Zielone miejsca pracy, czyli jak zrównoważony rozwój zmienia rynek

Wyzwania związane ze zmianami klimatu czy zrównoważonym rozwojem nie pozostają bez wpływu na rynek pracy. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia ManpowerGroup, z których wynika, że rekrutacje na zielone miejsca pracy lub stanowiska powiązane z ESG prowadzi już ponad 60% rodzimych pracodawców. Okazuje się przy tym, że pozyskanie odpowiednich kandydatów nie należy do najłatwiejszych.

Przeczytaj także: Czy sektor TSL powinien bać się ESG?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużo firm oferuje zielone miejsca pracy?

Z czego wynika wzmożone zainteresowanie zielonymi miejscami pracy?

Które z branż są najbardziej skore do powiększania zespołów o stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polskie firmy chcą powiększać zespoły o zielone miejsca pracy 63% polskich firm prowadzi obecnie rekrutacje na zielone miejsca pracy lub role wymagające tego typu umiejętności, a najbardziej intensywne działania w tym zakresie deklarują przedsiębiorstwa z branży transportu, logistyki i motoryzacji (75%), energetyki i usług komunalnych (75%) oraz IT (74%) – tak wynika z najnowszych danych ManpowerGroup.

Wzmożone zainteresowanie zielonymi miejscami pracy wśród organizacji wynika między innymi z tego, że wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, czy zrównoważonym rozwojem są coraz bardziej dostrzegane nie tylko przez społeczeństwo, a także przez organizacje – mówi Karolina Grula, ekspertka rynku pracy, partner rekrutacyjny w Manpower. – Rządy wielu krajów wprowadzają regulacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, przez co firmy chcąc dostosować się do nich, zatrudniają dedykowane temu osoby. Duży wpływ ma również rozwój technologii, elektromobilność, inteligentne sieci energetyczne, czy oprogramowanie dedykowane zarządzaniu zasobami naturalnymi. Dzięki działaniom na rzecz środowiska, inwestowaniu w innowacje technologiczne i reagowaniu na społeczne oczekiwania, organizacje zachowują przewagę rynkową, a branże stają się liderami w tworzeniu zrównoważonej przyszłości – dodaje ekspertka.

Na rynku pracy widzimy wzmożone zainteresowanie obszarem ESG, większą świadomość tego typu działań zarówno wśród kandydatów, jak i firm. Osoby starające się o nowe stanowisko coraz częściej zwracają uwagę na te aspekty podczas procesu rekrutacyjnego. Pracodawcy natomiast zdają sobie sprawę z tego, że konieczne jest uwzględnienie działań ESG, by nie tylko przyciągnąć, ale przede wszystkim zatrzymać u siebie najlepsze talenty. Firmy, które angażują się w zielone inicjatywy, coraz częściej podkreślają to między innymi jako jeden z atutów oferty. Duże organizacje podkreślają często możliwości pracy ze wszystkich oddziałów na świecie. Dodatkowo wiele z nich raportuje swoje działania, uwzględnia je w swoich strategiach – mówi ekspertka.

Pracodawcy wskazali, że największym wyzwaniem jest dla nich znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów, ale także stworzenie szkoleń i programów podnoszenia kwalifikacji oraz identyfikacja umiejętności zatrudnionych już osób, które można wykorzystać w ramach działań zrównoważonego rozwoju. – Trudności związane z rekrutacją pracowników w tym obszarze wynikają między innymi z tego, że choć stanowiska te dynamicznie rozwijają się na naszym rynku, to są one stosunkowo nowe. To sprawia, że wyzwaniem okazuje się zatrudnienie osób nie tylko o odpowiednich umiejętnościach, ale także z pożądanym doświadczeniem. – dodaje Karolina Grula.

63% firm nad Wisłą prowadzi aktualnie rekrutacje na zielone miejsca pracy. 30% z nich zaczyna rozpoznawać i definiować swoje wymagania dotyczące tych stanowisk, 18% ma już zaawansowaną strategię dotycząca nie tylko rekrutacji, ale także podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zatrudnionych już osób w tym zakresie, a 15% aktywnie poszukuje pracowników na stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem – to dane opublikowane przez ManpowerGroup. Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2023 roku, a więc dostarcza najnowszych danych na temat rekrutacji zielonych kołnierzyków.Z analizy ManpowerGroup wynika także, że najwięcej procesów rekrutacyjnych na stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem prowadzą duże organizacje, zatrudniające powyżej 250 pracowników – deklaruje je 71% firm. Na podium firm najbardziej otwartych na powiększanie zespołów o zielone miejsca pracy są przedsiębiorstwa z branży transportu, logistyki i motoryzacji (75%), energetyki i usług komunalnych (75%), IT (74%), przemysłu i surowców (66%), a także usług komunikacyjnych (61%). Najczęściej role te lokowane są w działach produkcji, sprzedaży i marketingu oraz logistyki i operacji.Pracodawcy nie planujący rekrutacji na zielone miejsca pracy, wskazali, że głównym powodem jest brak pewności co do tego, jak definiować takie role i niezbędne umiejętności, mają zbyt małą strukturę, by aktywnie rekrutować na tego typu miejsca pracy, a także nie jest to zgodne z wyznaczonymi wcześniej priorytetami biznesowymi.