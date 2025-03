Monitory BenQ EW3290U i EW2790U ze wspomaganiem AI

BenQ wprowadza na polski rynek dwa nowe modele monitorów - EW3290U i EW2790U z serii przeznaczonej zarówno do pracy, jak i do domowej rozrywki. Monitory mają matryce IPS o rozdzielczości 4K oraz wyposażone są w technologię Kontrastu AI.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BenQ EW2790U Każdy monitor z serii EW zapewnia certyfikowaną technologię ochrony wzroku z Brightness Intelligence Plus Technology Gen 2, która wykrywa oświetlenie otoczenia i automatycznie dostosowuje ekran dla wygody użytkownika. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitor EW3290U Obydwa monitory wyposażono w gniazda: 3 x HDMI v2.0, 1 x USB-C DP (Zasilanie 65W, DisplayPort Alt Mode, Dane), 1 x USB-C download (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie energią 7.5W), 3 x USB-A download (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie energią 7.5W). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Matryce IPS o rozdzielczości 4K (3840x2160) i przekątnej 32 cale w EW3290U i 27 cali w EW2790U zapewniają 98% pokrycie palety kolorów P3 a wspomagana sztuczną inteligencją (AI) dynamiczna regulacja kontrastu HDRi Gen 2 zapewnia lokalne dostosowanie obrazu do wyświetlanej treści. Oznacza to żywsze kolory i lepszą widoczność szczegółów w ciemnych partiach obrazu.Dzięki wbudowanym głośnikom treVolo monitory zapewniają wysokiej jakości dźwięk bez konieczności używania zewnętrznych głośników. EW3290U ma 2.1 kanałowy (2x2W + 5W woofer) zestaw treVolo, EW2790U 2x5W.Obydwa monitory wyposażono w wiele gniazd ułatwiających wymianę danych z otoczeniem: 3 x HDMI v2.0, 1 x USB-C DP (Zasilanie 65W, DisplayPort Alt Mode, Dane), 1 x USB-C download (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie energią 7.5W), 3 x USB-A download (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie energią 7.5W).Każdy monitor z serii EW zapewnia certyfikowaną technologię ochrony wzroku z Brightness Intelligence Plus Technology Gen 2, która wykrywa oświetlenie otoczenia i automatycznie dostosowuje ekran dla wygody użytkownika. Funkcja Low Blue Light Plus redukuje szkodliwą dla oczu niebieską składową widma zachowując żywość kolorów. Display Pilot 2 to oprogramowanie do wygodnej ręcznej regulacji parametrów obrazu i dźwięku monitora.Kolejnym ułatwieniem jest klawisz Scenario hotkey pozwalający jednym dotknięciem zmienić tzw. scenariusz czyli zestaw ustawień monitora optymalnych dla gier, oglądania filmów, koncertów czy pracy. Monitor EW3290U ma dodatkowo pilot zdalnego sterowania.Nowe monitory z serii EW projektowano z myślą o wygodzie, prostocie i optymalizowaniu wykorzystania przestrzeni by użytkownicy mogli cieszyć się zrównoważonym stylem życia między produktywnością a przyjemnością.BenQ EW3290U dostępny będzie w Polsce od końca marca br. w sugerowanej cenie detalicznej 2180 zł, a EW2790U – 1230 zł. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.