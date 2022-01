Najczęściej cytowane media XII 2021. Wp.pl, Onet.pl i RMF FM na podium

Kolejny miesiąc bez zmian liderów rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. W grudniu 2021 roku na pierwszym miesjcu podium utrzymał się portal Wp.pl. Tym razem Onet.pl wyprzedził radio RMF FM.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym w grudniu niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu.

Media regionalne

Portal Wp.pl cytowano aż 5,5 tys. razy, Onet.pl - 2,8 tys. razy, a radio RMF FM doczekało się 2,7 tys. wzmianek. Onet.pl zawdzięcza awans cytowaniom doniesień w sprawie prac polskiego rządu nad projektem uchwały, w której zawarto zgodę na zapłatę nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kary ws. kopalni Turów ze środków z Ministerstwa Aktywów Państwowych.Największy skok w rankingu - o 7 oczek - odnotował Super Express z wynikiem prawie 1,3 tys. odwołań w innych tytułach. Na gazetę inne media powoływały się między innymi w związku z informacją na temat przyczyny śmierci 34-letniego ukraińsko-polskiego tancerza Żory Korolyova.W grudniu 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z wynikiem 2,1 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasowała się Gazeta Wyborcza z 1,4 tys. cytowań. Na pozycji trzeciej Super Express z 1,3 tys. wzmianek.Największy awans - aż o osiem pozycji - odnotowały Gazeta Polska Codziennie – głównie za sprawą wywiadu z prezesem PIS Jarosławem Kaczyńskim, który zapowiedział, że rozważa odejście z rządu na rzecz zajęcia się swoją partią, Gazeta Polska i Polityka.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki grudnia 2021 to kolejno: Gazeta Polska z wynikiem 206 cytowań, Do Rzeczy - tym razem ex aequo z tygodnikiem Polityka z wynikiem 156 cytowań oraz Viva - 154 wzmianki. Gazeta Polska swoje zwycięstwo zawdzięcza rozmowie tygodnika z prezesem NBP Adamem Glapińskim, w której mówił o podwyżce stóp procentowych.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes z 99 powołaniami. Press z liczbą 97 cytowań na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w grudniu 2021 nowym liderem została Polsat News z wynikiem 1,9 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: TVN24 z liczbą 1,8 tys. i TVN. Polsat News zwycięstwo zawdzięcza wypowiedzi na antenie stacji ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, w której mówił on o obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce, a także zapowiedział obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup społecznych.RMF FM z 2,7 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, które cytowano w grudniu 1,5 tys. razy. Polskie Radio 24 na miejscu trzecim.Wp.pl został ponownie liderem w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W grudniu portal odnotował 5,5 tys. cytowań. Za nim Onet.pl z liczbą 2,8 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 2,6 tys.Największy awans, o cztery miejsca, odnotował portal Businessinsider, który wzmiankowano w zakresie doniesień redakcji o podwyżkach cen towarów „pierwszej ręki”, a także informacji o cenach wycieczek wypoczynkowych za granicę.Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym w grudniu niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Miejsce czwarte stale zajmuje magazyn Forbes, a ranking zamyka Parkiet. Awans na pierwsze miejsce wśród portali internetowych zyskuje Businessinsider z wynikiem 564 powołań, a dalej najczęściej cytowano kolejno: Money, Bankier, 300gospodarka i Wnp.Ze wzrostem o jedną pozycję i wynikiem 115 cytowań Radio Kraków znalazło się na pierwszym miejscu rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych w grudniu 2021. Na stację dziennikarze innych mediów głównie powoływali się w związku z informacją o planowanej organizacji zajęć dydaktycznych w szkołach w związku z pandemią COVID-19. Z minimalną różnicą względem grudniowego lidera, miejsce drugie należy do Radia Wrocław, cytowano w innych tytułach 114 razy. Miejsce trzecie zajmuje stacja Radio dla Ciebie z wynikiem 109 wzmianek, a za nią dalej ze wzrostem o trzy pozycje – Gazeta Krakowska (86). Awansując aż o siedem pozycji, w zestawieniu pojawia się również Radio Poznań z wynikiem 68 cytowań.