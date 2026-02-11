Komputery kwantowe zagrożeniem dla szyfrowania. Czy grozi nam cyfrowy "dzień zero"?

Przez dekady silne szyfrowanie było synonimem bezpieczeństwa w sieci. Nadchodząca rewolucja kwantowa może jednak sprawić, że obecne zabezpieczenia staną się zupełnie bezużyteczne i to szybciej, niż się spodziewamy. Cyberprzestępcy już dziś gromadzą zaszyfrowane dane z myślą o ich przyszłym odszyfrowaniu, a firmy i instytucje stają przed wyzwaniem przebudowy całej warstwy kryptograficznej. Nadchodząca dekada może na nowo zdefiniować pojęcie cyfrowego zaufania.

Przeczytaj także: 4 kroki do bezpieczeństwa w sieci



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego komputery kwantowe zagrażają obecnym algorytmom szyfrowania?

Na czym polega scenariusz „harvest now, decrypt later”?

Czym jest i jak działa kryptografia postkwantowa?

Dlaczego organizacje powinny już dziś przygotować się na epokę postkwantową?



Ukradnij dziś, wykorzystasz jutro

Skutki złamania stosowanych współcześnie algorytmów byłyby ogromne. Dotknęłyby każdego obszaru gospodarki: od bankowości i branży e-commerce, przez komunikację korporacyjną, po systemy rządowe i wojskowe. W praktyce oznaczałoby to konieczność odbudowy fundamentów cyfrowego zaufania. Firmy musiałyby stworzyć od nowa podstawy technicznego zaufania: podpisy cyfrowe, certyfikaty, narzędzia do bezpiecznej wymiany danych, systemy uwierzytelniania urządzeń i usług.



Dlatego globalna branża cyberbezpieczeństwa traktuje to zagrożenie bardzo poważnie, nawet jeśli realny „dzień zero” nie nastąpi jutro – podkreśla Jolanta Malak, dyrektorka regionalna w firmie Fortinet.

Od klasycznej kryptografii do epoki postkwantowej

Koszty zaniechania mogą być wysokie

Największe podmioty rządowe, finansowe i przemysłowe już uwzględniają bezpieczeństwo postkwantowe w swoich długoterminowych strategiach. Wraz z dojrzewaniem standardów PQC staną się one tak powszechne, jak obecnie stosowane metody szyfrowania. Warto przy tym pamiętać, że koszty zaniechania mogą być wielokrotnie wyższe niż inwestycje w stopniową modernizację – ostrzega Jolanta Malak z Fortinet.

Przeczytaj także: 8 sposobów na ochronę danych podczas wakacji