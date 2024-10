Nowe prawo autorskie osłabia ruch z mediów społecznościowych

Najświeższe dane z badania Mediapanel PBI i Gemius nie pozostawiają złudzeń - kilka dni obowiązywania nowych przepisów prawa autorskiego wystarczyło, aby w znacznym stopniu ograniczyć zasięgi serwisów z treściami redakcyjnymi. Okazuje się, że u schyłku września bieżącego roku ruch generowany na ich łamach ruch pochodzący z mediów społecznościowych zmniejszył się o ponad 31%.

W piątek, 20 września, w Polsce weszły w życie nowe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa ta wprowadziła rozliczenia za korzystanie z treści wydawców przez platformy społecznościowe. W pierwszym dniu jej obowiązywania Facebook zmienił prezentację treści dla linków do niektórych polskich serwisów: wyświetlana jest tylko nazwa serwisu i tytuł tekstu będący linkiem. Firma tę zmianę tłumaczyła dostosowaniem się do nowych regulacji.Na podstawie danych z badania Mediapanel PBI i Gemius sprawdziliśmy, czy decyzja ta spowodowała zmiany w strukturze ruchu dla wydawców internetowych. Przeanalizowaliśmy strukturę ruchu dla 20 największych polskich domen z treściami redakcyjnymi pod względem zasięgu w okresie 30 sierpnia - 8 września według dostępnych w Mediapanelu typów źródeł: wejścia bezpośrednie, wejścia z wyszukiwarek, wejścia z odnośników, wejścia z agregatorów treści oraz wejścia z mediów społecznościowych.Porównaliśmy dane z okresów 30.08-08.09.2024 i 20-29.09.2024, pomijając okres 9-15.09 ze względu na zwiększone zainteresowanie newsami związane z powodziami na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę, że Facebook jest największą platformą społecznościową w Polsce (25 mln użytkowników i aplikacji we wrześniu br.), wpływ jego decyzji na wydawców powinien być widoczny w danych z badania Mediapanel.W okresie 20-29.09.2024 w badaniu Mediapanel PBI i Gemius można zauważyć spadek w liczbie odsłon w wybranych serwisach dla wszystkich typów źródeł ruchu. Ale o ile spadki dla źródeł ruchu, takich jak wejścia bezpośrednie (-4,0%), wyszukiwarki (-2,3%), odnośniki (-4,8%) i agregatory treści (-5,9%), są stosunkowo spójne, to spadek ruchu z mediów społecznościowych jest wyjątkowo duży - wynosi aż 31,1%.Z 20 wybranych domen przyjrzeliśmy się tym, które odnotowały największy procent ruchu z mediów społecznościowych w dniach 30.08-08.09.2024. Waha się on od 3,3% (w przypadku gazeta.pl) do aż 21,4% (naszemiasto.pl). Cztery z tych serwisów zanotowały bardzo duży spadek ruchu z mediów społecznościowych pomiędzy 30.08-08.09.2024 a i 20-29.09.2024, natomiast dwa pozostałe niewielkie wzrosty. Łączny udział ruchu z mediów społecznościowych dla analizowanych 20 serwisów spadł z 1,9% do 1,4%.Największe spadki liczby odsłon z mediów społecznościowych pomiędzy 30.08-08.09.2024 i 20-29.09.2024 zanotowało 7 serwisów. W przypadku naszemiasto.pl spadek ten był największy i wyniósł ponad 6,5 mln odsłon. Drugi w kolejności był serwis se.pl, który zanotował spadek rzędu 1 mln odsłon, a trzeci – serwis onet.pl z niecałym 1 mln odsłon. W przypadku pozostałych czterech serwisów (pudelek.pl, tvn24.pl, fakt.pl i radiozet.pl) spadki wyniosły do 500 tys. odsłon.Osiem serwisów zanotowało też duże spadki liczby realnych użytkowników przychodzących z mediów społecznościowych. Największy spadek, o 450 tys. RU, nastąpił w przypadku Onet.pl. Spadki rzędu 250-300 tys. RU zanotowały naszemiasto.pl i pudelek.pl, 150-200 tys. RU – tvn24.pl, wp.pl i fakt.pl, a 100-150 tys. użytkowników - se.pl i radiozet.pl.Analiza pokazuje, że decyzja Facebooka o zmianie prezentacji treści wydawców uwidoczniła się w ruchu przychodzącym z social mediów na 20 największych serwisów z treściami redakcyjnymi w Polsce. Wprawdzie większość wydawców zdążyła uniezależnić się od mediów społecznościowych jako jednego z głównych źródeł ruchu, ale tam, gdzie ta zależność jest jeszcze spora, decyzje platform społecznościowych mają wyraźny wpływ na zasięgi.