Tablet TCL NXTPaper 10s ma ekran o przekątnej 10,1 cala z warstwą antyrefleksyjną i funkcją ochrony oczu, a także załączony rysik T-Pen.

Przeczytaj także: Tablet Kruger&Matz EDGE 1089 z Windows 11

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tablet TCL NXT Paper 10s Ergonomiczny kształt rysika zapobiega nadmiernemu drętwieniu nadgarstka.

Przeczytaj także: Tablet Huawei MatePad Paper

TCL NXTPaper 10s ma ekran złożony z dziesięciu precyzyjnie wykonanych warstw, co pozwala niemal całkowicie wyeliminować niekorzystny i męczący dla ludzkiego oka wpływ jasnego, niebieskiego światła, a przy okazji może wyświetlać piękne, żywe i naturalne kolory, bez sztucznego dodawania cieplejszej, żółtej barwy. Zastosowany dotykowy ekran IPS ma rozdzielczość FHD (1920x1200) i może wyświetlać ponad 16 milionów kolorów.Tablet został wyposażony w rysik T-Pen, który działa tak, jakbyś pisał na tradycyjnym papierze. Jego ergonomiczny kształt zapobiega nadmiernemu drętwieniu nadgarstka.NXTPaper 10S działa w oparciu o ośmiordzeniowy procesor MT 8768 oraz procesor graficzny GE8320. Posiada 8-megapikselową kamerę tylną z autofocusem i 5-megapikselową z przodu, obie z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach. Zastosowane dwa głośniki oraz dwa mikrofony doskonale sprawdzą się przy telekonferencjach i rozmowach z przyjaciółmi. Pamięć urządzenia można rozbudować aż do 256 GB. Wbudowana bateria ma 8000 mAh pojemności, co spokojnie wystarczy na cały dzień. Tablet jest również gotowy na instalację Androida 12 i długie wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych.