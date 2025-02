Wysokie koszty życia i dezinformacja, czyli codzienność młodych Europejczyków

Parlament Europejski opublikował w poniedziałek wyniki najnowszego Eurobarometru, w którym zbadano opinie młodych Europejczyków. Respondentów w wieku od 16 do 30 lat zapytano m.in. o ich najpoważniejsze obawy, źródła czerpania informacji oraz priorytety, którymi powinna zająć się Unia Europejska. Oto, co wynika z odpowiedzi udzielonych przez blisko 26 tys. młodych osób reprezentujących wszystkie państwa członkowskie UE.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czego obawiają się młodzi Europejczycy?

Na jakie kwestie społeczne powinna ich zdaniem zwracać Unia Europejska?

Skąd młodzi przede wszystkim czerpią informacje?

Czy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa niesionego przez dezinformację

Słuchanie młodych Europejczyków i ich obaw jest kluczowe dla polityków, decydentów i demokracji europejskiej. Młodzi ludzie dziś martwią się rosnącymi cenami, zmianami klimatu, bezpieczeństwem i możliwością znalezienia dobrej pracy. To są kwestie, które musimy uwzględniać w każdej podejmowanej decyzji i każdym uchwalanym prawie. W przeciwnym razie ryzykujemy utratę całego pokolenia na rzecz rozczarowania.

Media społecznościowe wyprzedzają telewizję jako główne źródło informacji

Krajobraz informacyjny szybko się zmienia. Ponieważ większość młodych ludzi czerpie wiadomości głównie z mediów społecznościowych, politycy i platformy społecznościowe mają szczególną odpowiedzialność za walkę z rosnącą dezinformacją", dodała przewodnicząca Metsola.



Instagram and TikTok to najczęściej wykorzystywane media społecznościowe do pozyskiwania wiadomości

Młodzi ludzie są świadomi swojej ekspozycji na dezinformację

Kontekst

Rosnące ceny i koszty życia stanowią poważne zmartwienie dla 40% respondentów, którzy wzięli udział w najnowszym badaniu Eurobarometru. Jedna trzecia uczestników uważa, że UE powinna skupić się na ochronie środowiska i zmianach klimatycznych w ciągu najbliższych pięciu lat, podczas gdy 31% sądzi, że priorytetem powinny być gospodarka i tworzenie miejsc pracy.Prawie trzy na dziesięć osób (29%) uważa, że UE powinna koncentrować się na ochronie społecznej, opiece zdrowotnej i dostępie do świadczeń socjalnych. Więcej niż jedna piąta respondentów wskazała na edukację i szkolenia (27%), mieszkalnictwo (23%) oraz obronność i bezpieczeństwo UE (21%) jako kluczowe priorytety. Kwestie obronności szczególnie niepokoją młodych ludzi z Czech (36%), Polski (33%) i Estonii (32%).Roberta Metsola powiedziała:Media społecznościowe wyprzedzają telewizję jako główne źródło informacji.Media społecznościowe są głównym źródłem informacji na temat polityki i spraw społecznych dla 42% respondentów w wieku 16-30 lat, podczas gdy telewizja zajmuje drugie miejsce (39%). Preferencja dla telewizji jest szczególnie zauważalna wśród osób w wieku 25-30 lat. Ta grupa wiekowa częściej korzysta również z platform informacyjnych online i radia niż osoby w wieku 16-18 lat. Młodsze osoby (16-18 lat) częściej polegają na mediach społecznościowych (45%) niż osoby w wieku 25-30 lat (39%) i ufają rodzinie, przyjaciołom lub kolegom w kwestii informacji (29% w porównaniu do 23%).Telewizja pozostaje również głównym źródłem informacji dla młodych ludzi w Portugalii (53%), Włoszech (52%), Słowenii (45%) i Francji (43%). Prasa internetowa i/lub platformy informacyjne oraz radio są źródłami informacji dla 26% młodszych uczestników badania i 16% ich starszych odpowiedników. W edycji badania z 2021 roku głównymi źródłami wiadomości były media społecznościowe i strony informacyjne (każde z nich zostało wskazane przez 41% respondentów).Instagram jest najpopularniejszą platformą do zdobywania wiadomości o polityce i sprawach społecznych wśród młodych ludzi (47%), następnie TikTok (39%). X (dawniej Twitter) jest wykorzystywany jedynie przez 21% młodych ludzi, jak pokazuje badanie.Znaczna większość (76%) młodych ludzi uważa, że byli wcześniej narażeni na dezinformację i fałszywe wiadomości.W dziewięciu krajach UE ponad połowa respondentów zgłasza, że była narażona na dezinformację "często" lub "bardzo często", przy czym najwyższy odsetek odnotowano na Malcie (59%), Węgrzech (58%), w Grecji (57%), Luksemburgu (55%) i Belgii (54%). Z kolei odsetek osób, które uważają, że nigdy nie były narażone na dezinformację i fałszywe wiadomości, jest najwyższy w Rumunii (19%) i Bułgarii (11%).70% uczestników badania było pewnych, że potrafi rozpoznać dezinformację. Respondenci z Malty i Chorwacji byli najbardziej pewni swojej zdolności do jej rozpoznania, podczas gdy ci z Austrii, Niemiec i Słowenii czuli się najmniej pewni.