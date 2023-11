Dostępność strony internetowej ważna dla 68% internautów w Polsce

Dostępność strony internetowej jest kluczowa dla internautów w Polsce. 68% użytkowników sieci rezygnuje z korzystania ze strony, jeśli nie będzie ona stabilnie działać - wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie serwisu JakWybraćHosting.pl.

Problemy techniczne, z którymi internauci się zmagają, są różnorodne – od błędów czy awarii po stronie hostingu, przez problemy z ładowaniem stron, aż po całkowitą niedostępność serwisu. – mówi Mateusz Mazurek, autor serwisu Jak Wybrać Hosting? - Wszystko to składa się na obraz strony, który w oczach użytkowników może stać się negatywny, jeśli awarie będą występować zbyt często. - dodaje.

Reakcje użytkowników na awarie: Cierpliwość ma swoje granice

Przy wyborze usług hostingowych, niezwykle ważnym parametrem, który wymaga szczegółowej analizy, jest SLA (Service Level Agreement). Jest to umowa, która precyzuje standard oraz poziom świadczonych usług, a w przypadku serwerów, zazwyczaj jest wyrażona w procentach dostępności. – mówi Mateusz Mazurek – Przykładowo, SLA na poziomie 99,90% w praktyce oznacza, że maksymalny czas niedostępności usług nie przekroczy 43 minut i 12 sekund w ciągu miesiąca.

Obawy o bezpieczeństwo danych

Znikniecie z dnia na dzień firmy hostingowej 2be z danymi klientów w 2016 roku czy pożar w serwerowni OVH w Strasburgu w marcu 2021 r. pokazują też, że oprócz sprawdzonego partnera hostingowego z wysokim SLA, wato dbać także o własne, niezależne kopie zapasowe danych, dzięki którym możliwe będzie przywrócenie do działania stron WWW w przypadku nawet największych awarii. – mówi Mateusz Mazurek.

Gdy strona internetowa nie działa, większość użytkowników (59%) decyduje się na jej odświeżenie. Co ciekawe, ponad połowa ankietowanych (51%) jest gotowa poczekać kilka minut i spróbować ponownie wejść na stronę. Mniej więcej tyle samo osób (47%) wybiera opcję powrotu na stronę w późniejszym czasie.Jednakże 19% internautów w obliczu problemów technicznych strony decyduje się na przejście na alternatywny serwis lub stronę, co może świadczyć o tym, że ich cierpliwość nie jest nieograniczona. Co więcej, 16% ankietowanych przyznaje, że po wystąpieniu takiej (jednorazowej) sytuacji rezygnuje z korzystania ze strony na stałe.W kontekście awarii stron internetowych nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa danych użytkowników. Badanie pokazuje, że 18% Polaków wyraża obawy o swoje dane osobowe podczas awarii strony internetowej. Warto zaznaczyć, że dla 47% respondentów jest to kwestia trudna do jednoznacznego określenia, co może świadczyć o braku wiedzy na temat tego, jak awarie stron WWW mogą wpływać na bezpieczeństwo ich danych.Jednocześnie tylko 5% ankietowanych jest przekonanych o bezpiecznym przechowywaniu swoich danych, nawet w przypadku problemów technicznych z dostępem do strony. To pokazuje, że jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii edukacji użytkowników internetu na temat bezpieczeństwa online.