Rynek biurowy w Łodzi: pół roku i jeden biurowiec

W I kwartale 2023 roku na biurowej mapie Łodzi nie pojawił się ani jeden nowy biurowiec. Drugi kwartał zaowocował natomiast tylko jednym otwarciem. Działających na łódzkim rynku deweloperów cechuje jednak relatywnie duża aktywność, która swoje owoce ma przynieść w nadchodzącym roku.

Przeczytaj także: Rynek biurowy w Łodzi w I kw. 2023 bez nowej podaży

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile powierzchni biurowej jest dostępne w Łodzi, a ile pozostaje w budowie?

Jak prezentuje się wskaźnik pustostanów?

Ile kosztuje wynajem 1 mkw powierzchni w łódzkich biurowcach?



Na koniec czerwca 2023 roku w budowie pozostawało ponad 42 000 m kw. powierzchni biurowej, która zasili łódzki rynek w kolejnych dwóch latach. Według harmonogramów założonych przez deweloperów ponad 40 000 m kw. powierzchni ma być sfinalizowane w 2024 roku – komentuje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ile powierzchni biurowej jest dostępne w Łodzi? Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec czerwca 2023 roku wyniosły ponad 635 400 m kw.

Aktywność łódzkich najemców w I połowie roku pozostawała na stabilnym poziomie względem analogicznego okresu w 2022 roku. Od stycznia do czerwca popyt na biurowce wyniósł 30 700 m kw., co stanowiło 9% całkowitego wolumenu umów podpisanych w miastach regionalnych. W minionym kwartale najemcy podpisali umowy na ponad 16 000 m kw.,” – dodaje Filip Kowalski, starszy negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Mimo niewielkiej nowej podaży współczynnik pustostanów w biurowcach w Łodzi wzrósł o 2,9 pp. w ciągu kwartału i na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 23,4%. Jego zmiana w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku jest jeszcze większa, ponieważ wzrost wyniósł aż 4,8 pp. Co więcej jest to najwyższa w historii tego rynku wartość współczynnika. Pozostał on również najwyższy poziomie spośród wszystkich miast regionalnych – wyjaśnia Katarzyna Bojar.

Przeczytaj także: Rynek biurowy w Łodzi w 2022 roku

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec czerwca 2023 roku wyniosły ponad 635 400 m kw. i nieznacznie zmieniły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Od początku roku do użytku oddano zaledwie jeden biurowiec, będący częścią kompleksu Fuzja (1 900 m kw., Echo Investment), co stanowiło niecałe 2% całkowitej nowej powierzchni w miastach regionalnej.Największymi projektami na etapie realizacji są Widzewska Manufaktura (32 000 m kw., Cavatina Holding) oraz kolejny etap w ramach kompleksu Fuzja (8 300 m kw., Echo Investment).W strukturze transakcji dominowały nowe umowy – 74%, regeneracje odpowiadały za 24% wolumenu wynajętej powierzchni, a ekspansje za 2%.Czynsze wywoławcze w Łodzi na koniec czerwca 2023 roku pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału i wahały się od 9,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest wzrost stawek czynszów. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 15,00 do 28,00 PLN/m kw./miesięcznie.