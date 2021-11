Najczęściej cytowane media X 2021. Liderem Wp.pl

Kolejny miesiąc ze zmianą na miejscu lidera rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. W październiku 2021 roku zostaje nim portal Wp.pl. Radio RMF FM na pozycji drugiej, a Onet.pl na trzecim miejscu podium.

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media IX 2021. Liderem RMF FM

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media ekonomiczne i biznesowe – prasa Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za październik tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Media regionalne

Portal Wp.pl cytowano niemal 4 tys. razy, radio RMF FM doczekało się 3,6 tys. wzmianek wyprzedzając Onet.pl z 2,8 tys. wzmianek. Wp.pl pozycję lidera zawdzięcza głównie powoływaniu się na rozmowę z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, w której zapowiadał on wprowadzenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. W przypadku radia RMF FM powoływano się najczęściej na wywiad Krzysztofa Ziemca z prezesem partii PiS Jarosławem Kaczyńskim, w którym polityk był pytany między innymi o swoje plany odnośnie do ewentualnej emerytury. Na Onet.pl powoływano się w związku z publikacją nietypowego sondażu partyjnego przedstawiającego tzw. sufity, czyli maksymalne poparcie danych partii.Największy skok w rankingu - o 5 oczek - odnotowały portal Interia i Program Pierwszy Polskiego Radia.W październiku 2021 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z wynikiem 2,1 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasowała się Gazeta Wyborcza z blisko 1,8 tys. cytowań. Dziennik Gazeta Prawna z 1,7 tys. cytowań na trzecim miejscu podium.Najwyższe wzrost - o 22 miejsca - odnotowało pismo samorządu terytorialnego Wspólnota, a także o 13 oczek - Sieci. Pismo Wspólnota podsumowało wydatki inwestycyjne województw, powiatów, miast i gmin, wyłaniając w ten sposób „liderów inwestycji”. Tygodnik Sieci zawdzięcza awans publikacji wywiadu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki października 2021 to kolejno: Sieci z wynikiem 600 cytowań, Gazeta Polska (506), Wspólnota (356).Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes, cytowany 252 razy. Twój Styl z liczbą 131 powołań uplasował się na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim - Press.Na redakcję Forbes najczęściej powoływano się za sprawą opublikowanego rankingu najbogatszych samorządów w Polsce w 2020 roku.Wśród stacji telewizyjnych w październiku 2021 liderem została ponownie TVN24 z wynikiem 2,4 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 1,9 tys. i TVN.Największy skok - o 2 oczka - odnotowała Telewizja Trwam z wynikiem 157 wzmianek w innych mediach. Najwięcej powołań na telewizję odnotowano w związku z rozmową stacji z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, który podkreślał, że koncern robi wszystko, aby ceny paliw były jednymi z najniższych w Europie oraz zapewniał ich stabilizację.RMF FM ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, które cytowano w październiku 1,3 tys. razy. Na radio najczęściej powoływano się między innymi za sprawą rozmowy redakcji z sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bogną Janke, która stwierdziła, że pierwsza dama nie otrzymała zaproszenia do udziału w akcji w obronie uchodźców „Matki na granicę”. Informacja później została zdementowana przez inicjatorów wydarzenia. Trzecią pozycję kolejny miesiąc z rzędu zajmuje Polskie Radio 24.Wp.pl został liderem w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W październiku portal odnotował prawie 4 tys. cytowań. Za nim Onet.pl z liczbą 2,8 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,8 tys.Największy skok odnotował OKO.press (348). Portal najczęściej cytowano w związku z publikacją sondażu Ipsos przeprowadzonego na zlecenie portalu i Gazety Wyborczej, w którym między innymi zdecydowana większość Polaków potwierdziła, że pragnie pozostać w Unii Europejskiej.Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za październik niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Miejsce czwarte stale zajmuje magazyn Forbes, a ranking zamyka Parkiet. Wśród portali internetowych najczęściej cytowano kolejno: Money.pl, Businessinsidder.com.pl, Bankier.pl, Wnp.pl i 300gospodarka.pl.Ze wzrostem o jedno oczko, pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych zajęła Gazeta Krakowska z wynikiem 140 cytowań w innych mediach. Drugie miejsce z awansem o cztery pozycje należy do Radia Wrocław, na które dziennikarze innych redakcji powoływali się 135 razy. Radio najczęściej cytowano za sprawą rozmowy redakcji z posłanką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką, w której oceniła, że wzrost kosztów paliw w pierwszej kolejności uderza w posłów podróżujących do stolicy na posiedzenia Sejmu. Podium zamyka Głos Wielkopolski ze wzrostem aż o osiem oczek i finalną liczbą 125 odwołań w innych tytułach. Gazeta informowała o kolizji drogowej spowodowanej przez zawodnika Lecha Poznań Nika Kwekweskiri, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Na miejscu czwartym uplasowało się Radio Kraków z wynikiem 92 cytowań, a zestawienie kategorii zamyka Dziennik Zachodni, na który inne media powoływały się 90 razy.