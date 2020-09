Atradius: opóźniony termin płatności dotyczy co 4. faktury

O tym, że nieprzestrzegający terminów płatności kontrahenci i klienci, to bolączka wielu polskich firm z sektora MŚP, mówi się nie od dziś. Niestety sytuacja w tym zakresie niewiele się zmienia. Kolejnym tego potwierdzeniem mogą być rezultaty badania zrealizowanego w lipcu br. dla Atradius Collections. Wynika z nich, że w terminie nie jest opłacana blisko co 4. z wystawianych faktur. Co gorsza, statystyki pokazują, że 6 proc. należności nigdy nie udaje się odzyskać.

obawę przed utratą klienta,

brak kontaktu ze strony kontrahenta,

niedostatek wiedzy na temat skutecznych sposobów prowadzenia windykacji,

brak czasu oraz

niewystarczającą ilość zasobów ludzkich.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Faktura 26 proc. faktur wystawionych przez MŚP i mikro firmy jest regulowanych po terminie płatności.

Najwięcej problemów z przeterminowanymi należnościami mają średnie firmy. W ich przypadku mówimy zarówno o wysokim odsetku faktur nieregulowanych terminowo, jak również o najwyższej średniej wartości zaległości. Również najwięcej odpowiedzi o obawie utraty kontrahenta w wyniku działań windykacyjnych udzielili przedstawiciele średnich przedsiębiorstw – zauważa Włodzimierz Szymczak, dyrektor zarządzający Atradius Collections, właściciel platformy AGORA.

- Widać wyraźnie, że windykacja to najmniej lubiany przez mikro, małe i średnie firmy element procesu zarządzania płynnością finansową. Rozwiązaniem mogłoby być zlecenie firmie zewnętrznej odzyskania należności, jednak ciągle decyduje się na to mała liczba firm. Wiele firm z sektora SME bazuje na wieloletniej znajomości swoich najważniejszych odbiorców, rozwijając współpracę na lojalności oraz dobrych i trudnych sytuacjach. I jest to najlepszy sposób działania w biznesie. Decyzja o podjęciu działań windykacyjnych jest wówczas znacznie trudniejsza, bo oparta nie tylko obiektywnym na braku płatności, ale na emocjonalnym podejściu do kwestii nagłego braku zaufania i w konsekwencji utraty kontrahenta oraz, co bywa najtrudniejsze – konieczności znalezienia nowych odbiorców. W konsekwencji działania zmierzające do odzyskania należności podejmowane są zbyt późno lub w ogóle.



W efekcie powstają zatory płatnicze, które mogą być realnym zagrożeniem dla przetrwania na rynku, zwłaszcza w sytuacji spowolnienia gospodarczego, z którym przyjdzie nam się mierzyć w ciągu najbliższych miesięcy. Bez względu na wielkość, firmy muszą pamiętać również, że windykacja jest tylko jednym z elementów procesu zarządzania należnościami – prewencja oraz monitoring są równie istotne. – podkreśla Włodzimierz Szymczak, dyrektor zarządzający Atradius Collections w Polsce.

Nieopłacone w terminie faktury to problem, który dotyka wszystkie firmy bez względu na ich rozmiar, chociaż w największym stopniu doskwiera on średnim przedsiębiorcom. Deklarują oni, że odsetek opóźnionych płatności sięga w ich przypadku 28 proc. Nieco łatwiej mają małe i mikro firmy, choć i tu sytuacja daleka jest od ideału – po terminie regulowane jest odpowiednio 24 i 20 proc. faktur.Antidotum na przekroczony termin płatności faktury jest windykacja. Jednak okazuje się, że istnieją czynniki, które hamują podejmowanie działań w tym zakresie. Dlaczego firmy wstrzymują się z odzyskiwaniem należności? Wśród głównych przyczyn respondenci z sektora MŚP wymieniają:Najsprawniejsze w odzyskiwaniu należności z tytułu przekroczenia terminu płatności faktury są średnie przedsiębiorstwa. Większość z nich rozpoczyna windykację po upływie miesiąca lub dwóch, a charakter działań windykacyjnych – wewnętrzny bądź zewnętrzny - uzależnia od sytuacji. Niecała połowa średnich firm decyduje się na przekazanie windykacji firmie zewnętrznej w przypadku faktur o wysokich kwotach, a nieco mniej w przypadku kontrahentów, z którymi kontakt jest utrudniony.Stosunkowo wysoka determinacja średnich firm w walce z przekroczonym terminem płatności faktury nie powinna być jednak zaskoczeniemDla kontrastu w przypadku mikro firm prawie 70% nie podejmuje żadnych działań windykacyjnych.