ESG cieszy się coraz większym zainteresowaniem w internecie

Internauci coraz częściej wyszukują informacje związane z tematem ESG. Z analizy Instytutu Przywództwa wynika, że na przestrzeni roku liczba zapytań w wyszukiwarce Google wzrosła o ponad 20%. O co najczęściej pytają internauci?

O co pytają internauci?

Obserwowane trendy w zapytaniach internetowych dotyczących tematu ESG odzwierciedlają rosnące zainteresowanie społeczne i biznesowe tym zagadnieniem. Przedsiębiorstwa oraz liderzy zarządzania zaczynają dostrzegać znaczenie ESG jako kluczowego elementu strategii rozwoju. Wzmożone zainteresowanie wyrażone pytaniami „co to jest ESG?” oraz „raportowanie ESG” wskazuje, że temat ten jest jeszcze stosunkowo nowy dla wielu osób i organizacji. Niestety musi martwić fakt, że wydaje się, iż zainteresowanie nie wynika z rosnącej świadomości o potrzebie zrównoważonego rozwoju. Raczej jest wynikiem zbliżającego się obowiązku raportowania ESG – tłumaczy Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa, organizator polskiej edycji konferencji Global Leadership Summit. – Jednocześnie pytania o raportowanie ESG pokazują, że coraz więcej firm chce nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także odpowiednio je wdrażać w swoich strategiach operacyjnych. Dla mądrych i świadomych liderów oraz menedżerów jest to sygnał, że edukacja i budowanie świadomości na temat korzyści płynących z raportowania ESG stają się priorytetem. Wzrost zapytań o studia podyplomowe i szkolenia związane z ESG oznacza również, że istnieje potrzeba kształcenia i przygotowania kadry zarządzającej do zarządzania organizacjami w sposób zrównoważony – dodaje Gąsiorowski.

Zapytania dotyczące ESG w wyszukiwarce Google w Polsce w okresie 09.2023 – 08.2024 r. Wzmożone zainteresowanie wyrażone pytaniami „co to jest ESG?" oraz „raportowanie ESG" wskazuje, że temat ten jest jeszcze stosunkowo nowy dla wielu osób i organizacji.

Zainteresowanie ESG na świecie

Fakt, że Polska znajduje się za krajami takimi jak Kenia, Czechy czy Brazylia sugeruje, że pomimo pewnych postępów poziom świadomości i zainteresowania ESG w Polsce nadal wymaga wzmocnienia. Firmy działające na polskim rynku, a także instytucje edukacyjne i rządowe mają tutaj rolę do odegrania w promocji wartości ESG oraz edukowaniu liderów i społeczeństwa na temat korzyści płynących z wdrażania tych zasad – komentuje Piotr Gąsiorowski. – Wysoka pozycja krajów takich jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania, które od lat przodują w obszarze zrównoważonego zarządzania, może być motywacją do przyspieszenia adaptacji ESG w Polsce. Dla liderów biznesu i decydentów w Polsce to wyzwanie i szansa jednocześnie, aby wdrażać bardziej zrównoważone praktyki i wyprzedzać nadchodzące globalne trendy, zwiększając konkurencyjność na rynku międzynarodowym – dodaje ekspert.

Zainteresowanie tematem ESG w wyszukiwarce Google na świecie w okresie 09.2023 – 08.2024 r. Polska znajduje się na 33. miejscu pod względem liczby zapytań o ESG w wyszukiwarce Google na świecie w okresie ostatnich 12 miesięcy.

O co najczęściej pytali internauci na całym świecie?

Analiza najczęściej zadawanych pytań w temacie ESG na świecie wyraźnie pokazuje, że globalna świadomość dotycząca ESG rośnie. Firmy i instytucje powinny reagować na ten trend, dostosowując swoje strategie i praktyki do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa oraz rynku, aby sprostać wyzwaniom przyszłości i pozostać konkurencyjnymi – podsumowuje prezes Instytutu Przywództwa.

Zainteresowanie hasłami dotyczącymi ESG w wyszukiwarce Google na świecie w okresie 09.2023 – 08.2024 Najczęściej zadawane pytania dotyczyły podstawowych pojęć i znaczenia ESG, takich jak „ESG meaning" oraz „what is ESG?".

Instytut Przywództwa sprawdził, jak wyglądało zainteresowanie tematyką ESG w internecie w okresie 09.2023-08.2024 r.W przeciągu ostatnich 12 miesięcy internauci w Polsce poszukując informacji o ESG najczęściej wpisywali w wyszukiwarkę Google samo hasło ESG – średnio ponad 20 tysięcy razy w miesiącu. Interesujące są kolejne zapytania, które kierowano do wyszukiwarki. Średnio ponad 6,5 tys. razy w miesiącu pytano, co to jest ESG. Prawie 3 tys. razy w miesiącu poszukiwano informacji o raportowaniu ESG, a prawie tysiąc razy poszukiwano informacji o studiach podyplomowych związanych z ESG. Zdecydowanie mniej, bo niecałe 350 razy w miesiącu poszukiwano szkoleń na temat ESG i tyle samo razy informacji o dyrektywie ESG.Jak wyjaśnia prezes Instytutu Przywództwa, dane te wskazują na wyraźny trend w kierunku edukacji i adaptacji ESG w praktykach zarządzania. Liderzy i menedżerowie powinni traktować te sygnały jako zachętę do pogłębiania wiedzy i kompetencji w tym zakresie, aby móc skutecznie przewodzić organizacjom w erze zrównoważonego rozwoju.Polska znajduje się na 33. miejscu pod względem liczby zapytań o ESG w wyszukiwarce Google na świecie w okresie ostatnich 12 miesięcy. W pierwszej dziesiątce znalazły się: Hongkong, Tajwan, Luksemburg, a za nimi Korea Południowa, Chiny, Singapur, Kamerun, Dania, Szwajcaria i Malezja.Nasz kraj plasuje się na średniej pozycji w globalnym rankingu zainteresowania tym tematem. W kontekście rosnącej wagi zrównoważonego rozwoju pozycja ta może być sygnałem do zwiększenia działań edukacyjnych oraz promocyjnych w zakresie ESG w Polsce.Wyższe pozycje w rankingu zajmują kraje z różnych regionów świata – od Hongkongu, Tajwanu, po Luksemburg i Koreę Południową – co wskazuje, że zainteresowanie ESG nie jest ograniczone do jednego kontynentu, ale jest globalnym trendem. Zaskakujące może być również wysokie miejsce Kamerunu, które pokazuje, że nawet kraje rozwijające się dostrzegają znaczenie zrównoważonego zarządzania i chcą zdobyć wiedzę na temat ESG.Najczęściej zadawane pytania dotyczyły podstawowych pojęć i znaczenia ESG, takich jak „ESG meaning” oraz „what is ESG?”. Pytania te sugerują, że mimo rosnącego zainteresowania tym tematem wiele osób wciąż poszukuje podstawowych informacji, co pokazuje potrzebę edukacji i promowania wiedzy o zrównoważonym rozwoju.Kolejne pytania odnosiły się do „ESG report” i świadczą o rosnącym zainteresowaniu sposobem raportowania działań z zakresu ESG przez firmy oraz o korzyściach, jakie płyną z transparentności w tym obszarze. To ważny sygnał dla przedsiębiorstw na całym świecie, które muszą dostosować się do nowych oczekiwań zarówno klientów, jak i inwestorów poszukujących firm zaangażowanych w zrównoważony rozwój.Inne popularne zapytania dotyczyły „ESG rating” oraz „MSCI ESG”. To świadczy o rosnącej potrzebie zrozumienia systemów oceny i rankingu firm pod względem ich działań ESG. Internauci coraz częściej poszukują również informacji na temat „ESG investing”, co sugeruje, że ESG staje się kluczowym kryterium dla inwestorów, którzy chcą wspierać firmy działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.Na uwagę zasługują również zapytania związane z „ESG fund”, które pokazują, że temat ESG zaczyna obejmować coraz szersze obszary zarządzania i finansów, wpływając na strategie biznesowe oraz decyzje inwestycyjne.W kontekście firm popularne zapytanie to „ESG companies”, co pokazuje, że użytkownicy chcą wiedzieć, które przedsiębiorstwa wyróżniają się działaniami zgodnymi z ESG. Ten wzrost zainteresowania może wskazywać na coraz większą świadomość konsumentów oraz inwestorów, którzy preferują współpracę z firmami przestrzegającymi zasad zrównoważonego rozwoju.