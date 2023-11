Firmy nie szczędzą pieniędzy na reklamę telewizyjną

Jest już najnowsza odsłona raportu o Rynku Reklamy autorstwa Publicis Groupe. Opracowanie rzuca światło na budżety przeznaczane na reklamę telewizyjną w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku, poświęcając również uwagę statystykom zmianom oglądalności TV. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Przeczytaj także: Reklama telewizyjna: wydatki rosną, a oglądalność spada?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które sektory w szczególności zainwestowały w reklamę telewizyjną?

Ile średnio spędzamy przed telewizorem?

Która z naziemnych stacji telewizyjnych zwiększyła swoje udziały w rynku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika wzrostu rynku reklamy spotowej TV po dziewięciu miesiącach 2023 r. Po dziewięciu miesiącach rynek reklamy TV wzrósł na spotach o 4,9%, Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Trzeci kwartał przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z pierwszego półrocza, a dynamiczny wzrost, mimo spadku liczby ratingów, stacje zapewniły sobie podnosząc ceny. Rynek telewizyjny był w trzecim kwartale beneficjentem dwucyfrowych wzrostów inwestycji reklamowych między innymi sektora pozostałe, do którego zaliczamy instytucje z sektora publicznego. Ponadto intensywne działania reklamowe w telewizji prowadziły sektory: telekomunikacja, finanse i żywność – komentuje Iwona Jaśkiewicz - Kundera, Chief Investment Officer w Publicis Groupe Polska.

Przeczytaj także: Wzrosły wydatki na reklamę telewizyjną

Według analizy Publicis Groupe, po dziewięciu miesiącach rynek reklamy TV wzrósł na spotach o 4,9%, zaś w trzecim kwartale wzrost ten wyniósł rok do roku 6,1%.W ciągu dziewięciu miesięcy widzowie spędzali przed telewizorami średnio 3 godziny 15 minut, to mniej o 15 minut od analogicznego okresu 2022 r. (czyli o 7,2% krócej). Ponownie największe zmiany udziałów w czasie spędzonym przed odbiornikiem dzieją się w obrębie pozatelewizyjnych źródeł sygnału, średni ich udział wyniósł 14,7% i był wyższy od ubiegłorocznego o 2,4 pkt. proc.Dotyczy to między innymi odbierania za pomocą telewizora podłączonego do internetu sygnału z platform oferujących video, na przykład Player, Netflix czy YouTube, a także o oglądania kanałów niemonitorowanych przez Nielsen (np. HBO). Po odliczeniu tychże źródeł, czas spędzony na oglądaniu TV dostępnej reklamowo zmniejszył się o 18 minut (czyli blisko 10%).Wśród stacji naziemnych udziały zwiększała niemal przez wszystkie miesiące stacja TV4, średnio udziały wzrosły o 0,2 pkt.proc. O 0,1 pkt proc. urosły również udziały stacji PULS i Puls 2, które najbardziej ucierpiały na tzw. refarmingu. Wówczas zmianie uległ standard nadawania telewizji naziemnej, co nie objęło Telewizji Polskiej. Po trzech kwartałach wzrosły ponadto udziały TVN7 z 3,8 do 4% i TVN z 7,8 do 8%. (Nielsen; SHR of PUT, TG: All1659)Prognozy na ostatni kwartał roku przewidują kontynuację pozytywnych tendencji.