Netflix otworzy w Polsce centrum inżynieryjne

Netflix zamierza otworzyć w Warszawie centrum inżynieryjne. Obecnie trwa rekrutacja na inżynierów oprogramowania aplikacji biznesowych.

Wybraliśmy Polskę ze względu na dostęp do świetnych specjalistów – polskie uczelnie informatyczne mają doskonałą reputację, a deweloperzy z Polski są cenionymi ekspertami, chętnie zatrudnianymi na całym świecie – mówi Deborah Black, wiceprezydent Engineering. – Cieszymy się na tę współpracę i wierzymy, że nowe centrum pomoże nam rozbudować naszą globalną organizację technologiczną i przynieść jeszcze więcej innowacji w rozwiązaniach, które tworzymy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centrum inżynieryjne Netflix Do jego zadań będzie należeć tworzenie produktów i usług, wykorzystywanych przez wewnętrznych i zewnętrznych partnerów Netflix, którzy produkują i zarządzają treściami w serwisie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Netflix w Polsce Inżynierowie pracujący z Warszawy będą mieć bezpośredni wpływ na to, jak studio Netflix tworzy i produkuje popularne tytuły, takie jak Wiedźmin, The Crown czy Stranger Things. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W roku 2022 Netflix otworzył w Polsce biuro na Europę Środkowo-Wschodnią. Netflix wyprodukował już ponad 30 polskich filmów i seriali – tylko w zeszłym roku serwis przeznaczył 400 milionów zł na lokalne produkcje, a od 2018 r. stworzył ponad 3500 miejsc pracy przy produkcjach własnych: dla polskich aktorów, scenarzystów, reżyserów oraz ekip pracujących na planie i poza nim, które są podporą każdej produkcji.Kolejną inwestycją na polskim rynku jest centrum inżynieryjne. Do jego zadań będzie należeć tworzenie produktów i usług, wykorzystywanych przez wewnętrznych i zewnętrznych partnerów Netflix, którzy produkują i zarządzają treściami w serwisie. Rozwiązania, nad którymi będzie pracował zespół z Warszawy, umożliwią cały proces produkcji treści, od pomysłu do realizacji i publikacji w serwisie, oraz zapewniają nowe, innowacyjne sposoby zarządzania rozrywką w skali globalnej.Decyzja o inwestycji w Polsce zapadła wiele miesięcy temu w centrali firmy w Los Gatos i została podjęta przez kierownictwo zespołu zajmującego się technologiami w firmie.Inżynierowie pracujący z Warszawy będą mieć bezpośredni wpływ na to, jak studio Netflix tworzy i produkuje popularne tytuły, takie jak Wiedźmin, The Crown czy Stranger Things. Ponieważ każdego roku powstaje coraz więcej oryginalnych tytułów w bibliotece Netflix, oprogramowanie zarządza wydatkami na treści o wartości miliardów dolarów.Na początek serwis planuje zatrudnić kilkudziesięciu inżynierów, którzy będą pracować w regionalnym biurze Netflix w Warszawie. Obecnie trwa rekrutacja na inżynierów oprogramowania aplikacji biznesowych. Aktualne oferty pracy znajdują się na Netflix Jobs.