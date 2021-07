Szczepionka Johnson&Johnson z dużym skokiem popularności w mediach

Akcja szczepień w Polsce spowolniła, spadła także ich popularność w mediach - wynika z badania przeprowadzonego przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. W II kwartale 2021 roku wzmianek na temat szczepień było o milion mniej niż w I kwartale. Ponad dwukrotnie wzrosła liczba informacji na temat szczepionki Janssen Pharmaceutica/Johnson&Johnson. Znacznie wzrosła także medialność szczepionki Moderny.

Przeczytaj także: Newspoint: jakie szczepionki przeciw COVID-19 królują w sieci?

Kliknij, aby powiekszyć fot. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Liczba publikacji na temat szczepień Jak podaje PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, o milion spadła liczba informacji na temat szczepień względem I kwartału i wyniosła 4 mln publikacji. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Warto Rozmawiać Największy zasięg – ponad 1,7 mln potencjalnych kontaktów – w minionym kwartale osiągnął post opublikowany na Facebooku przez Warto Rozmawiać, będący rozmową na temat szczepień przeprowadzoną przez Jana Pospieszalskiego z dr. Zbigniewem Hałatem. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak podaje PRESS-SERVICE Monitoring Mediów w II kwartale 2021 liczba publikowanych w mediach informacji dotyczących szczepień wyniosła 4 mln. To o milion mniej niż w I kwartale.Na temat szczepionki Janssen Pharmaceutica/Johnson&Johnson ukazało się 355 tys. publikacji, co względem I kwartału, kiedy było takich wzmianek 142 tys., oznacza ponad dwukrotny wzrost. Spory wzrost liczby publikacji odnotowała także szczepionka Moderny - o 34 tys. więcej niż w poprzednim kwartale - i wyniosła 367 tys. Najpopularniejsza szczepionka firm Pfizer i BioNTech doczekała się 473 tys. materiałów. AstraZeneca wzmiankowana była z częstotliwością na podobnym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach roku – ukazało się na jej temat 425 tys. publikacji. Z kolei o ponad połowę spadło zainteresowanie mediów Sputnikiem – 29 tys. publikacji w porównaniu do 66 tys. w pierwszych trzech miesiącach roku.Na potrzeby badania przeanalizowano ponad 1 100 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych, w tym najważniejsze serwisy społecznościowe oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.1,2 mln publikacji na temat szczepionek i szczepień pochodziło z mediów tradycyjnych, a 2,8 mln z social media. Największe zainteresowania tematem odnotowano na początku kwietnia. Było to związane z informacjami o możliwości rejestracji na szczepienia, które od północy 1 kwietnia zaczęli otrzymywać 40- i 50-latkowie. Jak się okazało, był to jednak błąd w systemie. Zareagowali przede wszystkim użytkownicy serwisów społecznościowych.Najwięcej wpisów i komentarzy pochodziło z Twittera – 57 proc. przekazu oraz Facebooka – 42 proc. Na prowadzenie w Top 10 źródeł najczęściej informujących o szczepieniach na Twitterze wysunęła się Telewizja Republika (1065 publikacji). Na drugą pozycję spadł PolsatNews.pl, dalej uplasowały się konta PolskieRadio24,pl, Do Rzeczy, Radio ZET NEWS, Tvp.info, Forsal.pl, FaktyTVN, Polskie Radio 24, Onet Wiadomości.Największy zasięg – ponad 1,7 mln potencjalnych kontaktów – w minionym kwartale osiągnął post opublikowany na Facebooku przez Warto Rozmawiać, będący rozmową na temat szczepień przeprowadzoną przez Jana Pospieszalskiego z dr. Zbigniewem Hałatem. Wpis miał ponad 12 tys. reakcji.Przekaz w mediach tradycyjnych zdominował internet – 89 proc. materiałów. 7 proc. należało do stacji radiowych, 2 proc. do telewizyjnych. Na szczycie zestawienia top mediów informujących o szczepieniach z wynikiem blisko 2,5 tys. materiałów znalazło się Polskie Radio 24. W co dziesiątej informacji na antenie poruszano temat szczepień. Na 2. miejscu uplasował się Polsat News – 2,1 tys., a za nim TVP Info – 1,9 tys., TVN24 – 1,7 tys. oraz Radio Tok FM – 1,4 tys.W mediach regionalnych odnotowano 1 mln publikacji. Podobnie jak w poprzednim kwartale, najwięcej informacji pojawiło się w województwie śląskim – 103 tys., dolnośląskim – 100 tys., mazowieckim – 99,8 tys. oraz wielkopolskim – 94 tys.