Białe monitory BenQ 2K QHD z USB-C

Firma BenQ wprowadza na polski rynek dwa uniwersalne monitory - 32 calowy GW3290QT i 27 calowy GW2790QT. Wyposażono je w matowe matryce IPS o rozdzielczości 2K QHD (2560x1440), jasności 350 nitów, z 99% pokryciem palety sRGB i 5 ms czasem reakcji. Monitory mają elegancki, minimalistyczny design i biały kolor obudowy.

Przeczytaj także: Monitory BenQ GW2485TC i GW2785TC

USB-C i Daisy Chain czyli łańcuch ekranów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BenQ GW3290QT Wykorzystanie gniazda USB-C umożliwia przesyłanie z komputera jednym kablem obrazu i dźwięku oraz ładowanie urządzeń mobilnych z mocą 65W. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ustawienia dostosowane do wykonywanej pracy

Ergonomia czyli wygoda

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BenQ GW3290QT, fot.3 Wyposażono je w matowe matryce IPS o rozdzielczości 2K QHD (2560x1440), jasności 350 nitów, 99% pokryciem palety sRGB i 5 ms czasem reakcji. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Eye-care™ to dbałość o wzrok

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BenQ GW3290QT, fot.4 Elegancki, minimalistyczny design i biały kolor obudowy sprawiają, że monitory znakomicie będą pasować zarówno do domowych jak i nowoczesnych przestrzeni biurowych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Audio czyli dźwięk

Przeczytaj także: Monitory BenQ ZOWIE RL2755 i RL2460 dla graczy konsolowych

Wykorzystanie gniazda USB-C umożliwia przesyłanie z komputera jednym kablem obrazu i dźwięku oraz ładowanie urządzeń mobilnych z mocą 65W. Wykorzystując złącze Display Port można również szeregowo połączyć kilka monitorów tworząc wygodną do pracy, dużą powierzchnię ekranu.Efektywność i jakość wykonywanej pracy zależy także od ustawienia parametrów wyświetlanego obrazu im.in. jasności, kontrastu, nasycenia kolorów czy temperatury barwowej. Dla ułatwienia szybkiej zmiany tych ustawień monitory mają zdefiniowane tryby m.in.: Kodowanie, e-Papier, Gra, M-Book, Movie, Standard i Użytkownika. Przełączanie trybu pracy odbywa się przez wybór pozycji z menu ekranowego (OSD). Tryb Kodowanie optymalizuje kontrast i nasycenie ciemnych partii tak by każdy kolor w tekście wyświetlanego kodu. Tryb M-Book minimalizuje z kolei różnice jakie widać między ekranem monitora a ekranem podłączonego do niego produktu z serii MacBook.Ustawienie ekranu na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem zwiększa wygodę a tym samym wydajność pracy. Nowe monitory mają duży zakres tych zmian: obrót prawo-lewo ±20°, pochylanie góra-dół -5° ~20°, wysokość 110 mm oraz możliwość przekręcania ekranu aż do ustawienia w pionie (pivot).Wielogodzinna praca przy monitorze powoduje zmęczenie wzroku – stąd BenQ wyposaża monitory w pakiet rozwiązań Eye-care™ minimalizujących ten zły wpływ. Na pakiet ten składają się m.in. funkcje: brak migotania podświetlenia (Flicker-free), eliminacja szkodliwej niebieskiej składowej widma (Low Blue Light plus). Monitory mają wbudowany czujnik oświetlenia otoczenia, który dzięki technologii Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2) automatycznie dostosowuje – do oświetlenia otoczenia - jasność, kontrast, temperaturę barwową i nasycenie barw wyświetlanego obrazu. Obydwa monitory mają Certyfikat TÜV Rheinland, który gwarantuje, że funkcja Flicker-Free i Low Blue Light działają. Certyfikat Eyesafe gwarantuje natomiast, że wyświetlacz redukuje niebieskie światło przy jednoczesnym zachowaniu żywych kolorów.W pracy i w rozrywce coraz większe znaczenie ma dziś dźwięk, i to nie tylko jego odbiór ale i nadawanie. Dla zapewnienia jak najlepszej jakości dźwięku monitory mają po dwa 2W głośniki wyposażone w filtr redukcji szumów, a wbudowany mikrofon ma filtr redukcji szumów otoczenia. Sterowanie mikrofonem i głośnikami odbywa się za pomocą wygodnych przycisków i mini-joysticka umieszczonych na dolnej krawędzi ekranu.Dystrybutorami monitora są: AB S.A i ALSO PolskaMonitory dostępne są już w Polsce w sugerowanych cenach detalicznych odpowiednio: 1769 zł model GW3290QT i 1369 zł za GW2790QT.