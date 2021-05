Najczęściej cytowane media IV 2021. Onet.pl wraca na pierwsze miejsce

Onet.pl wraca na miejsce lidera w kwietniowym rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. Na miejscu drugim zestawienia uplasowało się radio RMF FM. Na ostatnie miejsce podium wskakuje z miejsca czwartego Rzeczpospolita.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media regionalne

Onet.pl zawdzięcza pozycję lidera 4,9 tys. cytowań. Na RMF FM powoływano się 4,5 tys. razy. Rzeczpospolita cytowana była 3 tys. razy.Najbardziej, o 26 miejsc, awansowała Gazeta Polska, zajmując 13 miejsce. O 5 oczek awansowało Radio Zet, zajmując 6 pozycję.W kwietniu 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 3048 cytowań. Na dziennik powoływano się między innymi w związku z przeprowadzonym na zlecenie redakcji sondażem, w którym zapytano uczestników o to, jakiego rodzaju szczepionkę na COVID-19 preferują.Na miejscu drugim uplasowała się Gazeta Wyborcza z 1,6 tys. cytowań. Na trzecim miejscu podium - Super Express, na który powoływano się 1,5 tys. razy. Cytowano m.in. rozmowę z wicepremierem, liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem na temat politycznej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Największy awans odnotowała Gazeta Polska ze wzrostem aż o osiem oczek w stosunku do marca br.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki kwietnia 2021 to kolejno: tygodnik Sieci cytowany 758 razy, Wprost z wynikiem 415 wzmianek, głównie na temat opublikowanej na łamach tygodnika informacji o zbieraniu podpisów przez działaczy mazowieckiej PO pod apelem wzywającym Borysa Budkę do ustąpienia ze stanowiska i Viva (199 cytowań).Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje magazyn Forbes z liczbą 285 powołań w innych mediach. Magazyn Press znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 87 cytatów. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w kwietniu 2021 liderem została TVN24 z wynikiem 2,9 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 2,2 tys. i TVPinfo, którą cytowano między innymi w związku z zawieszeniem programu „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego, po tym, jak Komisja Etyki Telewizji Polskiej stwierdziła, że jeden z odcinków o walce rządu z pandemią naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w stacji.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych, powoływano się na nie 4558 razy, szczególnie często powoływano się na wywiad w „Porannej rozmowie” Roberta Mazurka z szefem KPRM Michałem Dworczykiem, o procesie szczepień na COVID-19. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET z liczbą 2515 cytowań (media najczęściej odnosiły się do wywiadu redakcji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, który na antenie skrytykował postawę posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego zaszczepionego poza kolejnością na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz PR24.Onet.pl niezmiennie trzyma pozycje lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internatowych. W kwietniu portal odnotował 4,9 tys. cytowań. Za nim Wp.pl z liczbą 2,7 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,6 tys.Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za kwiecień tworzą Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna oraz Puls Biznesu. Wśród portali internetowych niezmiennie najczęściej cytowano kolejno Money.pl, Businessinsidder.com.pl, Bankier.pl, 300gospodarka.pl oraz Wnp.pl.Najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w Polsce niezmiennie od dłuższego czasu pozostaje Radio Wrocław, które w kwietniu cytowane było 189 razy. Z kolei miejsce drugie ze wzrostem o trzy pozycje w rankingu zajął Głos Wielkopolski. Podium zamyka Radio Kraków z wynikiem 95 cytowań. Miejsce czwarte zajmuje Radio Gdańsk z liczbą 93 powołań w innych mediach. Do rankingu zakwalifikował się również Dziennik Bałtycki, który licznie wzmiankowano w związku jubileuszem 75-lecia aktora Andrzeja Seweryna i wywiadem, którego udzielił redakcji w 1993 roku.