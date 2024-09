Polsat Box wprowadził nową, niższą cenę pakietu Stream+ dostępnego w ofertach telewizji satelitarnej i internetowej. Z łączonej oferty serwisów Disney+ i Max można korzystać już od 25 zł miesięcznie. Abonenci Polsat Box mają także dostęp do serwisu Polsat Box Go bez dodatkowych opłat z każdym pakietem TV.

Przeczytaj także: smartDOM i smartFIRMA z jeszcze większymi oszczędnościami

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Polsat Box pakiet Stream+ z Disney+ i Max od 25 zł Pakiet Stream+ obejmuje serwisy Disney+ i Max (z 3 kanałami HBO), a abonenci Polsat Box posiadają także bezpłatny dostęp do wybranych kanałów i treści telewizyjnych ze swojego pakietu TV w serwisie Polsat Box Go.

40 zł miesięcznie + 1 miesiąc gratis z pakietami S, M (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Wygodny, Komfortowy (tv internetowa);

30 zł miesięcznie + 1 miesiąc gratis z pakietami M Sport, L (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Bogaty (tv internetowa);

25 zł miesięcznie + 1 miesiąc gratis z ofertą L + Sport Max lub L + Polsat Sport Premium + Filmbox (tv satelitarna i kablowa IPTV).

3 serwisy streamingowe dla abonentów Polsat Box

Pakiet Stream+ obejmuje serwisy Disney+ i Max (z 3 kanałami HBO), a abonenci Polsat Box posiadają także bezpłatny dostęp do wybranych kanałów i treści telewizyjnych ze swojego pakietu TV w serwisie Polsat Box Go.Nowa cena pakietu Stream+ rozpoczyna się już od 25 zł miesięcznie w zależności od posiadanego pakietu TV, a niższej cenie towarzyszy dodatkowy benefit:Telewizja Polsat Box z pakietem Stream+ to Disney+, Max i Polsat Box Go w jednym miejscu, które dają dostęp do świata filmów i seriali, w tym nowości, kinowych hitów i światowych premier.Disney+ to bogata oferta produkcji od Disneya, Marvela, Star Wars, Pixara, National Geographic i Star. Wśród najnowszych propozycji serwisu są m.in. tytuły nominowane do tegorocznych nagród Emmy, honorujących osiągnięcia amerykańskiego przemysłu telewizyjnego, tj.:„The Bear”, „Zbrodnie po sąsiedzku” oraz produkcja dla młodszych widzów „Misja: Podstawówka”.Max to okazała biblioteka materiałów marki Warner Bros, a w niej m.in.: polskie i zagraniczne seriale, m.in.: „Odwilż”, „Skazana” czy „Ród smoka”, filmy tj. „Barbie”, „Diuna”, dokumenty oraz programy dla dzieci.Polsat Box Go zapewnia dostęp do kinowych hitów, seriali premium na wyłączność, tysięcy filmów, polskich i zagranicznych seriali, największych wydarzeń sportowych na żywo, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek, a także ponad 130 kanałów TV.