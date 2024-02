Biedronka, Allegro i Lidl liderami YouGov Ad Awareness 2023

Biedronka, Allegro i Lidl to marki, których reklamy były najbardziej znane konsumentom w 2023 roku - wynika z rankingu YouGov Ad Awareness 2023, opracowanego przez agencję badawczą Inquiry.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe YouGov Ad Awareness 2023 - TOP10 W Polsce trzy pierwsze miejsca rankingu YouGov Ad Awareness zajmują marki Biedronka, Allegro i Lidl. Kliknij, aby przejść do galerii (3)



Na liście YouGov Ad Awareness Top 10 znajdują się marki, które od lat prowadzą intensywną komunikację. Szczególnie ciekawe jest zestawienie Top Improvers, które pokazuje, że warto inwestować w reklamę. Ogólnie jednak ubiegły rok nie należał pod tym względem do udanych, ale ograniczenie komunikacji to błąd, gdyż prawie zawsze oznacza zachwianie pozycji marki. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

W Polsce trzy pierwsze miejsca rankingu YouGov Ad Awareness zajmują marki Biedronka, Allegro i Lidl. Tuż poza podium, z różnicą 3 p.p., uplasował się McDonald’s. Bardzo dobre wyniki odnotowały marki Żabka, CCC, Media Expert, KFC, Rossman i Coca-Cola. To marki, których reklamy najbardziej zapadły nam w pamięć.Ranking TOP 10 Improvers prezentuje firmy, które osiągnęły najwyższy wzrost znajomości reklam wśród konsumentów w stosunku do roku ubiegłego. W czołowej trójce znalazły się marki Revolut, Twix i Action. Czwarta pozycja przypadła mace Dealz. Na kolejnych miejscach uplasowały się UNIQA, empik.com i PayPo. Zestawienie zamykają marki Allegro Pay, Oshee i Allegro.Trzeba przy tym zauważyć, że wśród setek marek monitorowanych przez Inquiry w badaniu YouGov BrandIndex, tylko nieliczne zanotowały wzrost, jeśli chodzi o znajomość reklam. Rok 2023 upłynął pod znakiem ograniczonych budżetów marketingowych, a to przełożyło się na słabe wyniki bardzo wielu marek w tym badaniu.Tymczasem warto przypomnieć, że wzrost znajomości reklam w wielu przypadkach przełożyła się na wzrost wskaźników wizerunkowych, o czym pisaliśmy w styczniu (ranking YouGov Best Brands).