COVID-19 przyspieszył wdrożenie hub & spoke

Z raportu Antal oraz Corees Polska "Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników" wynika, że już co trzecia firma funkcjonuje w modelu hub & spoke. Wdrożenie tej idei przyspieszyła pandemia COVID-19.

Popularyzacja modelu hub & spoke

Hub & spoke jest podejściem opartym na miejscu pracy, gdzie podstawą jest aktywność. Kiedyś całe przedsiębiorstwo znajdowało się w jednej lokalizacji, teraz szczególnie po zmianach w organizacji pracy związanych z pandemią Covid-19, jest rozproszone. Na przykład, zostajesz w domu, jeśli trzeba przygotować raport; idziesz do centrali, aby pracować z zespołem; idziesz do biura satelickiego niedaleko domu, aby wykonać inne czynności wymagające dostępu do infrastruktury biurowej, która jest trudna do zapewnienia w domu - komentuje Marek Ciunowicz, CEO w Corees Polska.

32% badanych organizacji przez Antal i Corees Polska pracuje w modelu hub & spoke.

Duża siła mniejszych miast

Sukces Polski jako atrakcyjnego miejsca do rozwoju biznesu w dużej mierze związany jest z czynnikiem ludzkim – tj. obecnością na rynku świetnie wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów. Problem pojawia się jednak, gdy konkurencja wśród pracodawców się nasila i zaczyna brakować kadry - zauważa Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal. - Tutaj z odsieczą przychodzą mniejsze miasta, mogące zapewnić cenny kapitał ludzki mając silne zaplecze akademickie - dodaje Skiba.

W samym Opolu mamy ok. 19 tys. studentów. Dzięki merytorycznej współpracy ze środowiskiem akademickim 5,5 tys. absolwentów z ponadprzeciętną znajomością języków obcych – głównie niemieckiego – corocznie trafia na rynek pracy. To, co doceniają pracodawcy, to również wysoki etos pracy i przedsiębiorczość mieszkańców - podkreśla Maciej Wujec, Wiceprezydent Opola.

Model hub&spoke to jedna ze strategii, pozwalająca menedżerom zapewnić swoim współpracownikom większy wybór formatów dostępnych powierzchni biurowych. Kwestia ta jest szczególnie widoczna w momencie powrotu do biura – pracownicy chcą pracować w wybranym przez siebie miejscu i czasie, który jest dla nich odpowiedni. Biura nigdy nie były nastawione na zapewnienie pracownikom wielu opcji, dlatego zapewnienie wyboru może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Jedną z opcji jest utworzenie większej liczby lokalizacji umożliwiających łatwy dostęp do biura. Długi czas dojazdu oraz związane z nim koszty zniechęcają pracowników do biura - wielokrotnie słyszeliśmy takie opinie od ankietowanych klientów. To pewne, że firmy, które chcą rywalizować o najlepsze talenty, będą musiały ciężko pracować, aby zaoferować taki poziom wyboru miejsca do pracy, który zadowoli ich przyszłych pracowników. – zauważa John Duckworth, Dyrektor Zarządzający – UK& EMEA - The Instant Group

Polska posiada ugruntowaną pozycję atrakcyjnej lokalizacji dla biznesu outsourcingowego. Do tej pory korzystały z tego faktu głównie największe miasta. Trend pracy hybrydowej sprawił, ze coraz więcej firm myśli również o zatrudniać kadry mieszkające w średnich ośrodkach, gdzie wg naszych szacunków dostępnych jest ok. 100 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Przychylne spojrzenie na mniejsze miasta pozwoli firmom pozyskać kadry bez konieczności uczestniczenia w tzw. „talent war” w Krakowie lub Wrocławiu.– podsumowuje Grzegorz Kmieciński, Director, Tenant Representation w Corees Polska.

Czym jest hub & spoke? Jego geneza wywodzi się od rozplanowania portów lotniczych opierającego się na centralnym węźle połączeń prowadzących do wielu mniejszych lotnisk. To zapewnia bardziej wydolny system transportu. Dziś oznacza to takie zaplanowanie przestrzeni biurowych, że firma ma główną siedzibę (hub) oraz przynajmniej dwa biura satelickie (spokes). Korzyścią z zastosowania tego modelu, jest nie tylko obniżenie kosztów operacyjnych, ale także rozwój miast regionalnych.To właśnie w mniejszych miastach zlokalizowane są biura satelickie. Biura te są najczęściej dedykowane określonym zespołom, np. sprzedaży, marketingu czy działom, np. obsługi klienta. Biura te są zlokalizowane bliżej miejsca zamieszkania pracowników, dzięki czemu nie tracą oni czasu na dojazdy. Z badania Antal i Corees Polska wynika, że już 32% firm pracuje w takim modelu, a 12% planuje jego wdrożenie. 36% przedsiębiorstw jednak jeszcze nie rozważało takiej opcji.Najczęściej hub & spoke opiera się wciąż na oddziałach ulokowanych w największych ośrodkach miejskich (43% wskazań). Duże aglomeracje, do których zalicza się m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto są znane i doceniane zarówno przez obecne już na rodzimym rynku firmy, jak i inwestorów planujących ulokowanie nowych oddziałów w Polsce. Jednak już 38% biur satelickich jest umiejscowionych w miastach średniej wielkości takich jak: Opole, Rzeszów, Białystok czy Radom (38%). A to pozwala osiągnąć korzyści nie tylko w wymiarze pracownik-pracodawca, ale w skali gospodarki całych regionów.Z perspektywy stricte biznesowej, plusem także są oczywiście niższe koszty operacyjne w tych miastach. Mniejsza rotacja pracowników to także wymierny zysk dla organizacji.W perspektywie podejścia do kwestii aktywności biznesowej w miastach regionalnych, warto wziąć pod uwagę, że zainteresowanie nowymi inwestycjami, a także reinwestycjami w Polsce nie maleje.