Laptopy Dell XPS 13 i XPS 13 2-in-1

Dell zaprezentował nowe modele laptopów - XPS 13 i XPS 13 2-in-1. Pierwszy z nich jest wyposażony w procesor Intel® Core™ 12. generacji i system Windows 11, a drugi obsługuje łączność w technologii 5G i umożliwia swobodne przechodzenie z trybu tabletu do pełnej funkcjonalności laptopa.

Przeczytaj także: Dell Inspiron 11, Inspiron 23 i laptopy Inspiron Serii 7000

Laptop Dell XPS 13

XPS 13 2-in-1 zostanie wprowadzony na rynek latem tego roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptop Dell XPS 13 2-in-1 Model XPS 13 2-in-1 zapewnia dwie możliwości łączności: standardową łączność WiFi 6E3 albo łączność w technologii 5G4 z WiFi 6E. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dell XPS 13 2-in-1 Model XPS 13 2-in-1 umożliwia swobodne i płynne przechodzenie z trybu tabletu do pełnej funkcjonalności laptopa poprzez założenie magnetycznego etui zapewniającego pełny komfort korzystania z laptopa z regulacją trzech kątów nachylenia. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Przeczytaj także: Nowe laptopy Dell XPS

Laptop XPS 13 jest dostępny z systemem Windows 11 albo Ubuntu 20.04. Jest smukły, lekki i kompaktowy, zapewnia długi czas pracy na akumulatorze, wynoszący do 12 godzin, bezproblemowo mieści się w plecaku, torbie czy torebce. Jest wyposażony w procesor Intel® Core™ 12. generacji, które umożliwiają bezproblemową wielozadaniowość.Nowy model laptopa wyposażony jest w praktycznie bezramkowy wyświetlacz InfinityEdge piątej generacji i udoskonalony system dźwiękowy, przez co jest w stanie zapewniać wciągającą rozrywkę niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, rozmawiasz ze znajomymi na czacie wideo czy oglądasz najnowszy hit filmowy.Wysoka jasność, lepsza wyrazistość, precyzyjne odwzorowanie detali przy maksymalnej rozdzielczości UHD+ i wyraziste kolory ożywiają wyświetlany obraz, natomiast z większych głośników popłynie głośniejszy dźwięk i głębsze basy, co przełoży się na większą przyjemność z słuchania. Technologia Eyesafe® w inteligentny sposób zarządza natężeniem światła, redukując emisję szkodliwego niebieskiego światła bez pogarszania wrażeń wizualnych.Wykonany z najwyższej klasy materiałów laptop XPS 13 jest dostępny w delikatnych odcieniach błękitu i umbry, a dobrane ze szczególną dbałością, barwione aluminium najwyższej jakości, obrabiane techniką CNC, dodatkowo potęguje estetykę.Model XPS 13 2-in-1 obsługuje łączność w technologii 5G umożliwiającą pobieranie z wykorzystaniem komórkowych połączeń szerokopasmowych z prędkościami charakterystycznymi dla WiFi. Przesyłanie strumieniowe, pobieranie plików, odtwarzanie bogatych treści wideo – to wszystko działa dużo szybciej, dzięki prędkości technologii 5G, co umożliwia osiągnięcie produktywności i korzystanie z rozrywki niezależnie od miejsca. Mówiąc niezależnie od miejsca, naprawdę mamy to na myśli. Nowy model XPS 13 2-in-1 wyposażony jest również w technologię eSIM, która umożliwia podróżowanie do różnych krajów i łączenie się z sieciami operatorów na całym świecie bez konieczności zmiany karty SIM.Model XPS 13 2-in-1 umożliwia swobodne i płynne przechodzenie z trybu tabletu do pełnej funkcjonalności laptopa poprzez założenie magnetycznego etui zapewniającego pełny komfort korzystania z laptopa z regulacją trzech kątów nachylenia (100°, 112,5°, 125°) w celu zapewnienia elastyczności i wygody. Do laptopa można dokupić rysik XPS, z którego wygodnie mogą korzystać zarówno użytkownicy leworęczni, jak i praworęczni. Rysik umożliwia również nanoszenie poprawek na dokumentach i projektach. Pozwala to zmienić urządzenie w najnowocześniejszy szkicownik, który pozwoli tchnąć życie w Twoje najnowsze kreatywne wizje. Specjalny rysik XPS można zamocować na magnes w górnej części obudowy, gdzie będzie się ładował, a czas pracy przy pełnym naładowaniu wynosi nawet 50 dni. Zarówno etui, jak i rysik, sprzedawane są osobno.Panel wyświetlacza zapewnia wysoką jasność i precyzyjne detale. Maksymalna rozdzielczość ekranu, który zapewnia wyjątkowo żywe kolory, to 3K, co sprawia, że treści stają się równie dynamiczne, jak Twoje pomysły. Przednia kamera o wysokiej rozdzielczości 1080p zapewnia wyraźny i czysty obraz. Umieszczona jest poziomo, dzięki czemu można przez nią prowadzić praktyczne i wydajne wideorozmowy. Tylna kamera 4K umożliwia m.in. robienie wiernych zdjęć, edytowanie treści i skanowanie dokumentów.Model XPS 13 2-in-1 zapewnia dwie możliwości łączności: standardową łączność WiFi 6E albo łączność w technologii 5G z WiFi 6E, przy czym wykonanie w przypadku każdej z nich jest eleganckie i minimalistyczne. Model ze standardową łącznością WiFi 6E jest wykonany z obrabianego aluminium, tak samo jak model XPS 13, i jest dostępny w błękitnym kolorze. Wyłącznie w przypadku modelu z łącznością w technologii 5G tylna część obudowy wykonana jest ze szkła Gorilla Glass 7 w celu zoptymalizowania łączności i wyeliminowania zakłóceń sygnału. Dostępny jest on w ciemnoszarym kolorze z niebieskim odcieniem.Idąc dalej w duchu wieloletniego zaangażowania firmy Dell w zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, ramki modeli XPS 13 oraz XPS 13 2-in-1 wykonane są z niskowęglowego aluminium i produkowane są z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zasilanych wodą, co zapewnia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 70% w porównaniu z aluminiowymi ramkami produkowanymi w tradycyjnych zakładach zasilanych węglem. Modele XPS 13 i XPS 13 2-in-1 zarejestrowano w złotej kategorii w narzędziu EPEAT i obydwa są wysyłane w opakowaniach wykonanych w 100% z materiałów odnawialnych albo podlegających recyklingowi.