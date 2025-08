Aplikacja mObywatel: wszystko o dokumentach i usługach na wakacyjny wyjazd

Wyobraź sobie urlop, podczas którego nie musisz zaprzątać sobie głowy żadnymi dokumentami: zamiast dowodu czy biletu pokazujesz ekran smartfona i już. Taką właśnie możliwość daje aplikacja mObywatel, czyli osobisty asystent administracyjny, a w jego ramach: mDowód, e‑recepty, bilety kolejowe, zniżki dla dużej rodziny i legitymacje.

Przeczytaj także: ePłatności w mObywatelu - nowe funkcjonalności

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie dokumenty można mieć w smartfonie dzięki mObywatelowi?

Jak mObywatel wspiera bezpieczeństwo – co zrobić przy zgubieniu dowodu?

Jak aplikacja umożliwia załatwianie spraw urzędowych zdalnie, np. z plaży?

1. Dokumenty zawsze przy sobie

2. Zniżki w kieszeni

3. Zadbaj o bezpieczeństwo

4. Załatw sprawy z leżaka

5. Dla kierowców

6. Wsiadasz do pociągu? Nie dbaj o bilet!

Przeczytaj także: Płatności kartą w mObywatelu są już dostępne

Wakacje to czas odpoczynku, wyjazdów i łapania oddechu. To też moment w roku, co do którego mamy szczególnie wysokie oczekiwania. Wiele spraw chcemy załatwić wygodnie, szybko i bezproblemowo. W takich chwilach przydaje się aplikacja mObywatel, dzięki której wszystko, co ważne jest pod ręką: dokumenty, dostęp do spraw urzędowych, uprawnienia do zniżek, a nawet punkty karne, bilety i kwestie bezpieczeństwa. To rozwiązanie, które może być najlepszym przyjacielem podróży.Zobacz, co dzięki niej możesz załatwić na plaży czy na górskim szlaku.Wypożyczasz kajak, meldujesz się w schronisku górskim, załatwiasz sprawy w urzędzie czy banku, a może musisz wylegitymować się podczas kontroli drogowej? Zapomnij o plastikowych dokumentach! W mObywatelu masz dostęp do elektronicznych odpowiedników, np. mDowodu czy mPrawa jazdy - każdy z nich jest uznawany na terenie całej Polski. Zwróć uwagę, żeby opuszczając granice kraju, wziąć ze sobą plastikowy dowód lub paszport. Aplikacja nie jest respektowana w innych państwach. Nie przekroczysz też z nią granicy.Masz Kartę Dużej Rodziny, legitymację emeryta-rencisty, szkolną lub studencką? Nie musisz pamiętać, gdzie je włożyłeś. Są dostępne w mObywatelu, więc zawsze, kiedy zajdzie konieczność potwierdzenia uprawnień do zniżki, będziesz mieć je przy sobie. Bilet na pociąg? Basen? Muzeum? Żaden problem!Podczas wakacji nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Zgubiony lub uszkodzony dowód osobisty? Jednym kliknięciem w funkcję Unieważnij swój dowód w aplikacji zgłosisz jego utratę. Boisz się, że ktoś mógłby wziąć pożyczkę na Twoje dane? Zastrzeż PESEL - to kolejne wygodne rozwiązanie w mObywatelu, które dosłownie ratuje wakacje. A jeśli wysyłasz dzieci na obóz czy kolonie, zaprzyjaźnij się z funkcją Bezpieczny autobus. Za jej pomocą sprawdzisz OC i badanie techniczne pojazdu, którym będą podróżowały dzieci.Jesteś setki kilometrów od domu i musisz podpisać ważny dokument? Możesz to zrobić zdalnie - bez drukarki i skanera - wystarczy skorzystać z funkcji Podpisz dokument. W podobnie prosty sposób opłacisz podatki czy inne należności urzędowe. Jeśli Twoja gmina dołączyła do programu ePłatności, opłaty urzędowe wykonasz ze swojego telefonu, bezpośrednio na konto urzędu. Nie potrzebujesz też szukać kodów do swoich recept, bo masz je w aplikacji. Wystarczy, że pokażesz je w dowolnej aptece.Prawo jazdy, dowód rejestracyjny - czy masz wszystkie dokumenty zanim wyruszysz w drogę? Z mObywatelem to już przeżytek - wystarczy smartfon. Wszystkie niezbędne dokumenty masz w aplikacji. Zawsze gotowe i akceptowane zarówno przez służby upoważnione do kontroli jak i przez np. wypożyczalnie samochodów. Nie jesteś pewien stanu swojego konta? W aplikacji łatwo zweryfikujesz swoje mandaty i liczbę punktów karnychSwoją podróż zaplanujesz z plaży. Dzięki usłudze Bilkom kupisz bilet na interesujące Cię połączenie, a potem, w czasie kontroli, w wygodny sposób okażesz go na smartfonie. mObywatel to Twoje osobiste centrum dowodzenia.Nie masz jeszcze aplikacji? Wakacje to świetny moment, żeby to nadrobić. Pobierzesz ją bezpłatnie w wersji dostępnej na iOS lub Android. Sprawdź, zaloguj się i zamiast szukać dokumentów, zajmij się tym, co naprawdę ważne - relaksem.