Strajki kobiet. Jaka jest medialna siła protestów?

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wywołała niesłabnącą falę protestów. Jak strajki kobiet prezentowane są w mediach? Z raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wynika, że w okresie od 22 października do 12 listopada br. ukazało się na ten temat blisko 900 tys. publikacji. a dotarcie przekazu wyniosło ponad 3,8 mld potencjalnych kontaktów odbiorców z informacjami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Liczba publikacji na temat protestów oraz ich dotarcie Od 22 października do 12 listopada br. dotarcie przekazu wyniosło ponad 3,8 mld potencjalnych kontaktów odbiorców z informacjami. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Media prawicowe skupiały się głównie na negatywnych stronach dużego zagęszczenia ludzi na ulicach wielu miast Polski w okresie pandemii COVID-19 – komentuje Bartłomiej Pomałecki, analityk mediów PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Wizerunek aktywistek z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet kształtowany był w taki sposób, że zagrażają one dobru społecznemu, ponieważ, namawiając do kolejnych protestów, mogą zwiększyć skalę zachorowań na koronawirusa. Stawiano także śmiałe tezy, że są one odpowiedzialne za „ataki na kościoły, księży i wiernych”. Krytyka dotknęła ponadto firmy, które postanowiły otwarcie wesprzeć protestujących.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Liczba publikacji na temat haseł protestów Od 22 października do 12 listopada br. odnotowano na ten temat blisko 900 tys. publikacji. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmanipulowany przekaz Przeciwnicy protestów często manipulowali przekazem w sieci. Przykładem takiej dezinformacji był fotomontaż zdjęcia, która pochodziło ze strajku kobiet w 2017 roku. Prawdziwy napis na banerze brzmiał „Wściekłe Polki”. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dyskusja rozgorzała głównie w mediach społecznościowych. Użytkownicy Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube’a, Wykopu, blogów i forów opublikowali ponad 719 tys. wpisów i komentarzy. Dotarcie wzmianek w social media mogło wynieść nawet 1,4 mld potencjalnych kontaktów.W Internecie ukazało się blisko 154 tys. informacji o dotarciu ponad 686 mln kontaktów. W stacjach radiowych wyemitowano ponad 13 tys. materiałów na temat zgromadzeń, marszów, blokad i strajków, o dotarciu do 919 mln kontaktów. W telewizji wyemitowano 3,6 tys. informacji o dotarciu 723 mln. Najmniej publikacji ukazało się w prasie – 5,3 tys., które mogły wygenerować 96 mln potencjalnych kontaktów z odbiorcami.A jaki wydźwięk miały publikowane materiały? 46 proc. z nich miała wydźwięk neutralny, a 41 proc. wykazywało nacechowanie pozytywne względem protestów. W ten sposób informowały RMF FM, Radio ZET, TVN, TVN24, „Angora”, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualnemedia.pl, Businessinsider.com.pl, Money.pl, Finanse.wp.pl, Rp.pl, Niezalezna.pl i Next.gazeta.pl. Wyraźnym współistniejącym głosem w tych relacjach była negacja działań rządzących oraz zdecydowane odrzucenie decyzji Trybunału Konstytucyjnego jako zamachu na wolność kobiet w Polsce.Pozostałe 13 proc. przekazu przedstawiało protesty w niekorzystnym świetle. Tego typu informacje były obecne w TVP1, TVP2, TVP Info, Polskie Radio Program 3, Tvp.info, Polskieradio24.pl, Polskieradio.pl, Radiomaryja.pl, Wpolityce.pl, Dorzeczy.pl i Salon24.pl. Dziennikarze podkreślali m.in. wulgaryzmy występujące w hasłach używanych przez protestujących.W doniesieniach mediów prorządowych nie brakowało prób ośmieszenia strajków oraz ich dewaluowania. Przeciwnicy protestów często manipulowali przekazem w sieci. Przykładem takiej dezinformacji był fotomontaż zdjęcia, która pochodziło ze strajku kobiet w 2017 roku. Prawdziwy napis na banerze brzmiał „Wściekłe Polki”.Dodatkowe wnioski płyną z analizy przekazu głównych telewizyjnych kanałów informacyjnych przeprowadzonej przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów dla „Presserwisu” od 22-26 października br. Wynika z niej, że biorąc pod uwagę 3 stacje ogółem, to mężczyźni w większości zapraszani są do komentowania wydarzeń po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. W Polsat News kobiety stanowiły 17,44 proc. komentujących, w TVP Info - 25,98 proc. Jedynie na antenie TVN24 udział kobiet wynosił 66,22 proc.Zdecydowanym faworytem wśród haseł przywoływanych w publikacjach było „Piekło kobiet”, którego użyto w 96 tys. informacji. „To jest wojna” wystąpiło w 65 tys. doniesień, „Wyrok na kobiety” – w 47 tys. Dosadne „Wypierdalać” oraz „Jebać PiS” odpowiednio w 30 tys. oraz w 8 tys. materiałów.Strona „Ogólnopolski Strajk Kobiet” na Facebooku okazała się najaktywniejsza w social media (2311 wpisów). Na kolejnych miejscach znalazły się profile DoRzeczy.pl (1601) oraz Tvp.info (1098) – również z tego serwisu, a także konto Strajk_kobiet na Instagramie (1046) i Gazeta Wyborcza na Facebooku (930). Warto odnotować wyjątkową aktywność Szymona Hołowni, który w analizowanym okresie opublikował na Twitterze 811 wpisów. Oprócz źródeł społecznościowych do najaktywniejszych należały: Onet.pl (1003 informacje),TVN24 (916) oraz Radio TOK FM (846).Największe zainteresowanie tematem wykazali dziennikarze mediów regionalnych: Leszek Rudziński (Gazetawrocławska.pl) – 49 informacji, Patryk Osadnik (Dziennikzachodni.pl) – 40, Natalia Kurpisz (Gostyn.naszemiasto.pl) – 33, Rafał Mrowicki (Dziennikbaltycki.pl) – 32 oraz Monika Chruścińska-Dragan (Dziennikzachodni.pl) – 26 materiałów.