Zostajemy w UE: echo protestów w mediach

Po kontrowersyjnym orzeczeniu TK, w którym uznano, że europejskie przepisy nadwyrężają kompetencje przekazane przez Polskę i są niezgodne z Konstytucją RP zawrzało zarówno na ulicach, jak i w polskich mediach. Temu, jak duży odzew w internecie, prasie i telewizji miały manifestacje pod hasłem „My zostajemy w Unii Europejskiej", przyjrzał się Instytut Monitorowania Mediów. Oto, do jakich wniosków prowadzą wyniki tej analizy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakiego rodzaju wzmianki objęły 1/3 zasięgu?

Które źródła telewizyjne i radiowe okazały się najbardziej aktywne?

W jakich tytułach prasowych pojawiło się najwięcej materiałów?



32% zasięgu obejmują wzmianki dotyczące pośrednio reakcji lidera PO

Orzeczenie TK i protesty Dotarcie łączne wszystkich publikacji wzmiankujących wypowiedź Donalda Tuska z okresu 7-11 października 2021 wynosi 78,4 mln kontaktów.

Najaktywniejsze źródła telewizyjne i radiowe

Najaktywniejsze źródła TV W ciągu pięciu dni dziennikarze Radia Zet o sprawie mówili najczęściej, poświęcając sprawie ok. czterdziestu minut na antenie.

Tytuły prasowe

W okresie 7-11 października br. o protestach organizowanych w całej Polsce pod hasłem „My zostajemy w Unii Europejskiej" mówiono we wszystkich typach mediów aż 27,7 tys. razy. Najwięcej komentarzy i wpisów w tym zakresie pojawiło się na Twitterze (20 tys.) oraz w portalach internetowych w tym na blogach, forach oraz podcastach (5 tys.). Od czwartku w ciągu pięciu dni w stacjach radiowych wyemitowano na ten temat 457 materiałów, w telewizji 310, prasa natomiast informowała o wyroku TK i demonstracjach na polskich ulicach 64 razy. Łączne dotarcie ww. przekazów szacowane jest na 161 mln potencjalnych kontaktów – potwierdza to, że każdy obywatel Polski w wieku powyżej 15 lat mógł spotkać się z informacjami o wyroku TK i protestach z nim związanych w telewizji, radiu, prasie, portalach internetowych oraz social mediach minimum 5 razy.Media licznie informowały swoich odbiorców o orzeczeniu TK i planowanych protestach również w kontekście opublikowanego na Twitterze wpisu Donalda Tuska, w którym szef PO wzywał obywateli do udziału w manifestacji zaplanowanej na niedzielę 10 października na Placu Zamkowym w Warszawie. Były premier i przewodniczący Rady Europejskiej był cytowany i wzmiankowany we wszystkich mediach ponad 4,4 tys. razy, w tym ponad 2,4 tys. publikacji pojawiło się w artykułach portali internetowych, a ponad 1 tys. przekazów ukazało się na samym Twitterze. Dotarcie łączne wszystkich publikacji wzmiankujących wypowiedź Donalda Tuska z okresu 7-11 października 2021 wynosi 78,4 mln kontaktów (32% udziału w całości).Największe dotarcie, bo 77,8 mln potencjalnych kontaktów wygenerowała w tym w analizowanych okresie o sprawie najczęściej informowały Wydarzenia 24 – trzydzieści siedem razy (kanał informacyjny Telewizji Polsat) z czasem antenowym dwóch godzin, TVP Info – trzydzieści trzy razy, ale z najdłuższym czasem na antenie siedmiu godzin, Polsat News – dwadzieścia pięć razy i czasem pięciu godzin, oraz TVN24 dwadzieścia trzy razy w czterech godzinach łącznie. Radio jest na drugim miejscu w zakresie zasięgu – publikacje o wyroku Trybunału Konstytucyjnego i protestach osiągnęły dotarcie na poziomie 46 mln. W ciągu tych pięciu dni dziennikarze Radia Zet o sprawie mówili najczęściej, poświęcając sprawie ok. czterdziestu minut na antenie. Rzadziej, ale z najdłuższym czasem antenowym - dziewięćdziesięciu minut – informowali redaktorzy stacji RMF FM.W prasie najwięcej materiałów pojawiło się kolejno w tytułach: Nowa Trybuna Opolska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, Echo Dnia Radomskie, Echo Dnia Świętokrzyskie, Głos Szczeciński, Echo Dnia Podkarpackie, Głos Koszaliński, Dziennik Polski, Dziennik Bałtycki, Gazeta Krakowska, Gazeta Pomorska, Kurier Poranny, Dziennik Zachodni, Fakt, Kurier Lubelski, Dziennik Łódzki, Newsweek, Głos Pomorza, Dziennik Gazeta Prawna i Gazeta Współczesna. Dotarcie łączne wszystkich publikacji prasowych z okresu 7-11 października 2021 wynosi 2,2 mln kontaktów.