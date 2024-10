Badanie Mediapanel obejmie kolejne medium - outdoor, w tym nośniki tradycyjne (OOH) i cyfrowe (Digital OOH). Jest to wspólna inicjatywa reprezentantów rynku out of home oraz Gemius. Projekt realizowany jest we współpracy z OOHlife Izbą Gospodarczą.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Outdoor w badaniu Mediapanel Badanie Mediapanel obejmie kolejne medium - outdoor, w tym nośniki tradycyjne (OOH) i cyfrowe (Digital OOH).

To dobra i potrzebna rynkowi reklamy wiadomość. Po wielomiesięcznych wspólnych rozmowach i konsultacjach wewnątrz branży, OOH i Digital OOH dołączają do Mediapanelu. To pierwszy etap projektu, który w cross-mediowym pomiarze widowni pokazuje ogromny potencjał naszego medium na tle innych. Obecność reklamy zewnętrznej w badaniu Mediapanel oznacza możliwość sprawdzenia i porównania zasięgu mediów i otwiera marketerom nowe ścieżki dla wyboru efektywnych strategii komunikacyjnych - potwierdzają zgodnie Marek Kuzaka (AMS), Filip Hołowczyc (Clear Channel Poland), Michał Ciundziewicki (Jet Line), Paweł Orłowski (Synergic) i Michał Marcinkiewicz (Warexpo).

Pomiar reklamy zewnętrznej w badaniu Mediapanel to kolejny kamień milowy w rozwoju samego badania, ale też badań mediów w Polsce. – komentuje Jarosław Pawlak, kierownik rozwoju badania Mediapanel. - Innymi słowy, Mediapanel staje się - po internecie, telewizji i radiu – standardem pomiaru również reklamy zewnętrznej w ujęciu cross-mediowym. Cieszymy się, że w ten sposób możemy świętować jego 20 lecie. Poprzez włączenie pomiaru outdooru rynek otrzyma pełny obraz mediów w Polsce. Co niezmiernie ważne, jest to pierwszy tego typu pomiar reklamy zewnętrznej. Dla tej branży jest to swoiste wyjście z Wieży Babel, gdzie firmy mówiły różnymi, często nieprzystającymi do siebie wynikami i wskaźnikami. Od dzisiaj, poprzez Mediapanel, outdoor staje się porównywalny z innymi mediami. Chciałbym również podziękować firmom outdoorowym za docenienie naszej technologii badawczej oraz za kilkumiesięczną pracę na rzecz tego, aby pomiar outdooru realizowany przez Gemius stał się nowym standardem rynkowym.

Wyniki prezentowane w badaniu Mediapanel opracowane są na podstawie dwóch źródeł danych: reprezentatywnej próby osób wyposażonych w urządzenia pomiarowe Gemius, które dostarczają informacji o ich lokalizacji oraz współrzędnych geograficznych nośników reklamy zewnętrznej, pochodzących od firm zrzeszonych w OOHlife. W badaniu dostępne są dane dotyczące nośników AMS, Clear Channel Poland, Jet Line, Synergic oraz Warexpo. Projekt ma charakter otwarty i w każdej chwili do badania swoje nośniki reklamy zewnętrznej mogą włączyć kolejne firmy.Zakres prezentowanych danych obejmuje tradycyjne nośniki reklamy zewnętrznej (OOH), jak i nośniki cyfrowe (Digital OOH), zarówno outdoorowe, jak i indoorowe. W planach rozwoju badania jest m.in. podział wyników według konkretnych formatów nośników czy uwzględnienie w wynikach informacji o liczbie kontaktów reklamowych. Dane na temat oglądalności nośników out of home publikowane są codziennie, a użytkownicy mogą z nich korzystać zarówno poprzez interfejs online, jak i za pośrednictwem API.Badanie Mediapanel to cross-mediowe badanie oparte na jednym źródle. Dzięki włączeniu reklamy zewnętrznej do pomiaru, Gemius dostarcza na rynek kompleksowe, w pełni porównywalne dane na temat konsumpcji mediów w Polsce.