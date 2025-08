Polacy coraz chętniej kupują marki własne. Trafia do nich już co czwarta złotówka wydana na FMCG

Wydatki Polaków na marki własne w kategoriach FMCG osiągnęły wartość 63 mld złotych - wynika z raportu YouGov "Private Brands". To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie rynek urósł także wolumenowo - o 3,7 proc. Do maja 2025 roku ich udział wzrósł do 24 proc. Oznacza to, że już co czwarta złotówka wydawana na produkty FMCG trafia do marek własnych. Dynamika wzrostu utrzymuje się również w bieżącym roku - w okresie styczeń-maj 2025 segment zwiększył swoją wartość o 8,2 proc.

Z tego artykułu dowiesz się:

Już co czwarta złotówka wydana przez Polaków na FMCG trafia do marek własnych.

Wartość rynku marek własnych osiągnęła 63 mld zł, notując 7% wzrost rok do roku.

Dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Netto i Aldi, odpowiadają za niemal 45% rynku detalicznego.

Aż 72% Polaków to „smart shopperzy” – świadomi konsumenci napędzający rozwój segmentu marek własnych.

Rola kanału dyskontowego i ewolucja oferty

To, co obserwujemy na polskim rynku, to efekt złożonej i długoletniej transformacji – od taniej alternatywy do pełnoprawnego produktu z własną tożsamością. Marki własne w dyskontach nie funkcjonują już jako szare tło. Stają się świadomie budowanymi brandami, z konkretną obietnicą dla konsumenta – często bazującą nie tylko na niższej cenie, ale też na wygodzie zakupu, dostępności czy określonym stylu życia. Ich komunikacja jest coraz bardziej profesjonalna, a oferta dopasowana do mikrosegmentów – np. produkty premium, funkcjonalne, lokalne czy ekologiczne. Ten strategiczny rozwój przekłada się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe – komentuje Michał Maksymiec, Retail Client Director w YouGov.

Smart shopperzy napędzają rynek

Zjawisko tzw. smart shoppingu wykracza dziś daleko poza proste porównywanie cen. Mamy do czynienia z konsumentami, którzy są świetnie przygotowani do zakupów – wiedzą, czego szukają, mają określone oczekiwania wobec produktu i nie boją się testować nowości. Marki własne trafiają w ten trend idealnie – oferują dobrą relację wartości do ceny, są łatwo dostępne i coraz częściej wzbudzają zaufanie dzięki stałej jakości i estetyce. To powoduje, że przestają być tylko 'opcją w trudnych czasach', a stają się świadomym wyborem także wśród klasy średniej i młodszych grup konsumentów – mówi Rafał Dobrowolski, Strategic Insight Manager w YouGov.

Producenci nie odpuszczają

Co dalej?

W 2024 roku marki własne stanowiły 23,2 proc. całkowitego koszyka zakupowego, obejmującego żywność, kosmetyki, chemię gospodarczą oraz karmy dla zwierząt. Polski rynek marek własnych odnotowuje konsekwentny wzrost wartości i skali. Gospodarstwa domowe nie tylko chętniej sięgają po produkty sygnowane marką sieci detalicznej, ale też coraz częściej traktują je jako realną alternatywę dla brandów producenckich.Według danych YouGov za długookresowym wzrostem znaczenia marek własnych stoi m.in. kanał dyskontów – obejmujący takie szyldy jak Biedronka, Lidl, Netto i Aldi. W okresie styczeń–maj 2025 dyskonty odpowiadały za niemal 45 proc. udziału w rynku detalicznym. Co istotne, konkurują one nie tylko z małym formatem (m.in. poprzez ofertę pieczywa czy świeżych produktów), ale także z segmentem hipermarketów – zachęcając klientów do większych zakupów i kupowania na zapas.Choć kiedyś marki własne miały wyższy udział w sprzedaży dyskontowej niż dziś, to obecnie ich wzrost wynika głównie z rosnącej roli tego kanału. Oferta marek własnych ewoluowała – z produktów tańszych, często traktowanych jako kompromis jakościowy, do samodzielnych marek z rozpoznawalną komunikacją i rosnącą lojalnością nabywców. Przykłady to Marletto, Kraina Wędlin, Fruvita czy Pilos – marki aktywnie promowane w kampaniach telewizyjnych i online.Do wzrostu segmentu marek własnych przyczynia się także zmiana zachowań konsumenckich. Według raportu YouGov „Shopping Monitor”, aż 72 proc. Polaków to tzw. „ Smart Shoppers ” – konsumenci podejmujący racjonalne decyzje zakupowe, porównujący ceny jednostkowe, czytający etykiety i śledzący promocje.Choć grupa kupujących kierujących się wyłącznie oszczędnością nadal jest liczna, jej udział stopniowo maleje. Na znaczeniu zyskują inne motywacje: jakość, wygoda, przywiązanie do marki oraz pozytywne doświadczenia z jej użytkowania. Ograniczona dostępność marek własnych (wyłącznie w ramach jednej sieci) nie stanowi już istotnej bariery – szczególnie przy coraz większym zasięgu detalistów.Marki producenckie nadal aktywnie konkurują o lojalność klientów. Ich atuty to promocje, silna identyfikacja emocjonalna oraz inwestycje w innowacje produktowe i kategorie. W niektórych segmentach ich przewaga pozostaje wyraźna – m.in. w napojach typu cola, margarynach, dezodorantach czy maszynkach do golenia – gdzie udział marek własnych nie przekracza 10 proc.Z kolei w kategoriach z niższą lojalnością wobec producenta i wysoką wrażliwością cenową – jak papier toaletowy, ręczniki papierowe, kasze, ryż, owoce mrożone czy dania gotowe – marki własne osiągają od 50 do ponad 70 proc. udziału rynkowego.Rynek marek własnych w Polsce dojrzewa – zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Konsumenci coraz częściej wybierają je nie z konieczności, ale z przekonania. Sieci detaliczne konsekwentnie rozwijają swoje brandy, inwestują w komunikację i budują rozpoznawalność. Mimo to, producenci markowi nie tracą pola – pozostają źródłem innowacji, silnych emocjonalnych relacji z klientami i szerokiej oferty. Najbliższe lata zapowiadają rywalizację nie tylko na cenę – ale przede wszystkim na jakość, wizerunek, funkcjonalność i wartość postrzeganą przez konsumenta.