Colliers: dobre perspektywy na inwestycji w nieruchomości

Pojawił się najnowszy raport „2025 Global Investor Outlook” autorstwa Colliers poświęcony perspektywom dla rynku inwestycyjnego. Jego autorzy zwracają m.in. uwagę na nowe możliwości, oferowane przez główne i alternatywne segmenty rynku nieruchomości zarówno na Starym Kontynencie, jak i na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W który z segmentów rynku inwestycyjnego EMEA celują zagraniczni inwestorzy?

Skąd płynie kapitał?

Jakie przełożenie na wolumen transakcji inwestycyjnych mają obniżki stóp procentowych?

Rynek inwestycyjny w regionie EMEA jest gotowy na ożywienie w 2025 r. ze względu na silniejsze fundamenty i powrót zainteresowania aktywami wysokiej jakości – mówi Luke Dawson, szef działu rynków kapitałowych na świecie i w regionie EMEA, Colliers. – Wraz z poprawą płynności i dostosowywaniem strategii przez inwestorów do aktualnych realiów spodziewamy się stopniowego odbicia w poszczególnych segmentach rynku. O ile Europa odnotuje wzrost zainteresowania ze strony inwestorów z Azji i Bliskiego Wschodu, o tyle główne europejskie miasta, takie jak Paryż, Berlin, Mediolan, Madryt, Kopenhaga czy Londyn nadal będą przyciągać globalny kapitał – dodaje Luke Dawson.

Obniżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny sprawiają, że pieniądz jest coraz tańszy, co przekłada się na bardziej atrakcyjne zwroty dla inwestorów – komentuje Piotr Mirowski, Senior Partner, Dział Doradztwa Inwestycyjnego, Colliers w Polsce. – Już teraz widzimy wzmożone zainteresowanie centrami logistycznymi na kluczowych rynkach regionalnych i biurowcami w Warszawie, zarówno w Centralnym Obszarze Biznesu, jak i w niecentralnych lokalizacjach. Do końca roku powinno zostać sfinalizowanych jeszcze co najmniej kilka istotnych transakcji, każda o wartości powyżej 50 mln EUR. Zaawansowane są również procesy, których zamknięcie przewidywane jest na I kw. 2025 – dodaje Piotr Mirowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Powrót globalnego zainteresowania inwestycjami EMEA pozostaje najchętniej wybieranym przez międzynarodowych inwestorów regionem, a znaczny napływ kapitału spodziewany jest ze strony inwestorów z Azji i Bliskiego Wschodu, którzy celują w najlepsze segmenty rynku, takie jak biura i obiekty przemysłowo-logistyczne.

Kluczowe płynące z raportu Colliers „2025 Global Investor Outlook”



Powrót globalnego zainteresowania inwestycjami

Cięcia stóp procentowych zwiększą płynność rynku

Jakość i spełnianie kryteriów ESG

Wzrost popularności obiektów mieszkaniowych

Aktywa alternatywne coraz popularniejsze

Perspektywy na 2025 r.

Również w Polsce rynek od kilku kwartałów wykazuje symptomy ożywienia. Łączna wartość transakcji na rynku po trzech kwartałach 2024 roku wyniosła ponad 3 mld EUR, a według szacunków Colliers na koniec roku powinna przekroczyć 4 mld EUR. Oznaczałoby to ponad 100-proc. wzrost w porównaniu do 2023 r.Jak wynika z raportu Colliers, EMEA pozostaje najchętniej wybieranym przez międzynarodowych inwestorów regionem, a znaczny napływ kapitału spodziewany jest ze strony inwestorów z Azji i Bliskiego Wschodu, którzy celują w najlepsze segmenty rynku, takie jak biura i obiekty przemysłowo-logistyczne. Inwestorzy z Ameryki Północnej również wykazują zwiększone zainteresowanie z uwagi na odporność Europy, zachęty do powrotów do biur oraz ożywienie na rynku, które przewyższa to obserwowane w USA.Przewidywane obniżki stóp procentowych na rynkach w regionie EMEA przyniosą potrzebny wzrost wolumenu transakcji. Autorzy raportu „2025 Global Investor Outlook” wskazują, że cięcia te pozwolą zniwelować rozbieżności oczekiwań cenowych między sprzedającymi i kupującymi oraz ograniczyć erozję kapitału obserwowaną w ostatnich latach. To z kolei powinno przełożyć się na większy wzrost inwestycji, m.in. w segmencie biurowym.Inwestorzy skupiają swoją uwagę na spełniających kryteria ESG wysokiej jakości aktywach podstawowych, szczególnie w segmentach biurowym, przemysłowo-logistycznym i mieszkaniowym. Z raportu wynika, że około 20% ostatnio nabytych nieruchomości biurowych w Europie było przeznaczonych do renowacji lub przebudowy, co podkreśla odporność i zdolność adaptacyjną tego segmentu rynku.Ze względu na trendy demograficzne, np. starzenie się populacji, oraz przez brak równowagi między popytem a podażą na rynku mieszkaniowym nadal rośnie wolumen inwestycji w lokale dla studentów i seniorów. Nieruchomości skierowane do studentów zyskują na popularności szczególnie w kluczowych ośrodkach uniwersyteckich, takich jak Hiszpania, Włochy, Francja, Holandia i Wielka Brytania, oferując stabilny, długoterminowy potencjał przychodu.W regionie EMEA wciąż rośnie popyt na aktywa alternatywne, takie jak np. centra przetwarzania danych. Na duże zainteresowanie inwestorów istotny wpływ ma m.in. dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, zwiększający zapotrzebowanie na rozwiązania do przechowywania danych. Wzrost w tym segmencie ograniczyć mogą jednak wyzwania związane z dostawami energii i wymogi regulacyjne na niektórych rynkach, takich jak Irlandia, Niemcy i Holandia.Wraz z ożywieniem na rynku inwestycyjnym w regionie EMEA oczekuje się, że zarówno tradycyjne, jak i alternatywne segmenty rynku nieruchomości odnotują wzrost wolumenu transakcji. Odporność regionu w branżach centrów handlowych, hoteli i obiektów logistycznych zapewnia dobre perspektywy dla zdywersyfikowanych inwestycji w 2025 roku. Aktywa podstawowe w Londynie, Paryżu i Berlinie pozostaną bastionami dla globalnych inwestorów, podczas gdy popyt na zrównoważoną modernizację i przebudowę obiektów wskazuje na możliwości inwestycyjne w segmencie powierzchni biurowych i przemysłowych.