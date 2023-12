Zamknięci w bańce ESG?

Kończący się rok upływał w UE pod znakiem ESG (ang. Environment, Society, Governance), a przedsiębiorstwa mogą nazwać go rokiem dużych zmian oraz nowych obowiązków, zwłaszcza w kontekście przyszłego raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i konieczności nadania odpowiedniego priorytetu działaniom społecznym i środowiskowym. Tegoroczna liczba wydarzeń i konferencji z ESG w tytule była imponująca i mogła stworzyć wrażenie, że każda organizacja biznesowa w Polsce w jakimś zakresie jest już zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak światowy stan środowiska, luki w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju zgodnych z Agendą 2030, nastroje Polaków, a także wyniki badań pokazujące, że nawet w największych firmach zrozumienie dla problematyki ESG nie jest wystarczające, sugerują, że mogliśmy utknąć w modnej bańce, przebicie której odsłonić może wiele niedoskonałości. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Znajomość otoczenia organizacji, interesariuszy i łańcucha wartości

Proces należytej staranności

Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty

Gotowość do bycia przejrzystym

Podejście organizacji do kwestii zrównoważonego rozwoju w firmach różniło się od zawsze, co widoczne było w sposobie komunikacji i poziomie zaawansowania stosowanych praktyk. W rezultacie na mapie zrównoważonego rozwoju pojawiły się przedsiębiorstwa różnych „prędkości”. W najbardziej dojrzałych firmach problematyka zrównoważonego rozwoju jest obecna od wielu lat, a pilne wyzwania środowiskowe, jak np. zmiany klimatu, traktowane są jako zadania priorytetowe, które integruje się ze strategią rozwoju. Po drugiej stronie znajdują się organizacje, które nie podejmowały wysiłków związanych z prowadzeniem projektów społecznych i środowiskowych poza tymi, które wymagane były przez przepisy prawa. Dla obu tych grup najnowsze przepisy o raportowaniu (Corporate Sustainability Reporting Directive) czy inne związane z interwencjami mającymi na celu ograniczanie negatywnego wpływu operacji i decyzji biznesowych na otoczenie mogą okazać się nie lada wyzwaniem, jeśli będą traktowane tylko jako środek do osiągania zgodności z przepisami, a nie narzędzie pomocne w przeprowadzeniu realnej zmiany organizacyjnej.W najbliższym roku przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowania zintensyfikują swoje wysiłki w obszarze społecznym i środowiskowym. Jest to więc idealny moment, aby rozpocząć działania w taki sposób, aby wykorzystać je jako szansę na zbudowanie organizacji odpornej na zakłócenia i gotowej do sprostania wyzwaniom współczesności. By było to możliwe, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wymiarów.Planowanie adekwatnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno być poprzedzone poznaniem kontekstu, w jakim przedsiębiorstwo realizuje swoje cele biznesowe. Dotyczy to przyjrzenia się relacjom z interesariuszami, oceny bieżącej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej, a także identyfikacji miejsca i roli, jaką firma pełni w swoich łańcuchach wartości. Mapowanie łańcucha wartości jest krytyczne dla przyszłych projektów społecznych i środowiskowych. To w ramach tej struktury przedsiębiorstwa wywierają różnorodne wpływy społeczne i środowiskowe, a zintegrowane zarządzanie wszystkimi ogniwami wymaga kompleksowej strategii i planu. Powiązanie łańcucha wartości z oddziaływaniami społecznymi i środowiskowymi i zadbanie o interesariuszy, którzy mogą być dotknięci decyzjami podejmowanych działań, staje się naglącym zadaniem.Włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju do strategii wymaga wdrożenia procedury należytej staranności. Jest to podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem, w ramach którego przedsiębiorstwa uczą się oceniać swoje negatywne wpływy oraz wdrażają mechanizmy zapobiegające przyszłym niepożądanym zdarzeniom, jak łamanie praw człowieka czy zanieczyszczenie środowiska. W ramach procesu należytej staranności organizacje biznesowe tworzą również rozwiązania służące bieżącej komunikacji i monitorowaniu obszarów obciążonych największym ryzykiem, a także stosują środki zaradcze, by do danej sytuacji kryzysowej nie doszło. Szczególnie istotne są tu kwestie prawno-człowiecze, które w globalnych łańcuchach dostaw nadal pozostają ogromnym wyzwaniem dla organizacji biznesowych.Skuteczne planowanie i zarządzanie wymaga danych, dzięki którym organizacja będzie wiedziała, z jakim kapitałem początkowym wyrusza w podróż po meandrach ESG. Do pełnego obrazu potrzebne są różne perspektywy, dane ilościowe i jakościowe o wymiarze środowiskowym i społecznym. W praktyce proces pozyskiwania danych będzie jednym z trudniejszych zadań. Wymaga bowiem dobrej znajomości procesów oraz otwartości ze strony różnych grup interesariuszy do udostępniania informacji o swoich oddziaływaniach.Dane rynkowe pokazują, że sektor biznesu nie jest jeszcze gotowy na ujawnianie informacji o swoich relacjach nawiązywanych w ramach łańcucha dostaw. Dotyczy to m.in. miejsca pozyskania zasobów czy informacji o produkcie pokazującej wielkość śladu węglowego czy wodnego. Przejrzystość w biznesie, w tym publikowanie informacji o wielkościach emisji, zużyciu zasobów czy sposobie postępowania z odpadami to warunek konieczny dla osiągania światowej redukcji zanieczyszczeń. Potrzebujemy punktów odniesienia i wiedzy o tym, jakie starania są do podjęcia przez organizacje. Im trudniejsza branża, tym więcej kroków i kamieni milowych do osiągnięcia.Mijający rok pokazał, że tematyka ESG staje się częścią codziennej debaty o tym, jak prowadzić biznes przejrzysty, uczciwy i zrównoważony. Ta dyskusja będzie kontynuowana. Wchodzimy w nowy okres transformacji, w którym liczyć się będą wyniki i rezultaty. Im wcześniej sektor biznesu zadba o włączenie zrównoważonego rozwoju do modeli i strategii, tym będzie miał większą gotowość do doskonalenia i ujawniania swoich osiągnięć. Nie ma organizacji idealnych, dlatego warto być taką, która stara się łączyć cele biznesowe z byciem dobrym sąsiadem i rzetelnym partnerem i jest gotowa do przeprojektowania utartych schematów oraz zrobić przestrzeń dla nowych, zrównoważonych pomysłów.