Smartfony Samsung Galaxy S21 5G oraz Galaxy S21+ 5G

Samsung zaprezentował nowe smartfony Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G. Smartfony są wyposażone w zaawansowane aparaty, nowoczesne procesory i wyróżniają się niebanalnym wzornictwem.

Przeczytaj także: Smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy S21 5G Modele Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G będą dostępne w wielu przyciągających wzrok wersjach kolorystycznych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy S21 5G Modele Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G będą dostępne w wielu przyciągających wzrok wersjach kolorystycznych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Galaxy S21 : Fioletowy, Szary, Różowy i Biały (128 GB i 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 8 GB)

: Fioletowy, Szary, Różowy i Biały (128 GB i 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 8 GB) Galaxy S21+: Fioletowy, Srebrny, Czarny (128 GB i 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 8 GB)

Przeczytaj także: Smartfony Samsung Galaxy A12 i Galaxy A02s

Galaxy S21 5G ma 6,2 calowy wyświetlacz, a Galaxy S21+ 5G - 6,7 calowy. Obiektywy posiadają obudowę, która płynnie wtapia się w metalową ramkę urządzenia. Modele Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G będą dostępne w wielu przyciągających wzrok wersjach kolorystycznych. Wśród nich znajdzie się także nowy, charakterystyczny kolor: fioletowy.Seria Galaxy S21 5G została wyposażona w inteligentny, niemal bezramkowy, adaptacyjny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Hz, który umożliwia płynniejsze przewijanie oraz oglądanie. Automatycznie dostosowuje on liczbę klatek na sekundę na podstawie prezentowanych treści, niezależnie od tego, czy są to kanały społecznościowe, czy programy rozrywkowe. Wyświetlacz dba także o wzrok użytkowników, automatycznie dostosowując filtr niebieskiego światła w zależności od pory dnia, oglądanych treści i pory snu.Seria Galaxy S21 5G jest wyposażona w profesjonalne aparaty i opcje wideo. Aktualizacja rozwiązania wycięcia zdjęć z wideo 8K umożliwia wycinanie czystych kadrów, dzięki czemu można za każdym razem uchwycić całą akcję na żywo i uzyskać wyjątkowe zdjęcia. Niezależnie od tego, jak szybko zmieniają się warunki i jak wyboista jest droga podczas filmowania, materiał wideo jest zawsze płynny, dzięki funkcji Super Steady video, która automatycznie optymalizuje nagrywanie w zakresie od 30 do 60 kl./s w rozdzielczości FHD. Nowe rozwiązanie Director’s View pozwala na oglądanie, przełączanie, a także wybór najlepszych ujęć, by pokazać rejestrowaną historię w najlepszy możliwy sposób. Filmy wideo mogą być rejestrowane jednocześnie za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Opcja Vlogger View umożliwia uchwycenie reakcji nagrywającego w czasie rzeczywistym, a Live Thumbnails zmianę kąta, przybliżenia, albo ustawienie szerokości ujęcia, bez tracenia z oczu toczącej się akcji.Z kolei parując urządzenie z nowymi słuchawkami Galaxy Buds Pro, można uchwycić zarówno dźwięki otoczenia, jak i głos użytkownika w tym samym czasie, korzystając z funkcji nagrywania z zastosowaniem wielu mikrofonów. Możliwe jest także ustawienie Galaxy S21 5G i Galaxy S21 5G w trybie Pro Video Mode na statywie i wykorzystanie słuchawek Galaxy Buds Pro jako mikrofonu rejestrującego głos. Dzięki temu, użytkownicy mogą nagrać przemówienie, ruch oraz dźwięki otoczenia w doskonałej jakości. Dzięki wykorzystaniu potęgi sztucznej inteligencji (AI), popularna wśród użytkowników funkcja Jedno Ujęcie pozwala na zarejestrowanie różnorodnych formatów zdjęć i wideo za jednym dotknięciem. Została ona wzbogacona o nowe, profesjonalne ustawienia wideo, takie jak Highlight Video i Dynamic Slow-Mo, które pozwalają uwiecznić najwspanialsze momenty i skupić się na najbardziej fascynującej akcji.System kamer intuicyjnie ocenia i dostosowuje się do scenerii, aby zapewnić idealne uchwycenie każdego miejsca. Wykorzystując Tryb Portretowy aparat ze sztuczną inteligencją wykorzystuje ulepszoną analizę 3D, która dokładniej separuje fotografowany obiekt od tła. Zawiera również opcje oświetlenia wirtualnego studia i efektów tła AI, aby zapewnić, że fotografowany obiekt będzie doskonale widoczny w kadrze. Podobny efekt występuje również podczas wykonywania zdjęć selfie. W przypadku trudnych do uchwycenia ujęć z dużej odległości, niezależnie od tego, czy jesteś na wycieczce, czy siedzisz w tylnym rzędzie, ulepszony Space Zoom pomaga uzyskać wyraźne i stabilne ujęcia.Nowa funkcja Zoom Lock w modelach Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G ułatwia stabilizację obrazu i rejestruje wyraźniejsze obrazy przy 30-krotnym powiększeniu, wykorzystując sztuczną inteligencję, aby utrzymać punkt ogniskowania w środku kadru. Ponadto, zwiększona moc przetwarzania, umożliwia uzyskanie jasnych ujęć nawet w ciemności, dzięki czemu można w pełni oddać urok wspaniałych zachodów słońca i sylwetek na tle nieba.Seria Galaxy S21 5G wyposażona została w najnowszy procesor w technologii 5nm, zapewniający większą prędkość, energooszczędność i zaawansowane możliwości obliczeniowe w celu obsługi łączności 5G i sztucznej inteligencji (AI) zastosowanej w urządzeniu. Serię Galaxy S21 5G wyposażono w moc potrzebną do przetwarzania zdjęć, nagrywania filmów w jakości 8K, uczestnictwa w maratonie gier online i tworzenia doskonałych klipów wideo.Bezpieczeństwo w serii Galaxy S21 5G zapewnia Knox Vault – platforma bezpieczeństwa firmy Samsung działająca na poziomie chipsetu (SoC).Serię Galaxy S21 5G wyposażono również w narzędzie, które pozwala na monitorowanie i ochronę prywatności użytkowników. Mogą oni w bezpieczny sposób usunąć ze zdjęć metadane dotyczące lokalizacji, zanim zdecydują się na ich udostępnienie. Nowa funkcja w serii Galaxy S21 5G umożliwia także kontrolę nad dostępem do treści, które dzielone są z innymi użytkownikami, a także określenie czasu, przez jaki będą one dla nich dostępne.Seria Galaxy S21 5G została zaprojektowany tak, by działać z innymi urządzeniami Galaxy, a funkcja SmartThings Find umożliwia szybkie zlokalizowanie kompatybilnych urządzeń Galaxy, nawet jeśli pozostają one w trybie offline. Niezależnie od tego, czy użytkownik zostawił urządzenie w innym pomieszczeniu, pod siedzeniem samochodu, czy w innym mieście, rozwiązanie SmartThings Find wskaże właściwy kierunek. Obecnie możliwe jest także odnalezienie niepowiązanych urządzeń, korzystając z lokalizatora Galaxy SmartTag firmy Samsung. Wystarczy doczepić SmartTag do kluczy, torby lub obroży domowego pupila, aby SmartThings Find szybko wskazał ich lokalizację.Od 29 stycznia 2021 roku modele Galaxy S21 i Galaxy S21+ będą szeroko dostępne na polskim rynku. Oba urządzenia będzie można nabyć w następujących kolorach z luksusowym matowym wykończeniem: