Najczęściej cytowane media XI 2021. Liderami Wp.pl, RMF FM i Onet.pl

Kolejny miesiąc bez zmian liderów rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. W listopadzie 2021 roku na podium utrzymały się portal Wp.pl, radio RMF FM i Onet.pl.

Portal Wp.pl cytowano niemal 4,6 tys. razy, radio RMF FM doczekało się 3,7 tys. wzmianek wyprzedzając Onet.pl z 2,7 tys. wzmianek. Wp.pl cytowano głównie za sprawą głośnego materiału redakcji na temat działań wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy, którego firma reklamowała leczenie nieuleczalnych chorób, w tym nowotworów za dziesiątki tysięcy dolarów.Największy skok w rankingu - o 5 oczek - odnotowało Radio ZET z wynikiem 1,9 tys. odwołań w innych tytułach. Na radio inni redaktorzy powoływali się między innymi w związku z rozmową redakcji z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, który wówczas zapowiadał czarny scenariusz sytuacji epidemiologicznej w kraju 40 tys. zachorowań na COVID-19 dziennie.W listopadzie 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z wynikiem 1,5 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się Fakt z wynikiem 1,3 tys. powołań. Gazeta Wyborcza z blisko 1,1 tys. cytowań na trzecim miejscu podium.Największy awans - o 13 oczek - odnotował Press, na który inne media powoływały się 404 razy głównie w związku z informacją o śmierci dziennikarza Kamila Durczoka, którą redakcja podała jako pierwsza.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki listopada 2021 to kolejno: Newsweek z wynikiem 185 cytowań, Do Rzeczy - 178 cytowań i Gazeta Polska (93). Na tygodnik Newsweek powoływano się w związku z wywiadem z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem, który w rozmowie z redakcją wyznał, że ma plan, który mógłby poprowadzić zjednoczoną opozycję w kierunku zwycięstwa.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Press z liczbą 404 cytowań. Forbes z liczbą 102 powołania uplasował się na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w listopadzie 2021 liderem została ponownie TVN24 z wynikiem 2,5 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 1,8 tys. i TVN.W rankingu pojawiła się TV Republika, zajmując od razu ósme miejsce. Na redakcję stacji powoływano się 175 razy głównie za sprawą rozmowy z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, który na antenie podsumowywał w liczbach czwartą falę zachorowań na COVID-19 i mówił o sposobach na jej spowolnienie.RMF FM z 3,7 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, które cytowano w październiku 1,9 tys. razy. Polskie Radio 24 na miejscu trzecim.Wp.pl został ponownie liderem w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W listopadzie portal odnotował 4,6 tys. cytowań. Za nim Onet.pl z liczbą 2,7 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,8 tys.Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za listopad niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Miejsce czwarte stale zajmuje magazyn Forbes, a ranking zamyka Parkiet. Wśród portali internetowych najczęściej cytowano kolejno: Money, Businessinsider, Bankier, 300gospodarka i Wnp.e wzrostem o jedno oczko i wynikiem 84 cytowań Radio Wrocław wraca na miejsce pierwsze rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych listopada 2021. Na stację dziennikarze innych redakcji w kraju głównie powoływali się w związku z rozmową Radia Wrocław z wiceministrem edukacji i nauki Marzeną Machałek, która informowała, że w skali kraju wówczas zaszczepionych było około 37 proc. młodych ludzi. Miejsce drugie należy do Radia Kraków, które w listopadzie cytowano w innych mediach 83 razy - najczęściej w sprawie rozmowy redakcji na temat ewentualnych obostrzeń covidowych z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Miejsce trzecie zajmuje stacja Radio dla Ciebie z wynikiem 79 powołań.