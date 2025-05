ESG ważne dla pracowników, ale kandydatów na zielone etaty brakuje

Wywodzący się z pokoleń Y i Z kandydaci do pracy przywiązują dość dużą wagę do działań proekologicznych potencjalnego pracodawcy - wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup raportu "Sustainability and the Rise of Green+ and Turquoise Jobs". Jednocześnie wzrost znaczenia ESG w organizacjach prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na nowe kompetencje w tym zakresie. Zaspokoić ten popyt wcale nie jest łatwo - 9 na 10 pracodawców sygnalizuje problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Ponad połowa polskich przedsiębiorstw wskazuje, że transparentna polityka ESG wpływa na wzmocnienie wizerunku organizacji, ułatwia zarządzanie ryzykiem, zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie wśród pracowników, a także wpływa na otwartość i chęć współpracy wśród interesariuszy. Świadomość odpowiedzialności za otoczenie staje się determinantą wyboru zarówno pracodawcy, jak i dostawcy dóbr lub usług, zatem w ramach dwóch podobnych ofert, decydujące mogą okazać się kwestie związane z szeroko definiowanym ESG. Obserwujemy, że sama zmiana kierunku i sposobu produkcji, na przykład w branży energetycznej czy motoryzacyjnej, może wpływać na zainteresowanie pracowników ofertami pracy, podobnie w obszarze budownictwa, transportu i logistyki – dodaje ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik ESG ważne dla pracowników 62% pracowników deklaruje, że sprawdza reputację środowiskową organizacji, a 35% przyznaje, że wpływa to na ich decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy.

Deficyt kompetencji hamuje zielony postęp

Coraz częściej obserwowana jest korelacja pomiędzy decyzjami konsumenckimi, a polityką firmy, nawet kosztem większych nakładów finansowych odbiorcy gotowi są zmieniać decyzje zakupowe, by długofalowo zauważać korzyści wynikające z bardziej ekologicznego podejścia. Świadomość cyklu życia produktu powinna być istotna nie tylko z perspektywy kosztowej i logistycznej, ale i z perspektywy produkcyjnej oraz śladu środowiskowego, który analizuje półprodukt od jego pozyskania lub wytworzenia do trafienia w ręce konsumenta w formie końcowej. Komunikacja polityki zrównoważonego rozwoju to nie tylko marketing, ale także sposób myślenia, dlatego działy employer brandingu powinny komunikować przede wszystkim świadome i odpowiedzialne podejście firmy oraz jej zorientowanie na długofalowy wpływ na obszar środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego – zaznacza Adamiec.

Turkusowe role – strategiczne kompetencje przyszłości

Same stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem poszukiwane są w większości branż, chociażby ze względu na implementowane unijne dyrektywy i konieczność raportowania działań. Obserwujemy, że istotny ruch rekrutacyjny w obszarze tak zwanych zielonych kołnierzyków widoczny jest w branży nowoczesnych technologii, gdzie liczba ofert pracy wzrosła nawet o ponad 20% w ciągu ostatniego roku. Zarządzanie odpadami i obszar wytwarzania energii również intensywnie rekrutują ekspertów. Warto także podkreślić, że branże finansowa i prawna również poszukują pracowników z odpowiednimi zielonymi kompetencjami – dodaje ekspertka.

Zrównoważony rozwój to przewaga konkurencyjna

Najistotniejszymi dziś kompetencjami pracowników są umiejętność adaptacji do zmian i uelastyczniania swoich odpowiedzialności, a także dopasowywania swojej wiedzy i kompetencji do globalnej eko-transformacji. Najwięcej korzyści wynikających z transformacji odnotowywać będą pracodawcy, którzy w sposób odpowiedzialny, transparentny i z poszanowaniem dotychczasowych działań zespołu będą wdrażać programy mające na celu nie odsuwanie, lecz zmianę kompetencji swoich pracowników. Pracownicy będą mniej skłonni do rotacji, mając świadomość współpracy z odpowiedzialnym ekologicznie i społecznie pracodawcą. Szczególnie w przypadku przedstawicieli pokolenia Z, gdzie obszar odpowiedzialności ekologicznej jest kluczowy – podsumowuje Agnieszka Adamiec.

To, co jeszcze niedawno uchodziło za trend, dziś staje się strategicznym filarem firm i jednym z kluczowych czynników kształtujących przyszłość rynku pracy . Niemal dwie trzecie pracowników (62%) deklaruje, że sprawdza reputację środowiskową organizacji, a około jedna trzecia (35%) przyznaje, że wpływa to na ich decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy.Jak mówi Agnieszka Adamiec, ekspertka rynku pracy w ManpowerGroup, im więcej jasnych informacji o ekologicznej, również z perspektywy społecznej, aktywności firmy, tym korzystniej dla jej odbioru na rynku, zarówno w oczach potencjalnych kandydatów, jak i kontrahentów.Aż 60% konsumentów deklaruje, że ich obawy związane ze zmianami klimatycznymi nasiliły się w ciągu ostatnich dwóch lat, co wywiera coraz silniejszą presję na firmy, by podejmowały odpowiedzialne działania środowiskowe. Z raportu wynika, że wymagania rosną również w segmencie B2B – 36% klientów byłoby skłonnych zmienić dostawcę, jeśli ich oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju nie zostaną spełnione. W efekcie wymusza to nie tylko dostosowanie strategii produktowych i operacyjnych, ale też zwiększa znaczenie kompetencji ESG wśród pracowników – od działów handlowych po zespoły odpowiedzialne za łańcuch dostaw, komunikację i strategię biznesową.Według raportu w latach 2023-2024 globalne zapotrzebowanie na zielone talenty rosło dwukrotnie szybciej niż ich podaż. Poszukiwani są nie tylko inżynierowie czy eksperci ds. środowiska, ale przede wszystkim liderzy zmian, zdolni łączyć wiedzę z różnych dziedzin i przekładać strategie ESG na konkretne działania biznesowe. Coraz większe znaczenie zyskują tzw. role turkusowe – to stanowiska, które łączą kompetencje menedżerskie, strategiczne i „zielone”, a więc wspierają firmy w przechodzeniu na zrównoważone modele działania. Przykładowo, mogą to być menedżerowie ds. zrównoważonego rozwoju, specjaliści ds. zielonych finansów, analitycy ESG w działach IT czy HR-owcy odpowiedzialni za budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach środowiskowych. Jak pokazuje analiza ManpowerGroup obejmująca ponad 775 stanowisk, aż 59% ról o potencjale turkusowym to stanowiska menedżerskie i specjalistyczne.Organizacje konsekwentnie wdrażające strategie ESG mają o 75% większe szanse na wzrost przychodów i o 52% większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższej rentowności niż konkurencja. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, 47% pracodawców spodziewa się intensyfikacji działań i inwestycji mających na celu redukcję emisji CO₂. Szczególnie silną potrzebę zmian odczuwają sektory wysokoemisyjne – aż 71% pracodawców w branżach motoryzacyjnej i lotniczej oraz 69% w wydobywczej i metalurgicznej uważa, że skuteczna redukcja emisji wymaga fundamentalnej transformacji modelu biznesowego. Wraz z tą zmianą rośnie zapotrzebowanie na kadry zdolne do wdrażania strategii ESG w praktyce, m.in. specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, analityków ESG, menedżerów transformacji, a także ekspertów z obszarów finansów, IT i łańcucha dostaw, którzy potrafią łączyć wiedzę branżową z celami środowiskowymi i społecznymi organizacji.