Szczepionki Pfizer/BioNTech i AstraZeneca najpopularniejsze w mediach

Pfizer/BioNTech oraz AstraZeneca - o tych szczepionkach przeciw COVID-19 mówi się w mediach najczęściej - wynika z analizy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Trzecią najczęściej dyskutowaną szczepionką była mRNA Moderny.

PRESS-SERVICE przeanalizował publikacje w mediach na temat szczepionek na COVID-19 , które ukazywały się na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. W badanym okresie, czyli od 27 grudnia 2020 roku, kiedy zaszczepiono w Polsce pierwszą osobę, do 26 marca 2021 roku, ukazało się w mediach ponad 5 mln informacji na temat szczepień. Na potrzeby badania przeanalizowano ponad 1 100 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych, w tym najważniejszych serwisów społecznościowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.Najwięcej publikacji pojawiło się na temat szczepionki mRNA o nazwie Comirnaty (BNT162b2) firm Pfizer i BioNTech – 454 tys. materiałów oraz wektorowej AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) – 426 tys. publikacji. Na temat szczepionki mRNA Moderny (mRNA 1273) pojawiło się w mediach 303 tys. informacji. 142 tys. publikacji ukazało się na temat szczepionki Ad26.COV2.S konsorcjum Janssen Pharmaceutica/Johnson & Johnson, a Sputnik V Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamelei zebrała 66 tys. wzmianek.Zdecydowanie przeważały informacje pochodzące z mediów społecznościowych. Użytkownicy Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube’a, Wykopu, blogów i forów opublikowali ponad 3,7 mln informacji. Najwięcej wpisów i komentarzy pochodziło z Twittera – 57 proc. przekazu oraz Facebooka - 42 proc. Top 10 źródeł najczęściej informujących o szczepieniach tworzą konta na Twitterze: PolsatNews.pl (1216 publikacji), portal tvp.info, Telewizja Republika, Polskie Radio 24, Do Rzeczy, PolskieRadio24.pl, Rzeczpospolita, TVN24, wPolityce.pl, Interia.W tym samym okresie w internecie, prasie, radiu i tv pojawiło się 1,3 mln informacji. Przekaz w mediach tradycyjnych zdominował internet – 89 proc. materiałów. 7 proc. należało do stacji radiowych, 2 proc. do telewizyjnych. Na szczycie zestawienia top mediów informujących o szczepieniach z wynikiem 2,6 tys. materiałów znalazło się Polskie Radio 24. W co czwartej informacji na antenie poruszano temat szczepień. Na 2. miejscu uplasowało się TVP Info – 1,8 tys., a za nim Polsat News i Radio Tok FM – po 1, 6 tys. informacji. 1,5 tys. należało do informacyjnego kanału TVN24.Jak wskazują analitycy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, największe zainteresowanie tematem odnotowano na początku stycznia, kiedy zaszczepiono przedstawicieli kultury i sztuki. Z analizy przygotowanej dla Magazynu PRESS wynikało, że w okresie od 30 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 r. na temat Krystyny Jandy oraz celebrytów w kontekście szczepionki przeciw Covid-19 pojawiło się blisko 22 tys. informacji w mediach tradycyjnych oraz 143 tys. wpisów i komentarzy w social mediach.Sam wpis Jana Śpiewaka z 2 stycznia br. na temat „wielkiej afery elit III RP”, będący listem otwartym do Krystyny Jandy zebrał jak dotąd najwięcej komentarzy. Zasięg tej informacji oszacowano na blisko 1,5 mln potencjalnych kontaktów.Analiza wykazała, że obok social media aktywnym źródłem wiedzy o szczepieniach są media regionalne, w których odnotowano 1,1 mln publikacji. Najwięcej informacji opublikowano w województwie śląskim – 103 tys., dolnośląskim – 100 tys., mazowieckim – 99,8 tys. oraz wielkopolskim – 94 tys.