Powierzchnie biurowe w Europie: aktywność najemców znowu dopisuje

Rynek powierzchni biurowych wyhamował podczas pandemii, jednak od dłuższego już czasu sytuacja zaczynała się normować. Najnowsze doniesienia Cushman & Wakefield potwierdzają, że ubiegły rok okazał się dla rynku bardzo owocnym. Umowy najmu podpisane na przestrzeni minionych 12 miesięcy opiewały na 12,6 mln mkw. biur, co nie tylko świadczy o 15-procentowym wzroście względem poprzedniego roku, ale również o znacznym przekroczeniu wynoszącej 10,3 mln mkw. średniej z ostatniego piętnastolecia.

W miarę wzrostu poziomu wynajętej powierzchni, najemcy koncentrują się na najlepszych swojej klasie biurach w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników, a także zapewnić im odpowiednią przestrzeń umożliwiającą bardziej elastyczne sposoby pracy, kooperację I dobre samopoczucie. Ponadto, coraz więcej europejskich krajów wprowadza zaostrzone regulacje środowiskowe, co przekłada się na rosnące zainteresowanie tymi nieruchomościami biurowymi, które spełniają najwyższe ekologiczne standardy – komentuje Nigel Almond, Head of Data Analytics, Cushman & Wakefield.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Warszawa na drugim miejscu pod względem wzrostu aktywności najemców biurowych w Europie

Na wszystkich analizowanych rynkach poziom absorpcji netto wykazywał pozytywną tendencję. Dotyczyło to każdego kwartału 2022 roku, co biorąc pod uwagę jej ujemny poziom od połowy 2020 roku, stanowi diametralną zmianę. Kwartalna absorpcja w ubiegłym roku wyniosła średnio ponad 643 000 mkw., co jest wynikiem znacznie powyżej dziesięcioletniej średniej wynoszącej 530 000 mkw. – dodaje Nigel Almond.

Wzrost aktywności najemców był widoczny na większości analizowanych rynków, bo aż na 23 z 30, z czego największy skok odnotował Mediolan (+37%), Warszawa (+34%)[1], Madryt (+32%), Paryż (+26%) i Londyn (+22%).Zainteresowanie najlepszymi powierzchniami biurowymi przełożyło się na wzrost czynszów w europejskich miastach, które w IV kw. 2022 były wyższe o 6,2% r-d-r w porównaniu do zaledwie 1,7% w IV kw. 2021. Był to największy wzrost obserwowany od połowy 2008 roku.Całkowita ilość powierzchni dostępnej do wynajęcia w Europie wykazała skromny wzrost o 0,7% r-d-r do poziomu 22,6 mln mkw. co odpowiada za 8,1% całkowitych zasobów. Wskaźnik ten utrzymywał się na tym samym poziomie przez poprzednie cztery kwartały.Luksemburg ma najniższy współczynnik dostępnej powierzchni względem zasobów biurowych, który kształtuje się na poziomie 4,2%. Kolejne trzy miejsca zajmują rynki niemieckie - Hamburg (4,4%), Berlin (4,7%) i Monachium (5,2%), a stawkę z wynikiem 5,5% zamyka Paryż.Spadający poziom pustostanów w wielu europejskich aglomeracjach jest rezultatem silniejszego popytu i ograniczonej aktywności deweloperskiej. W 2022 roku na europejski rynek powierzchni biurowych trafiło 4,3 mln mkw. nowej podaży (spadek z 4,8 mln mkw. w 2021 roku). W budowie na koniec roku pozostawało natomiast 15,2 mln mkw., czyli o 400 000 mkw. mniej w porównaniu do końcówki 2021. Stanowi to równowartość 5,4 proc. zasobów.