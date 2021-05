Wiadomości TVP 1 nie dla kobiet? Gdzie jest równouprawnienie?

Równouprawnienie w mediach to pusta deklaracja © pixabay.com

O równouprawnieniu mówi się dziś dużo i często. Tym bardziej może zaskakiwać fakt, że jest ono mało widoczne w telewizji. Z raportu opublikowanego właśnie przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wynika, że zaledwie co czwarta wypowiedź emitowana w ramach głównych wydań serwisów informacyjnych należy do kobiet. Co więcej, sytuacja w tym zakresie wydaje się nie poprawiać - przed ośmiu laty odsetek damskich wypowiedzi był tylko o 1 procent niższy.

Aparycja nie idzie w parze z merytoryką?

Wyniki badania potwierdzają jedynie to, o czym mówi się już od dawna. Gdy na świecie rozgorzała pandemia, każdego dnia dziesiątki ekspertów w polskich mediach komentowało bieżące wydarzenia. Wśród nich zabrakło jednak kobiet. Jak pokazuje ten raport sytuacja od tamtego czasu niewiele się zmieniła. Udział kobiecych wystąpień w serwisach informacyjnych w I kwartale 2021 roku to zaledwie 25%. Jeżeli w debacie nie ma głosu, który reprezentuje daną grupę, to czy możemy nazwać ją prawdziwą debatą?



To po prostu narracja pozbawiona kompleksowej analizy i spojrzenia na problem z kilku perspektyw. Może wręcz prowadzić do tego, że potrzeby i wyzwania danej grupy przestaną być w ogóle adresowane na forum publicznym – komentuje Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i inicjatorka akcji #WiedzaNieMaPłci”.

O prawach kobiet najwięcej wiedzą… mężczyźni

„Fakty” i „Wiadomości” wyemitowały tę samą liczbę materiałów poruszających kwestie praw kobiet oraz mniejszości (po 40) – znacząco więcej niż „Wydarzenia” (24). W ogromnej większości były to materiały poświęcone opublikowaniu uzasadnienia wyroku TK w sprawie zakazu aborcji.



Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na wnioski z jakościowej analizy tych publikacji. Materiały TVP stawiały protesty środowisk kobiecych w otwarcie negatywnym świetle, podczas gdy TVN i Polsat starały się używać bardziej neutralnego słownictwa w relacjonowaniu wydarzeń. TVN jednak przedstawiał znacząco więcej argumentacji przeciwko wyrokowi TK, a Polsat starał się przedstawić racje obu stron sporu. Zachowawczość Polsatu odbiła się także w znacząco mniejszej ilości czasu, jaki stacja poświęciła na prezentowanie tego tematu.



Nie da się też ukryć, że tematyka równościowa i antydyskryminacyjna ma najwyraźniej szansę na swój „czas antenowy” w serwisach informacyjnych tylko w przypadku wyjątkowo zaognionego politycznego konfliktu. Organiczna praca organizacji kobiecych, informacje o zmianach wprowadzanych w innych krajach, problemy grup mniejszościowych – to są kwestie niemal zupełnie nieporuszane przez serwisy. Niestety takie podejście wydawców może skutkować jednoznacznym powiązaniem w oczach widzów wszelkich kwestii dotyczących starań o równość praw z konfliktem, walką i chaosem – komentuje Martyna Martynowicz, ekspertka ds. analizy mediów PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Wyniki badania są dość zasmucające, ponieważ ukazują mocno ugruntowane przyzwyczajenie mediów do wybierania jako gości męskich ekspertów. Rolą mediów powinno być pokazywanie rzeczywistości, w której przecież kobiety coraz częściej zajmują ważne stanowiska, są ekspertkami i z powodzeniem mogą komentować bieżące sprawy dla najważniejszych serwisów informacyjnych. Bez wystarczającego udziału kobiet w mediach, masowy przekaz będzie niepełny i zubożony o ich cenną perspektywę – podsumowuje Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Jak wynika z analizy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, w badanym okresie odnotowanych zostało 9535 wypowiedzi mężczyzn. Opinii kobiet było ponad trzykrotnie mniej - 3111.„Wiadomości” TVP 1 okazały się tym serwisem, w którymBiorąc pod uwagę średnią dla trzech programów,. W „Wiadomościach” udział ten wynosił aż 67 proc., w Wydarzeniach – 61 proc., ale za toKobiety były. Powyżej średniej uplasowała się stacja TVN, gdzie udział pań wyniósł 38 proc., zaś zdecydowanie poniżej wypadła TVP1 – tylko 9 proc. W Polsacie 29 proc. materiałów „Wydarzeń” zostało przygotowanych przez kobiety. Pandemia Covid-19 , polityka, zapowiedzi programu, wątki społeczno-obyczajowe, przestępstwa i sądy – to obszary tematyczne, które zdominowały przekaz serwisów w analizowanym okresie. ZaledwieTo dramatycznie mało, zważywszy na fakt, że w I kwartale br. miało miejsce kilka niezwykle istotnych dla kobiet faktów, takich jak wejście w życie zakazu aborcji, protesty w związku z opublikowaniem wyroku TK w sprawie aborcji czy problemy matek dzieci z niepełnosprawnościami.. Procentowo jeden z największych udziałów wypowiedzi przypadł kobietom w zakresie praw kobiet – blisko 40 proc., ale i w tej kwestii przeważają mężczyźni.. Mężczyźni natomiast znacznie częściej niż kobiety byli ekspertami od wojny, armii i militariów, sportu, transportu i dróg, motoryzacji oraz polityki.Ciekawe wnioski płyną z analizy funkcji osób wypowiadających się w serwisach informacyjnych. Otóż. W podobnym stopniu jak mężczyznom przypadała jej rola respondentki – często bez podpisu. Panowie z kolei to zazwyczaj duchowni, sportowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kadry zarządzające, eksperci, dziennikarze lub politycy.Co ważne,(!). Wyjątkiem od tej reguły była Dorota Kania, która pojawiła się na 10. miejscu takiego zestawienia dla „Wiadomości” TVP 1. Pierwsze miejsca przynależały politykom: Adamowi Niedzielskiemu – ministrowi zdrowia, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Michałowi Dworczykowi – szefowi Kancelarii Premiera i pełnomocnikowi ds. narodowego programu szczepień.