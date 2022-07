Liczy się atmosfera w pracy i work life balance, nie benefity?

O tym, że dobra atmosfera w pracy jest nie do przecenienia, wiadomo nie od dziś. Jednak najnowsze wyniki międzynarodowego badania Randstad Employer Brand Research wyraźnie dowodzą, że dziś zaczyna się ona liczyć, jak nic innego. 2 na 3 pracowników wskazuje ją jako istotny wyróżnik atrakcyjnego pracodawcy i plasuje ją nawet nieco wyżej od stabilności zatrudnienia. Którzy z pracowników zwracają szczególną uwagę na swój dobrostan?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto przede wszystkim oczekuje dobrego samopoczucia i przyjaznej atmosfery w pracy?

Co robić dla pracowników w ramach działań na rzecz ich dobrostanu?

Jakie czynniki są kluczowe, aby zachować work life balance?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Pracownicy umysłowi i najmłodsi oczekują dobrego samopoczucia w pracy

Elastyczny czas pracy i dobrostan ważne dla work life balance

Wysoka pozycja czynników związanych z dobrym samopoczuciem w pracy świadczy o rosnących oczekiwaniach pracowników wobec pracodawców w tym zakresie. Wynika to z często trudnych doświadczeń ostatnich dwóch lat, związanych z pandemią i dynamicznymi zmianami w rzeczywistości społecznej. Dla przedsiębiorstw jest to sygnał, że aby przyciągać do firm utalentowanych kandydatów i zatrzymać pracowników o wysokich kwalifikacjach, dbałość o te aspekty staje się konieczna i wpływa na ocenę marki pracodawcy – podsumowuje Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska.

Randstad Employer Brand Research to międzynarodowe badanie dotyczące marki pracodawców. Ankietowani pracownicy odpowiadają między innymi na pytanie o to, czego oczekują po pracodawcach. Najczęściej wymienianym czynnikiem jest atrakcyjność wynagrodzeń i benefitów – tak twierdzi czterech na pięciu badanych. Jednak bardzo istotnymi aspektami są te związane z szeroko rozumianym dobrym samopoczuciem w miejscu pracy. Według 69 proc. pracowników ważna jest przyjazna atmosfera w miejscu zatrudnienia . Jest to wynik zdecydowanie wyższy niż średnia europejska – 63 proc. Na piątym miejscu z kolei znalazła się równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (59 proc., za stabilnością zatrudnienia i możliwościami rozwoju kariery – odpowiednio 67 i 63 proc.).Jak wynika z badania Randstad, waga różnych czynników jest zależna od rodzaju wykonywanej pracy. Dla 80 proc. pracowników umysłowych wynagrodzenie i benefity są istotnym kryterium wyboru pracodawcy, a w dalszej kolejności są atmosfera w miejscu pracy (69 proc.), stabilność zatrudnienia (68 proc.), możliwość rozwoju zawodowego (64 proc.) i work life balance (61 proc.). Generalnie, dla pracowników fizycznych czynniki te mają nieco mniejsze znaczenie (ok. 5 punktów proc.). Najwyraźniej tę różnicę widać w przypadku możliwości rozwoju i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (10 punktów proc.).Wyniki badania wskazują, że na wagę kryteriów wpływa również wiek. Dla pracowników z pokolenia Z (18-25 lat) wynagrodzenie i dobra atmosfera w pracy są tak samo istotne (78 proc.). Czynnik ten jest również ważny dla osób w wieku 26-41 lat (milenialsi), jednak wskazali go na drugim miejscu. Obie te grupy na kolejnym miejscu wskazały możliwość rozwoju kariery, która dla milenialsów jest równie ważna co stabilność zatrudnienia. Dla pokolenia Z ten ostatni czynnik znalazł się dopiero na 5. miejscu. Przedstawiciele obu pokoleń zwracają uwagę również na takie aspekty jak możliwość udziału w szkoleniach (pokolenie Z) oraz (milenialsi). Przedstawiciele starszych pokoleń – X (42-57 lat) oraz generacji powojennego wyżu demograficznego, boomersi (58-64 lata) – mają podobne oczekiwania względem pracodawców. Dla obu tych grup, poza atrakcyjnym wynagrodzeniem i benefitami, liczą się takie czynniki jak kolejno stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera w pracy oraz work life balance. Pokolenie X wskazało również możliwość rozwoju kariery jako czynnik atrakcyjności pracodawcy, natomiast pokolenie boomersów dobrą sytuację finansową firmy.Autorzy badania spytali również o działania, jakie powinien podjąć pracodawca na rzecz równowagi między życiem prywatnym i zawodowym pracowników. 47 proc. chciałoby mieć elastyczny czas pracy. Taką chęć wyrażają głównie kobiety (50%), osoby w wieku 18-24 lat (58%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (50%). 38 proc. ankietowanych stwierdziło, że oczekują inicjatyw podejmowanych na rzecz dobrostanu, rozumianego jako jakość życia zawodowego, związana między innymi z brakiem stresu czy poczucia nadmiernej presji. Objawia się on dobrym samopoczuciem i komfortem psychicznym w pracy, a w konsekwencji też w życiu prywatnym.Najczęściej oczekują tego kobiety (42 proc.), a także najmłodsi (18-24: 46%) oraz najstarsi pracownicy (55+: 48%). W dalszej kolejności znalazły się dodatki do wynagrodzenia (36 proc.), możliwości rozwoju kariery (35 proc.) oraz dodatkowe benefity czy ochrona i sprawiedliwe wynagrodzenie (po 34 proc.).Ankietowani oczekują, że w ramach działań na rzecz dobrostanu pracodawca zapewni im co najmniej kilka możliwości wsparcia zdrowia psychicznego. Na skalę oczekiwanego zaangażowania pracodawcy wpływ ma płeć, wiek i wykształcenie. Kobiety, młodsi zatrudnieni i osoby lepiej wykształcone chcą, aby było ono większe. Co zaskakujące, polscy pracownicy cenią dobrostan wyżej niż przeciętny pracownik w Europie (28 proc.). W skali europejskiej aspekt ten zajmuje szóste miejsce ex aequo z benefitami w zakresie opieki zdrowotnej za czynnikami, takimi jak zarobki czy dodatkowe benefity.