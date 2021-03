Najczęściej cytowane media II 2021. Onet.pl, RMF FM i TVN24 na podium

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Z analizy przeprowadzonej w lutym 2021 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na kolejnym miejscu podium znalazło się radio RMF FM. Na trzecim miejscu TVN24.

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media XI 2020. Onet.pl, RMF FM i TVN24 na podium

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media regionalne

Tuz za podium uplasowała się Gazeta Wyborcza i na miejscu piątym portal Wp.pl. Onet zawdzięcza pozycję lidera aż 5,8 tys. wzmiankom publikowanych przez siebie informacji w innych mediach. RMF FM było cytowane ponad 4 tys. razy, a TVN24 - 2,6 tys.W lutym 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza z 2537 cytowań, chętnie powoływano sie na opublikowane na jej łamach tzw. taśmy Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Na miejscu drugim uplasowała się Rzeczpospolita z 2,2 tys. cytowań, na której łamach ukazała się między innymi rozmowa z Borysem Budką, przewodniczącym PO. Na trzecim miejscu podium Dziennik Gazeta Prawna, na który powoływano się w lutym ponad 1,7 razy.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki lutego 2021 to kolejno: Do Rzeczy z wynikiem 332 powołań w innych tytułach mediowych, Wprost – wzmiankowany 234 razy, Newsweek -180, Viva na poziomie 180 cytowań i tygodnik Sieci z liczbą 134.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje magazyn Forbes z liczbą 896 powołań w innych mediach – głównie za sprawą publikacji tegorocznej listy 100 Najbogatszych Polaków „Forbesa”, na której znajduje się już sześćdziesięciu dziewięciu miliarderów. Pozycja druga to miesięcznik Perspektywy licznie wzmiankowany w związku z najnowszym zestawieniem najlepszych liceów i techników w Polsce. Magazyn Press znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 113 cytatów, który między innymi informował, że po dziesięciu latach na antenę TVP2 wróci podróżnicze show z udziałem Wojciecha Cejrowskiego.Wśród stacji telewizyjnych w lutym 2021 liderem została TVN24 z wynikiem 2,6 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 2,2 tys. i TVPinfo na poziomie 1,2 tys.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych, powoływano się na nie ponad 4 tys. razy. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET z liczbą 1,9 tys. cytowań oraz Polskie Radio 24.Onet.pl niezmiennie trzyma pozycje lidera również w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internatowych. W lutym portal odnotował 5,8 tys. cytowań. Za nim Wp.pl z liczbą 2,4 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,4 tys.Najbardziej opiniotwórczym medium ekonomiczno-biznesowym lutego 2021 pozostaje dziennik Rzeczpospolita z liczbą 2,2 tys. powołań. Za nim niezmiennie Dziennik Gazeta Prawna, do której odwoływano się 1,7 tys. razy. Magazyn Forbes awansował na trzecie miejsce z wynikiem 896 cytowań. Następnie w rankingu znajdują się kolejno Puls Biznesu i specjalistyczny dziennik Parkiet.W portalach internetowych natomiast podium otwiera Money.pl na poziomie 891 wzmianek. Drugie miejsca zajmuje Businessinsider.com.pl, a trzecie Bankier.pl – zestawienie bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca.W rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych drugi miesiąc z rzędu podium otwiera Radio Wrocław z liczbą 162 powołań przez innych dziennikarzy. Na antenie między innymi przeprowadzono wywiad z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem w kwestiach dalszego odmrażania gospodarki w dobie pandemii COVID-19. Drugie miejsce zajął Dziennik Zachodni, którego informacje przytaczano w innych mediach 139 razy między innymi w związku z doniesieniami na temat obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy na nartach w Beskidach. Podium zamyka Gazeta Krakowska z wynikiem 125 cytowań i jednoczesnym wzrostem pozycji aż o cztery oczka. Redakcja między innymi relacjonowała protesty w centrum Krakowa przeciwko obowiązującym obostrzeniom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2.