazowych, a audyty energetyczne mają zostać zastąpione przez system ocen specjalistów dokonywanych w miejscu inwestycji. Pieniądze natomiast mają trafiać bezpośrednio do beneficjentów, zamiast do instalatorów. Celem programu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ich emisyjności poprzez termomodernizację.W obszarze elektromobilności uwaga będzie skupiona na programie „Mój elektryk 2.0” z budżetem wynoszącym ponad 1,6 mld zł. Tym razem skorzystać z niego będą mogły wyłącznie osoby fizyczne oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Firmy działające w innych formach prawnych – dotychczas kluczowi beneficjenci programu – zostały z niego wykluczone. Rodzi to obawy o możliwość pełnego wykorzystania budżetu przeznaczonego na wsparcie oraz dalszy rozwój elektromobilności w Polsce. Istotnym wyzwaniem pozostaje również rozbudowa infrastruktury ładowania, szczególnie w kontekście wzrostu liczby samochodów elektrycznych na rynku.Dotychczasowy niedobór wykwalifikowanych pracowników w Europie zmuszał producentów technologii OZE do opracowywania szybkich i łatwych w montażu modułowych, prefabrykowanych rozwiązań. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się również w nadchodzącym roku, a szansą na zwiększenie liczby specjalistów jest dostęp do środków z Funduszu Spójności UE. W jego ramach Polska na lata 2021-2027 ma do dyspozycji ponad 6 mld euro na podnoszenie umiejętności Polaków. Daje to potencjał na zwiększenie liczby wykwalifikowanych instalatorów oraz przyspieszenie wdrażania rozwiązań technicznych wspierających transformację energetyczną.