Cyberataki celują w Active Directory

Wprawdzie średni czas wykrywania obecności cyberprzestępców w firmowej infrastrukturze IT uległ skróceniu, a metody walki z cyberatakami są coraz skuteczniejsze, to nie oznacza to niestety znacznego zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Jak podkreśla bowiem Sophos, cyberprzestępcy także doskonalą swoje narzędzia, a dotarcie przez Active Directory do najbardziej krytycznych zasobów przedsiębiorstwa zajmuje im tylko 16 godzin.

Przeczytaj także: Cyberbezpieczeństwo 2023 - co nas czeka?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniał się przeciętny czas wykrycia obecności cyberprzestępców w infrastrukturze IT?

Dlaczego ataki na Active Directory są tak niebezpieczne?

Co podnosi zdolność firm do szybszego wykrywania cyberataków?

Cyberprzestępcy atakują „po godzinach”

Cyberprzestępcy, zwłaszcza ci którzy mają doświadczenie i zaplecze w postaci dostępu do oprogramowania ransomware, wciąż udoskonalają swoje strategie. Wraz ze wzrostem popularności technologii takich jak XDR i usług typu MDR, wzrosła nasza zdolność do szybszego wykrywania cyberataków, ale nie oznacza to, że wszyscy jesteśmy dzięki nim bezpieczniejsi. Atakujący wciąż dostają się do naszych sieci, a jeśli nie czują presji czasu, mają tendencję do pozostawania w nich. Dlatego tak ważne jest ciągłe i proaktywne monitorowanie sytuacji – wyjaśnia John Shier.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Częstotliwość ataków Średni czas wykrycia obecności cyberprzestępców w infrastrukturze IT w 2023 r. skrócił się z 10 do 8 dni Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dlaczego hakerom zależy na Active Directory?

Kontrolując Active Directory, kontroluje się całą firmę – przestrzega John Shier. – Przejęcie AD i nadanie sobie odpowiednich dostępów do zasobów zaatakowanej firmy pozwala hakerom pozostać niezauważonymi i w spokoju planować kolejne ruchy, takie jak łamanie kolejnych zabezpieczeń – dodaje specjalista Sophos.

Dlatego realną pomocą dla obrońców mogą być rozwiązania MDR. Sztab zewnętrznych specjalistów może czuwać nad bezpieczeństwem firmy i reagować na wykryte zagrożenia nawet „po godzinach” – podsumowuje ekspert.

Przeczytaj także: 5 sposobów na obronę przed ransomware w 2023 roku

Według analiz zespołu Sophos X-Ops najbardziej powszechnymi cyberatakami na firmy były te z wykorzystaniem ransomware . Stanowiły one aż 69% wszystkich badanych przypadków. Co więcej, w czterech na pięć ataków cyberprzestępcy szyfrowali firmowe pliki poza godzinami pracy przedsiębiorstw. Blisko połowa (43%) działań hakerów była wykrywana w piątki lub soboty.John Shier, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos, tłumaczy, że dzięki technologiom takim jak XDR (rozszerzone wykrywanie i reagowanie na zagrożenia) i MDR (zarządzane wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie) znacząco skróciło się „okno operacyjne”, w czasie którego atakujący mogą dokonać szkód. W 2021 r. średni czas wykrycia hakerów w infrastrukturze IT wynosił 15 dni, w zeszłym roku 10, a w 2023 r. – zaledwie 8.Analitycy Sophos zwracają również uwagę na to, jak niewiele czasu potrzebują atakujący, by przejąć kontrolę nad infrastrukturą Active Directory (AD), która odpowiada za zarządzanie dostępami. Zazwyczaj wystarczy zaledwie 16 godzin, aby cyberprzestępcy zapewnili sobie szeroki dostęp do wszystkich firmowych systemów, aplikacji oraz plików.Atak, w czasie którego Active Directory trafi w ręce cyberprzestępców, jest jednym z najgorszych scenariuszy dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Hakerzy niszczą w ten sposób fundament bezpieczeństwa całej firmy, co oznacza, że obrońcy swoje działania na rzecz przywrócenia pełnej funkcjonalności systemów muszą zaczynać właściwie od zera. Tym samym powrót do operacyjności jest dłuższy i bardziej kosztowny.