FOR: inflacja i RPP pozbawiają Polaków oszczędności

W kwietniu tego roku Adam Glapiński i Mateusz Morawiecki ostrzegali, że nad polską gospodarką krąży widmo nie inflacji, lecz deflacji. Prezes NBP powiedział: „W oczy zagląda nam groźba deflacji – inflacja jest teraz ostatnim problemem”. Z kolei premier przewidywał: „Zjawiska, które będą nam w najbliższym czasie groziły, to są zjawiska deflacyjne”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inflacja HICP r/r w krajach Unii Europejskiej w lipcu 2020 roku Inflacja w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w ujęciu zarówno historycznym, jak i międzynarodowym. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inflacja r/r i przeciętne oprocentowanie brutto lokat od stycznia 2005 roku Przeciętne oprocentowanie brutto lokat było w lipcu niższe od inflacji. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wbrew ostrzeżeniom Glapińskiego i Morawieckiego inflacja w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w ujęciu zarówno historycznym, jak i międzynarodowym. Ogólny poziom cen rośnie obecnie najsilniej od 2012 roku. Z kolei w ujęciu międzynarodowym Polska plasuje się w kolejnych miesiącach bieżącego roku wśród trzech krajów o najwyższej inflacji w UE (według stosowanej w Unii Europejskiej miary zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych – HICP3).Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej w 2020 roku Polska pod względem inflacji będzie trzecia w UE (za Węgrami i Czechami), a w 2021 roku – ex aequo pierwsza z Rumunią i Węgrami. Inflacja obniża realną siłę nabywczą pieniądza, sprawiając, że w każdym kolejnym okresie można mniej kupić za tę samą kwotę. Polacy nie mogą jednak chronić swoich oszczędnościna bezpiecznych kontach oszczędnościowych czy lokatach. Po trzech obniżkach stopy referencyjnej (z 1,5% do 0,1%) próżno szukać w ofercie banków lokat czy kont oszczędnościowych oprocentowanych powyżej 1% w skali roku – wyższe oprocentowanie dostępne jest tylko w ograniczonych czasowo i kwotowo (do 10–20 tys. zł) promocjach po spełnieniu dodatkowych warunków: dla nowych klientów i często przy zapewnieniu wpływów na rachunek w określonej kwocie.Niskie stopy procentowe uderzają w oszczędności ludzi za pośrednictwem dwóch mechanizmów. Po pierwsze, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej stopa referencyjna wrazze stopami depozytową i lombardową wyznacza korytarz wahań dla stóp krótkoterminowych na rynku międzybankowym (WIBOR i WIBID). Z kolei stopy z rynku międzybankowego stanowią podstawę dla wyznaczanego przez banki oprocentowania lokat i kredytów. Tym samym niższe stopy procentowe NBP przekładają się na niższe oprocentowanie lokowanych oszczędności.Po drugie, niższe stopy procentowe oznaczają niższe oprocentowanie kredytów , zarówno tych udzielanych bankom komercyjnym przez bank centralny, jak i tych udzielanych ludności przez banki komercyjne. Wraz ze wzrostem dostępności kredytów zwiększają się wydatki finansowane kredytem, wskutek czego ogólny poziom cen rośnie. Dlatego też w reakcji na rosnącą inflację organy odpowiedzialne za politykę pieniężną zwykle podnoszą stopy procentowe. Czynią to po to, by zmniejszyć dostępność kredytów na rynku i tym samym zdławić inflację.Należy zaznaczyć, że w Polsce realna stopa referencyjna (tj. po uwzględnieniu inflacji) oscyluje wokół zera, a nawet przyjmuje wartości ujemne już od początku 2017 roku. W konsekwencji od tego czasu również oprocentowanie lokat nie pozwala na uchronienie oszczędności Polaków przed inflacją. Mimo to RPP, wybrana w całości przez polityków związanych z PiS, nie zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych tak, by realnie były one dodatnie (tj. wyższe od inflacji). W konsekwencji w pierwszym kwartale br. inflacja, przekraczając 4% r/r, była wyższa nie tylko od celu inflacyjnego NBP, lecz także od górnej granicy dopuszczalnych odchyleń (2,5% ± 1 pkt proc.).Ponadto, w trzech posiedzeniach od marca do maja tego roku RPP zdecydowała o drastycznym – nawet w kontekście walki z kryzysem towarzyszącym pandemii koronawirusa – obniżeniustopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%. W konsekwencji obniżyło się też oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Przeciętne oprocentowanie brutto lokat było w lipcu o 2,1 pkt proc. W skali roku niższe od inflacji.Ponadto od odsetek brutto oszczędzający musi zapłacić jeszcze 19-procentowy podatek, co oznacza, że faktyczna różnica między inflacją a oprocentowaniem jest jeszcze wyższa. Od stycznia br. przeciętna lokata po uwzględnieniu inflacji i podatku od zysków kapitałowych przyniosła stratę na poziomie 1,3%, a od początku kadencji Adama Glapińskiego – stratę równą 4%.