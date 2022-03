Relacje międzyludzkie w pracy: od kumpla do partnera?

W pracy spędzamy pokaźną część naszego dnia, więc nie jest zaskoczeniem, że nawiązywane tam relacje międzyludzkie mają dla nas duże znaczenie. Z najnowszego badania Interviewme.pl wynika, że bliskie kontakty ze współpracownikami ma aż 2/3 Polaków. Całkiem pokaźna jest również grupa tych, którzy przyznają się do związku z koleżanką/kolegą zza biurka.

Przeczytaj także: Relacje międzyludzkie w pracy. Lepsza przyjaźń niż kochanie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy nawiązywanie bliskich znajomości w pracy jest ważne dla Polaków?

W jakich okolicznościach nawiązujemy bliskie relacje międyludzkie?

Jak trwałe są związki z miejsca pracy?

Z jakimi konsekwencjami spotkały się osoby, które nawiązały romantyczną relację w pracy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy nawiązywanie bliskich znajomości w pracy jest ważne dla Polaków? Zdecydowana większość Polaków (66%) dąży do nawiązywania bliskich relacji ze współpracownikami. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wyraźnie widać, że dla Polaków znajomości, a nawet przyjaźnie nawiązywane w pracy, są niezwykle ważne. Aż 62% badanych przyznało bowiem, że ma bliskiego przyjaciela poznanego właśnie w ten sposób. Jeśli pracodawcy chcą, aby ich podwładni osiągali świetne wyniki, to muszą bardzo skrupulatnie dbać o relacje międzyludzkie.

Z badania InterviewMe wynika, że Polacy dosyć rzadko spotykają się z poważnymi konsekwencjami wynikającymi z nawiązania romantycznej relacji ze współpracownikiem. Tylko 11% badanych przyznało, że było świadkiem wynikającego z tego zwolnienia. Nieco częściej romanse i związki psują atmosferę w pracy (15% wskazań). Pracodawcy powinni więc podchodzić do tego tematu z dużą empatią i ostrożnością, mając na uwadze to, jak ważne są dobre relacje między pracownikami. — komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

tylko 2% pracowników nawiązuje bliskie relacje poprzez komunikatory, takie jak Skype, Microsoft Teams czy Slack

około 7% związków między współpracownikami bardzo szybko się rozpada

tylko 6% Polaków miało w pracy romans z bezpośrednim przełożonym.

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce”, w którym zapytano ponad 1300 respondentów o ich bliższe i dalsze relacje ze współpracownikami.W badaniu aż 2/3 Polaków przyznało, że dąży do budowania bliskich relacji w pracy , a 57% lubi większość swoich współpracowników. Warto też zwrócić uwagę na to, że ok. 80% badanych stwierdziło, że dzięki takim znajomościom czerpie większą przyjemność z wykonywanych obowiązków i pracuje wydajniej.Zdecydowana większość z nas nawiązuje bliskie relacje w czasie wykonywania codziennych obowiązków w biurze oraz przerw w pracy (w sumie 64%). Bardzo istotne są również imprezy integracyjne (w ten sposób bliżej poznaje się 11% badanych). Niestety, aż 61% Polaków uważa, że pracodawcy nie dbają wystarczająco o zintegrowanie pracowników.Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania, komentuje jego wyniki w ten sposób:Okazuje się również, że firmowe biuro jest dobrym miejscem do nawiązywania jeszcze bliższych relacji. Aż 1/4 badanych przyznała, że miała romans w pracy , a 21% weszło w związek ze współpracownikiem (u 59% z nich przetrwał on do dzisiaj). Na dodatek 58% ankietowanych zna osobę, która wzięła ślub z partnerem poznanym w pracy.Polacy najczęściej nawiązują romantyczne relacje z pracownikami innych działów oraz najbliższymi współpracownikami (po 15%). Jednocześnie aż 64% badanych uważa, że wchodzenie w związek z osobą z pracy jest ryzykowne (grozi np. zepsuciem atmosfery). Konsekwencji z tym związanych bardziej obawiają się kobiety — 70% przy 57% mężczyzn.W badaniu „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce” znalazły się również inne interesujące wnioski. Oto niektóre z nich: