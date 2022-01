W mediach coraz ciszej o szczepieniach przeciwko COVID-19?

W ostatnich trzech miesiącach minionego roku rodzime media nieco rzadziej dostarczały nam wzmianek odnośnie szczepień przeciwko COVID-19 - wynika z najnowszej odsłony badania PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Na wysokim poziomie utrzymała się popularność szczepionek Pfizer i BioNTech. W swoich przekazach media tradycyjne najczęściej powoływały się na doniesienia z internetu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile publikacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 ukazało się ostatnio w mediach?

Czy pod względem ilości publikacji dominują media tradycyjne czy społecznościowe?

Jak istotnym źródłem informacji o szczepieniach są media regionalne?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba publikacji na temat szczepień Q4 2021 Odsetek wzmianek w social media względem informacji z pozostałych mediów jest coraz mniejszy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W czwartym kwartale ub.r. w przestrzeni medialnej pojawiło się łącznie ponad 2 mln informacji na temat szczepień. Jednak zainteresowanie mediów tym tematem z każdym kwartałem maleje – wynika z cyklicznego raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.W porównaniu do III kwartału w ostatnich 3 miesiącach ub.r. liczba doniesień była mniejsza o przeszło 900 tys. Medialnym liderem przekazu pozostała szczepionka firm Pfizer i BioNTech – 280 tys. materiałów. O 55 tys. informacji mniej odnotowała Moderna. Na 3. miejscu pod względem popularności znalazł się preparat Johnson & Johnson – 217 tys., a za nim z wynikiem 212 tys. – Astra Zeneca. Zestawienie zamknął Sputnik – tylko 9 tys. publikacji.Na potrzeby badania medialnego przeanalizowano ponad 1 100 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych, w tym najważniejszych serwisów społecznościowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.Nadal przeważają informacje z mediów społecznościowych, ale odsetek wzmianek w social media względem informacji z pozostałych mediów jest coraz mniejszy – w III kwartale wynosił 66 proc., a w IV już tylko 55 proc. W analizowanym okresie odnotowano 0,9 mln publikacji w mediach tradycyjnych oraz 1,1 mln wpisów w mediach społecznościowych.Największe dotarcie osiągnęły publikacje po konferencji prasowej zorganizowanej 7 grudnia, podczas której Minister Zdrowia zapowiedział, że od 1 marca wejdzie w życie obowiązek szczepienia się medyków, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych.Wśród mediów tradycyjnych zdecydowanie dominowały materiały z internetu – 91 proc., 5 proc. pochodziło z radia, a po 2 proc. należało do prasy i TV. Najczęściej temat szczepień pojawiał się na antenie stacji: Polsat News – 3280 materiałów i Polskie Radio 24 – 3081. W serwisie Wnp.pl ukazało się 2901 informacji, 2770 w TVN24, a 2568 wyemitowało Radio TOK FM.Polsat News był również najczęściej informującym źródłem w social media. Na jego profilu na Twitterze opublikowano 518 wpisów. Wśród najaktywniejszych źródeł społecznościowych znalazły się również konta na Twitterze należące do Interii (360), Do Rzeczy (320), TVN24 (299) i Rzeczpospolitej (267).Analiza PSMM wykazała, że media regionalne nadal pozostają istotnym źródłem informacji o szczepieniach. Odnotowano w nich 0,9 mln publikacji. Najwięcej materiałów opublikowano w województwie śląskim – 95,2 tys., dolnośląskim – 95 tys., mazowieckim – 87,5 tys. oraz wielkopolskim – 83,6 tys.