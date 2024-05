ESG - gorący temat w internecie

Kwestie ESG zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Dobitnym tego potwierdzeniem może być chociażby analiza zrealizowana przez Instytut Przywództwa. Okazuje się, że kwiecień bieżącego roku przyniósł rekordową wręcz liczbę publikacji wzmiankujących o ESG. Co więcej, na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba wzmianek wzrosła o imponujące 185%.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest powodem rosnącego zainteresowania tematem ESG w mediach?

Które kraje najwięcej piszą o ESG?

Czego dowodzi wzrost liczby publikacji na temat ESG?

Coraz większe zainteresowanie tematem ESG

Coraz więcej firm, inwestorów, instytucji finansowych oraz społeczności na całym świecie dostrzega znaczenie aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych w prowadzeniu działalności biznesowej oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wzrost liczby publikacji na temat ESG odzwierciedla rosnące zrozumienie i świadomość społeczną na temat tych kwestii oraz rosnące zainteresowanie społeczne w kierunku bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Najwięcej o ESG pod koniec roku

Które kraje najwięcej piszą o ESG?

Udział procentowy w liczbie publikacji na portalach internetowych na świecie zawierających wzmiankę na temat ESG w I kwartale 2024 r.

Stany Zjednoczone - 43,15% Włochy - 5,75% Kanada - 5,73% Niemcy 5% Francja - 3,33% Wielka Brytania - 3,03% Indie - 2,61% Indonezja - 2,22% Hiszpania - 2,03% Polska - 1,47% Japonia - 1,23% Australia - 1,08% Holandia - 0,98% Austria - 0,83% Belgia - 0,58% Rosja - 0,46% Szwajcaria - 0,39% Czechy - 0,38% Szwecja - 0,36% Rumunia - 0,34% Portugalia - 0,27% Węgry - 0,22% Słowacja - 0,11% Irlandia - 0,09% Norwegia - 0,07% Dania - 0,05% Ukraina - 0,03% Estonia - 0,02% Białoruś - 0,01% Litwa - 0,01%

Co jest powodem rosnącego zainteresowania tematem ESG w mediach?

Rosnące zainteresowanie społeczne: Świadomość społeczna na temat problemów środowiskowych stale rośnie. Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi wpływu swoich działań i decyzji inwestycyjnych na otaczający ich świat. W związku z tym media starają się dostarczać informacji na temat firm i organizacji, które podejmują działania proekologiczne, społeczne i zarządzają w sposób odpowiedzialny. Wzrost aktywności inwestorów zorientowanych na zrównoważone inwestycje: Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Firmy, które skupiają się na aspektach zrównoważonego rozwoju, mogą być postrzegane jako bardziej stabilne i opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. W rezultacie media często informują o trendach związanych z inwestycjami ESG oraz o firmach, które realizują cele zrównoważonego rozwoju. Wpływ regulacji i aktów prawnych: W wielu krajach wprowadzane są wymogi dotyczące raportowania ESG. Te zmiany regulacyjne przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania mediów tematyką ESG. Rozwój metodologii i narzędzi pomiaru ESG: Wraz z rozwojem metodologii i narzędzi oceny ESG, inwestorzy i analitycy finansowi mają coraz więcej danych i wskaźników do analizy wpływu firm na środowisko. Media często komentują nowe odkrycia i trendy w dziedzinie oceny ESG.

Z przeprowadzonej przez Instytut Przywództwa analizy wnika, że tematyka ESG (Environmental, Social, Governance - ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego) staje się coraz bardziej popularna na łamach krajowych portali internetowych. We wrześniu 2021 r. odnotowano 1400 wzmianek dotyczących ESG, natomiast w kwietniu 2024 r. było to już ponad 4000 wzmianek.Zainteresowanie społeczne i prawne obszarem bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych rośnie, co wymusza na firmach konieczność uwzględniania czynników ESG w swoich strategiach biznesowych oraz podejmowanych decyzjach.Przekłada się to na zainteresowanie kadry zarządzającej tematami bezpieczeństwa środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, a także obecność tych zagadnień w doniesieniach medialnych.Warto zwrócić uwagę na trend wzrostowy liczby publikacji na temat ESG, który notujemy w listopadzie. Taki wzrost odnotowano w ostatnich dwóch latach. W listopadzie 2022 r. pojawiło się o prawie 74% więcej publikacji względem października 2022 r., natomiast w listopadzie 2023 r. o 17% więcej publikacji względem października 2023 r.Jak tłumaczy Piotr Gąsiorowski, coraz więcej inwestorów i funduszy inwestycyjnych zwraca uwagę na kwestie ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Koniec roku finansowego jest czasem, gdy takie podmioty oceniają swoje portfele inwestycyjne pod kątem kryteriów ESG, co może prowadzić do większej liczby publikacji na ten temat w mediach.W pierwszym kwartale 2024 r. na portalach internetowych na całym świecie opublikowano ponad 580 tysięcy artykułów poruszających temat ESG. Najwięcej publikacji pojawiło się w Stanach Zjednoczonych (ponad 43%), we Włoszech (5,75%), w Kanadzie (5,73%), Niemczech (5%) i Francji (3,33%). Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania (3,03%), Indie (2,61%), Indonezja (2,22%) i Hiszpania (2,03%). Polska zamyka pierwszą dziesiątkę z udziałem publikacji na poziomie 1,47%.Media mają znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez firmy oraz inwestorów. Poprzez dostarczanie analiz, opinii ekspertów oraz raportów na temat ESG, pomagają one kształtować strategie biznesowe, identyfikować ryzyka i szanse oraz budować zaufanie społeczne. Wzrost zainteresowania tematyką zrównoważonego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat w mediach internetowych świadczy o coraz większym zapotrzebowaniu na wiedzę związaną z ESG.Prezes Instytutu Przywództwa wskazuje na kilka kluczowych powodów, dla których odnotowujemy coraz więcej publikacji na temat ESG.