Rynek biurowy w regionach III kw. 2023. Popyt na biurowce jak przed pandemią

Pojawił się najnowszy raport „At A Glance – Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych III kwartał 2023” autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland. Opracowanie dowodzi, że w badanym okresie padł rekord pod względem wolumenu wynajętych biurowców. Liderem nowej podaży okazał się Wrocław. Największy popyt na biura zgłaszała branża IT.

Przeczytaj także: Biura w regionach w I półroczu 2023. Coraz większy wybór

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakimi zasobami powierzchni biurowej dysponowały u schyłku września 2023 największe regionalne rynki biurowe?

Na którym rynku przybyło najwięcej biurowców?

Gdzie odnotowano najwyższy wskaźnik pustostanów?

Jak kształtują się czynsze na regionalnym rynku biurowym?



Nowa powierzchnia biurowa

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Popyt na biurowce jak przed pandemią Największy popyt odnotowano w branży IT, natomiast najmniejszy – w branży produkcyjnej. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Trójmieście (29% rynku), w Krakowie (19%) oraz Wrocławiu (17%).

Najem – rekordowy kwartał

Analizując średni wolumen zawartych transakcji najmu w ostatnim kwartale roku w ostatnich pięciu latach, możemy przypuszczać, że aktywność najemców za cały 2023 rok będzie zbliżona do ich rekordowej aktywności odnotowanej w 2019 roku. Na rynku jednak nadal obserwujemy ostrożność najemców oraz dążenie do optymalizacji zajmowanej powierzchni biurowej. Najemcy dokładnie analizują swoje potrzeby, poszukując budynków efektywnych energetycznie i środowiskowo, oraz dążą do optymalizacji kosztów wykończenia powierzchni - mówi Dorota Mielke, Zastępca Dyrektorki, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Stopa pustostanów w biurowcach – tendencja wzrostowa

Poziom czynszów nadal na wysokim poziomie

Autorzy raportu „At A Glance – Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych III kwartał 2023” wskazują, że całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą przekroczyły 6,6 mln m kw. W trzecim kwartale dostarczono 119 700 m kw., co stanowi aż 51% oddanej powierzchni biurowej przez deweloperów od początku roku.Od lipca do września nowa podaż urosła najbardziej we Wrocławiu (36%), Katowicach (22%) i Krakowie (20%). Do największych zrealizowanych inwestycji można zaliczyć biurowce w Katowicach: Craft (26 700 m kw., Ghelamco), we Wrocławiu: Nowa Renoma (23 400 m kw., Globalworth), Infinity (19 700 m kw., Avestus) czy w Krakowie: Kreo (24 000 m kw., Ghelamco). Sfinalizowano także budowę Intel HQ w Trójmieście (23 000 m kw., Intel). Do końca 2023 roku deweloperzy planują dostarczyć jeszcze ponad 130 000 m kw., co oznacza, że nowa podaż w czwartym kwartale może osiągnąć najwyższy poziom w całym 2023 roku.Trzeci kwartał na regionalnym rynku biurowym był rekordowy pod względem wolumenu wynajętej powierzchni w 2023 roku. Całkowity wolumen transakcji najmu w trzecim kwartale stanowi wzrost o ponad 85 p.p. względem analogicznego kwartału w roku ubiegłym. Pomiędzy lipcem i końcem września najemcy podpisali umowy na ponad 198 400 m kw. powierzchni w biurowcach, co stanowi około 37% popytu zarejestrowanego w całym 2023 roku.Największy popyt odnotowano w branży IT, natomiast najmniejszy – w branży produkcyjnej. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Trójmieście (29% rynku), w Krakowie (19%) oraz Wrocławiu (17%). Całkowity popyt brutto za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniósł ponad 530 000 m kw. i był wyższy o 18,5 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 roku.Na koniec września 2023 roku na ośmiu analizowanych rynkach było do wynajęcia ponad 1,1 mln m kw. wolnej powierzchni biurowej, a wskaźnik pustostanów wyniósł 17,3% (wzrost o 0,5 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 2,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku). Najwyższy odsetek odnotowano w Katowicach – 23,2%, a najniższy w Szczecinie – 5,2%. Z kolei rynek biurowy w Łodzi , który od II kw. 2022 r. rejestrował najwyższy wskaźnik pustostanów, w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. zanotował jego spadek o 0,8 p.p. kw./kw.Czynsze za najlepsze biurowce na głównych, regionalnych rynkach utrzymują się na wysokim poziomie i sięgają nawet 16,00 - 17,00 EUR/m kw./miesiąc. Ze względu na znaczną ilość powierzchni biurowej dostępnej w budynkach zarówno istniejących, jak i będących w budowie, przewiduje się, że stawki czynszowe nie ulegną zmianom w najbliższym czasie. Jednakże właściciele budynków oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne i z zakresu ESG będą raczej mniej skłonni do negocjacji wysokości czynszów.