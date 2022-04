Nie ma firmy bez nowych technologii? Oto 3 kluczowe trendy dla biznesu

Inwestycje w innowacje i nowe technologie to ważna część działalności przedsiębiorstw. W błędzie jest jednak ten, komu wydaje się, że dotyczy to przede wszystkim firm technologicznym. Z opracowanego przez Capgemini raportu TechnoVision 2022 wynika, że obecnie, w dobie transformacji cyfrowej, właściwie każdy biznes jest biznesem technologicznym. Autorzy opracowania wskazują również nowe technologie, które mogą przynieść organizacjom najwięcej korzyści. Oto trendy technologiczne 2022.

Każda firma jest dziś firmą technologiczną

Niezależnie od wyzwań oraz możliwości biznesowych i społecznych, coraz więcej działań ma jedną cechę wspólną: opierają się na technologii. To zjawisko najbardziej widoczne jest w inteligentnym przemyśle – samochody sterowane oprogramowaniem, autonomiczne fabryki i inteligentne produkty postrzegamy jako świadectwo transformacyjnej mocy technologii. Innowacje jednak szybko rozprzestrzeniają się również w innych sektorach i domenach – powstają koncepcje takie jak „Społeczeństwo 5.0” w sektorze publicznym, czerpiąc inspirację z „Przemysłu 4.0”. Technologia i operacje biznesowe są tak splecione, że coraz bardziej rozmyta staje się granica pomiędzy tym, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. I widać to, patrząc na trendy technologiczne w 2022 roku. Niezależnie od tego, czy mowa o infrastrukturze, aplikacjach, danych, automatyzacji procesów czy doświadczeniu użytkownika, wyraźnie odznaczają się trzy duże koncepcje biznesowe w zakresie technologii – mówi Łukasz Ulaniuk, Head of Digital Workplace Transformation portfolio w Capgemini Polska.

Edge:

Sieci mesh:

Sztuczna inteligencja:

TechnoVision 2022: Być jak woda

Menedżerowie, którzy odnoszą największe sukcesy, będą wykorzystywać technologię do generowania wartości na dwa sposoby: opracują przeprojektowane i oparte na technologii modele biznesowe, które pomogą ich firmom osiągnąć sukces; będą wykorzystywać trendy technologiczne do wprowadzania innowacji, adaptacji i osiągania celów korporacyjnych i społecznych w sposób zrównoważony. Nasz najnowszy raport TechnoVision 2022 podkreśla, w jaki sposób kluczowe tematy technologiczne wypłyną na powierzchnię i pozwolą pionierom, liderom biznesowym na wyznaczenie nowych szlaków dla swoich pracowników i klientów – dodaje Łukasz Ulaniuk.

Dla liderów nowych technologii i praktyków

Wzrastająca rola nowych technologii we współczesnych organizacjach wpływa na to, że kadra kierownicza musi zrozumieć, w jaki sposób pojawiające się innowacje wpłyną na biznes zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.Wsparcie w tym zakresie ma przynieść najnowszy raport TechnoVision 2022 – sprawdzone źródło porad dotyczących wprowadzania zmian, przygotowane przez czołowych ekspertów z branży. Wnikliwy przewodnik po nowych technologiach ma na celu pomoc w formułowaniu strategii przedsiębiorstw i planów transformacji.„Przetwarzanie brzegowe” wyłoniło się z Inteligentnego Przemysłu i sfery internetu rzeczy (IoT) . Technologia informacyjna (IT) i technologia operacyjna (OT) łączą się, urządzenia są coraz bardziej naszpikowane czujnikami, pamięcią masową, sieciami, inteligentnymi rozwiązaniami i automatyzacją.Zaobserwować można dodatkowo, że innowacje pojawiają się coraz dalej od centralnego działu IT. Coraz częściej wdrażanie nowych rozwiązań ma miejsce „na krawędzi” organizacji — nie w centralnych jednostkach IT lub biznesowych — przynosząc coraz więcej zastosowań technologii do miejsc, w których wywołują one prawdziwą rewolucję.Mesh, czyli tzw. sieć kratowa – to system połączonych stacji WiFi, które nieustannie ze sobą współpracują. Ma on strukturę łańcucha, którego ogniwa łącząc się ze sobą, są w stanie funkcjonować efektywniej niż pojedyncze sieci. Jednocześnie te teoretycznie autonomiczne połączenia, tworzą jedność.Dziś rozwiązanie to zyskuje popularność i podbija świat jako nowy, zupełnie odmienny sposób redystrybucji danych do domen biznesowych. „Siatka” pojawia się także w wieloaspektowym świecie doświadczeń użytkowników Metaverse, ilustrując różnorodność sposobów, w jakich możemy współpracować z użytkownikami w przestrzeniach online.Cechy „siatkowe” pojawiają się również w technologiach rozproszonych, takich jak blockchain. Mesh podkreśla moc decentralizacji i sfederowanej własności, w obliczu do funkcjonującego dotychczas monolitycznego zarządzania i kontroli.Sztuczna inteligencja i inteligentna automatyzacja ukazują swoją moc w całym spektrum technologii. Od inteligentnych produktów i usług, aplikacji i algorytmów, po samodzielne procesy biznesowe – potencjał wydaje się nieograniczony. Sztuczną inteligencję można nawet zastosować także do celów twórczych, wzmacniając ludzi w obszarze, który wcześniej uważano za wyłącznie ludzki.Rosnący niedobór talentów we wszystkich głównych obszarach biznesowych z pewnością pokazuje, że sztuczna inteligencja i inteligentna automatyzacja są potężnymi czynnikami wspomagającymi. Ostatecznie technologia umożliwia nam tworzenie lepszych rozwiązań cyfrowych przy mniejszej liczbie zaangażowanych osób. A gdy są one dostarczane bezpośrednio do biznesu – na przykład za pomocą narzędzi samoobsługowych – służą demokratyzacji technologii (coraz większej jej dostępności dla coraz większej liczby osób), do których powinien dążyć każdy biznes technologiczny.Mnogość technologii – od sztucznej inteligencji po przetwarzanie brzegowe i internet rzeczy – stale wpływa na biznes. Umiejętność radzenia sobie z tym „zalewem” i wykorzystywania nowych technologii dla przewagi biznesowej jest złożonym zadaniem. Menedżerowie potrzebują płynności i zdolności adaptacyjnych, aby reagować na szybko zmieniające się środowisko, w którym działa ich firma. Eksperci Capgemini wierzą, że „bycie jak woda” – czyli zwinne podejście – pozwoli firmom rozwinąć właściwe nastawienie i zaplanować przyszłość biznesową, niezależnie od tego, co może ze sobą przynieść.Istotą projektowania biznesu technologicznego jest znalezienie i zachowanie równoległej równowagi: równowagi między celami interesariuszy, między interesami krótko- i długoterminowymi, scentralizowanymi i zdecentralizowanymi, przyjaznymi i autorytatywnymi, celowymi i spontanicznymi.Oprócz określenia trendów technologicznych, TechnoVision przedstawia spojrzenie na to, jak kształtować tę równowagę w organizacji – poprzez celowe projektowanie. Zasady zawarte w raporcie mają na celu dostarczenie wiedzy dla kadry kierowniczej, perspektyw dla architektów oraz systematycznej listy kontrolnej dla wszystkich osób zaangażowanych w budowę firmowego portfolio, programu, projektów i inicjatyw technologicznych dla cyfrowych przedsiębiorstw.