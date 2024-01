ESG: firmy potrzebują talentów od zrównoważonego rozwoju

Zielona transformacja w organizacjach stała się faktem. Nie jest więc chyba żadnym zaskoczeniem, że pociąga ona za sobą konieczność rewizji kompetencji pracowników w taki sposób, aby móc dostosować je do zielonych strategii. Biznes musi być zatem przygotowany na spore zmiany. Światło na ich skalę i zakres rzuca najnowsze badanie ManpowerGroup.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kompetencje pracowników liczą się w największym stopniu podczas zielonej transformacji organizacji?

Do czego w szczególności powinny przywiązywać wagę firmy, które chcą zacząć działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Jakie kierunki obiera polityka ESG w firmach?

Największe zmiany, zarówno od strony świadomości, jak i czysto formalnej czy technicznej, powinny dotyczyć działań związanych z kompetencjami pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Brzmi to bardzo spójnie, wręcz naturalnie z całą ideą wdrażania polityki ESG – mówi Agnieszka Adamiec, ekspertka rynku pracy, Business Development Manager w Manpower Polska. – Należy podkreślić, że dotychczas ten zakres rozumiany był nie tylko jako wpływ organizacji na środowisko, ale głównie jako zaplanowany, korzystny rozwój samej firmy zgodny z jej długofalowymi celami biznesowymi. Obecnie tego typu działania są ukierunkowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo, a więc i pracowników, poprzez wdrażanie m.in. strategii work-life balance, a także odpowiedzialnej polityki propracowniczej. Sam rozwój organizacji rozumiany przez pryzmat ESG, to ukierunkowanie zmian organizacji w taki sposób, by ta w perspektywie określonego czasu mogła stać się nie tylko neutralna wobec klimatu, ale miała znacząco pozytywne oddziaływanie na środowisko - na przykład poprzez realizowanie działań proekologicznych i odpowiedzialnych społecznie w ramach polityki ESG – dodaje ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gerd Altmann z Pixabay Czas na zieloną rewolucję na rynku pracy Niemal wszystkie kompetencje będą musiały ulec zmianie, by dostosować pracowników do zielonych strategii biznesowych. Jak pokazuje badanie ManpowerGroup, w największym stopniu na nowo zostaną zdefiniowane umiejętności obszaru zrównoważonego rozwoju i środowiska, a także sprzedaży i marketingu.

Sprzedaż & marketing oraz logistyka & operacje – te branże muszą się "zazielenić"

Organizacje będą przystosowywać się do zmieniającego otoczenia biznesowego. Pracownicy muszą zweryfikować działania, zwracać uwagę m.in. na użyte materiały czy poziom emisji odpadów podczas produkcji czy transportu, ale również odpowiedzialne i etyczne traktować pracowników zaangażowanych we wszystkie etapy powstania produktu. Troska o środowisko przy procesach produkcji to jedno, natomiast odpowiedzialność za pracowników jest tak samo ważna przy tworzeniu wizji produktu jako „przyjaznego” środowisku – podkreśla ekspertka Manpower.

W odniesieniu do ról technicznych nie bez znaczenia jest z pewnością rozwój elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, transformacji technologicznej i energetycznej wraz z perspektywą budowy elektrowni atomowych w Polsce w nadchodzących latach. Wysoki niedobór kandydatów z umiejętnościami w obszarze obsługi klienta czy logistyki i operacji są również następstwem cyfryzacji procesów sprzedażowych, rozwoju branży e-commerce, a także przeniesieniem sprzedaży do sieci – dodaje Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup.

Ewolucja kompetencji talentów początkiem zielonej rewolucji

Są nimi umiejętność świadomego i rzetelnego analizowania, elastyczność, łatwość zmiany kluczowych odpowiedzialności, co wynika ze zmian w priorytetach organizacji. Kompetencje miękkie, jak empatia, świadomość społeczna i ekologiczna, priorytetyzacja celów długofalowych są cechami, które wpisują się także w proces transformacji. Oczywiście w zależności od branży, kompetencje będą nieco się zmieniać, np. w usługach czy marketingu szczególnie cenne będą te miękkie, natomiast w produkcji czy inżynierii pracodawcy będą zwracać uwagę na kwalifikacje techniczne, umożliwiające wprowadzanie niezbędnych innowacji w firmie. Jednocześnie organizacje powinny otwierać się na „plastyczność” uniwersalnych kompetencji, jak znajomość i obsługa systemów, dzięki którym pracownicy będą w stanie szybko transformować także swoją rolę w organizacji. Jednak kluczowym wspólnym mianownikiem jest ugruntowana świadomość celu wprowadzania określonych zmian w procesie integracji polityki organizacji z polityką ESG. Zmiany mogą zostać wdrożone i przynosić określone efekty tylko w sytuacji, w której realizujące je zespoły będą w pełni przekonane o celowości tej ewolucji – podsumowuje ekspertka Manpower.

Dane analizy ManpowerGroup „Niedobór talentów” wskazują, że dostosowanie firm do zielonej transformacji będzie wymagało od organizacji niemałych zmian. Największą ewolucję czekają naturalnie umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju & środowiska (56%), bowiem to one w największym stopniu muszą zostać zrewolucjonizowane względem legislacji, nowopowstałych strategii czy potrzeb organizacji.Raport ManpowerGroup pokazuje, że na podobnym poziomie zielonych zmian ewoluują kompetencje związane ze sprzedażą & marketingiem (56%), logistyką & operacjami (55%), a także produkcją (54%).Top 5 kompetencji wymagających największych zmian na rzecz zielonej transformacji zamykają umiejętności techniczne (53%).Jak mówi Agnieszka Adamiec, w ramach wszystkich zielonych zmian na rynku pracy, pracodawcy powinni brać pod uwagę kilka kluczowych kompetencji u potencjalnych kandydatów.