Biurowce w Warszawie: najemcy patrzą głównie poza centrum

Najnowsze doniesienia Knight Frank dowodzą, że na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku na terenie stolicy wynajęto przeszło 316 000 m kw. powierzchni biurowej. Najemców cechuje jednak dość duża ostrożność – w wolumenie transakcji widać bowiem znaczącą przewagę renegocjacji dotychczasowych umów nad nowymi umowami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in. :

Ile powierzchni biurowej przybyło na terenie stolicy w I połowie 2024 roku?

Które z warszawskich stref dominują pod względem ilości biurowców?

W którym rejonie Warszawy znajduje się najwięcej biurowych pustostanów?

W I połowie 2024 roku łączna nowa podaż to prawie 64 000 m kw., co jest wynikiem prawie 3,5 razy większym w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Do końca roku spodziewamy się oddania kolejnych 36 800 m kw. w trzech projektach, – komentuje Michał Kusy, młodszy konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Bartek z Pixabay W Warszawie najemcy wciąż patrzą na koszty Mimo stabilnego popytu najemcy ostrożnie podchodzą do relokacji, częściej wybierając renegocjacje kończących się umów.

Obserwujemy utrzymujący się trend wyboru przez najemców lokalizacji poza centralnych, gdzie występuje korzystna relacja ceny do standardu. Z naszych analiz wynika, że ponad 57% powierzchni biurowej zostało wynajęta głównie na Służewcu i wzdłuż Al. Jerozolimskich. Pokrywa się to z analizą umów najmu, bowiem najemcy przywiązują większą wagę do ograniczania kosztów i częściej decydowali się na renegocjacje. Stanowiły one w pierwszej połowie roku ponad 51% wolumenu transakcji – wyjaśnia Piotr Kalisz, dyrektor działu reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Na koniec czerwca 2024 roku całkowite zasoby biurowców w Warszawie wyniosły 6,26 mln m kw. i nieznacznie zmieniły się względem poprzedniego kwartału. Od kwietnia do czerwca oddano do użytku zaledwie jeden obiekt – VIBE A o powierzchni 15 000 m kw.Strefy centralne dominują w kwestii zasobów, gdzie zlokalizowane jest 45% powierzchni biurowej. Z kolei na Służewcu, który w ostatnim czasie przechodzi istotne przeobrażenia przestrzenne znajduje się prawie 17% (1,1 mln m kw.) zasobów biurowych Warszawy. Popularność okolic Ronda Daszyńskiego oraz centralnych lokalizacji widać również w znaczącym udziale tej części miasta w powierzchni w budowie. Prawie 89% realizowanej obecnie powierzchni powstaje właśnie w tej okolicy.Pierwsza połowa roku pod kątem popytu utrzymała się na stabilnym poziomie względem analogicznego okresu w 2023 roku i wyniosła ponad 316 000 m kw.Nowe umowy zajęły drugie miejsce z udziałem 41%, a ekspansje wyniosły niecałe 8% wolumenu.Rośnie udział powierzchni wynajętej w budynkach certyfikowanych, który w pierwszej połowie 2024 roku stanowił 75% (wzrost z 54% w 2023 roku). Wskazuje to z jednej strony na coraz większe przywiązanie najemców do ekologicznych i zrównoważonych budynków biurowych, a z drugiej na rosnącą liczbę obiektów z zielonymi certyfikatami.Znaczna przewaga popytu nad nową podażą wpłynęła na spadek wskaźnika pustostanów względem poprzedniego kwartału o 0,1 pp., który na koniec czerwca wyniósł 10,9%. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim spadek był jeszcze większy - 0,5 pp. Niezmiennie najwięcej pustostanów znajduje się na Służewcu (19,6%), a najmniej wzdłuż ulicy Puławskiej (5,3%). W strefach centralnych współczynnik pustostanów szacowany jest na 12,3%.W II kw. 2024 roku wywoławcze stawki czynszu za powierzchnię biurową w Warszawie pozostały stabilne. Wyjściowe czynsze w centralnych strefach kształtowały się zazwyczaj w przedziale od 18,00 do 27,00 EUR/m kw./miesiąc, jednak w najlepszych budynkach biurowych czynsze mogą znacznie przekraczać ten poziom. W strefach poza centralnych czynsze wywoławcze zazwyczaj oscylowały od 10,00 do 17,00 EUR/m kw./miesiąc. Stawki opłat eksploatacyjnych również pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału i w II kw. 2024 roku wynoszą od 18,00 do 38,00 PLN/m kw./miesiąc.