Najczęściej cytowane media III 2021. RMF FM nowym liderem

Zmiana na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. W marcu na czele zestawienia uplasowało się radio RMF FM. Portal Onet.pl spadł na pozycję drugą. Zmiana także na ostatnim miejscu podium, gdzie pojawiła się Gazeta Wyborcza. Poza podium - dziennik Rzeczpospolita oraz telewizja TVN24.

Stacja radiowa RMF FM zawdzięcza pozycję lidera ponad 5 tys. cytowań. Redakcja między innymi informowała o możliwościach otwarcia sektora gastronomii, do których później odnosił się sam minister zdrowia Adam Niedzielski. Na antenie mówiono również o wzmocnieniu obostrzeń dotyczących handlu w okresie świątecznym i wprowadzeniu ograniczeń terytorialnych w związku z zapisami na szczepienia przeciw COVID-19. Do wzrostu cytowań stacji przyczynił się także przeprowadzony we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną sondaż „United Surveys”, badający m.in. nastroje i nastawienie Polaków do planowanego lockdownu.Na Onet.pl powoływano się 4,6 tys. razy. Gazeta Wyborcza cytowana była 4 tys. razy. Awansowała o jedno oczko, kontynuując dziennikarskie śledztwo w sprawie prezesa PKN Orlenu Daniela Obajtka.O jedno miejsce awansowały także: Dziennik Gazeta Prawna, Super Express, Interia.pl i Fakt. Dziennik Gazeta Prawna cytowano częściej za sprawą komentarza szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, który zapowiedział uruchomienie rejestracji dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem przeciwko koronawirusowi Sars-Cov-2. Na łamach Super Expressu opublikowano sondaż Pollster dotyczący nastawienia Polaków do wypłaty 14. emerytury. Portal Interia.pl opublikował nieoficjalne informacje dotyczące otrzymania przez Daniela Obajtka ochrony za zgodą rady nadzorczej Orlenu. Komentarza dla Faktu udzielił Wojciech Andrusiewicz, apelując jednocześnie o ostrożność w wyborze testów badających obecność w organizmie koronawirusa wywołującego COVID-19.O pięć pozycji wyżej w stosunku do ubiegłego miesiąca uplasowało się Radio Plus, w którym minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że w przyszłości możliwe jest wprowadzenie szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2 dla dzieci. Cztery oczka wyżej natomiast znalazł się Program 24 Polskiego Radia, gdzie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek komentował jawność informacji dotyczących jego majątku. Z szóstego miejsca na czwarte wskoczył tytuł Rzeczpospolita, gdzie prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. walki z COVID-19 wyraził opinię, iż w Polsce powinna obowiązywać godzina policyjna. O dwa miejsca w rankingu wzrosła również pozycja portalu Money.pl, m.in. za sprawą doniesień o rezygnacji produkcji plastikowych klocków przez firmę Lego.W marcu 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza z 4037 cytowań. Na miejscu drugim uplasowała się Rzeczpospolita z 3,4 tys. cytowań. Na trzecim miejscu podium Dziennik Gazeta Prawna, na który powoływano się w lutym 2,2 tys. razy.O dziesięć oczek wyżej w rankingu znalazł się magazyn Sieci, gdzie Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję szefa banku centralnego. O dwa miejsca wyżej uplasował się natomiast tytuł Do Rzeczy, któremu wywiadu udzielił minister zdrowia Adam Niedzielski.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki marca 2021 to kolejno: tygodnik Sieci cytowany 507 razy,Do Rzeczy z wynikiem 450 wzmianek i Newsweek (274 cytowania).Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje magazyn Forbes z liczbą 621 powołań w innych mediach. Magazyn Press znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 95 cytatów. Na miejscu trzecim - Twój Styl, gdzie ukazał się wywiad z aktorką Agnieszką Więdłochą.Wśród stacji telewizyjnych w marcu 2021 liderem została TVN24 z wynikiem 3 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 2,5 tys. i TVPinfo na poziomie 1,1 tys.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych, powoływano się na nie ponad 5 tys. razy. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET z liczbą 1,5 tys. cytowań oraz Radio Plus (1,2 tys. cytowania). Wzrost zanotował również Program 24 Polskiego Radia, a także Radiowa Trójka, gdzie o szczepionkach przeciwko COVID-19 wypowiadał się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do rankingu zakwalifikowało się również Radio Gdańsk w wyniku doniesień o tragicznej śmierci noworodka znalezionego na wysypisku śmieci.Onet.pl niezmiennie trzyma pozycje lidera również w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internatowych. W lutym portal odnotował 4,6 tys. cytowań. Za nim Wp.pl z liczbą 2,8 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,6 tys. O jedno miejsce wyżej w rankingu znalazła się Gazeta.pl, gdzie przytaczano wypowiedź marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, dotyczącą programu gospodarczego „Nowy Ład”. Do kategorii, ze wzrostem o dwie pozycje w stosunku do lutego br. zakwalifikował się również portal Pudelek.pl, który donosił o problemach w związku małżeństwa Zamachowskich.Najbardziej opiniotwórczym medium ekonomiczno-biznesowym marca 2021 pozostaje dziennik Rzeczpospolita z liczbą 3,4 tys. powołań. Za nim Dziennik Gazeta Prawna, do której odwoływano się 2,2 tys. razy. Magazyn Forbes na trzecim miejscu z wynikiem 621 cytowań.Wśród portali internetowych najczęściej cytowano natomiast Money.pl, Businessinsidder.com.pl oraz Bankier.pl.Już trzeci miesiąc z rzędu najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w Polsce pozostaje Radio Wrocław, które w marcu cytowane było 160 razy. Z kolei miejsce drugie ze wzrostem o jedno oczko w rankingu zajęła Gazeta Krakowska. Na łamach gazety informowano o śmierci Anny Pawluśkiewicz, wiolonczelistki z zespołu Marka Grechuty. Do rankingu zakwalifikowało się również Radio Gdańsk oraz Głos Wielkopolski.