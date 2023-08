Najpopularniejsze crypto scamy w 2023 roku

Giełda kryptowalut Binance ostrzega przed coraz popularniejszymi atakami krypto oszustów przy wykorzystaniu WhatsAppa oraz przed próbami podszywania się pod pracowników giełdy.

Oszuści podszywają się pod pracowników Binance na WhatsApp’ie i przez telefon

Na WhatsApp’ie pojawia się coraz więcej grup, które sugerują powiązania z Binance. Z jednej strony chwalą się, że służą jako miejsce do wymiany informacji rynkowych i wspólnego tradingu, z drugiej sugerują, że są na nich obecni pracownicy naszej giełdy. Nic z takich informacji nie jest jednak prawdą, a dołączający do takich grup mogą paść ofiarą oszustów. Istnieje tylko jedna oficjalna grupa zrzeszająca użytkowników Binance na Telegramie. Jej nazwa to Binance Polish - wyjaśnia Beata Wiśnicka, Money Laundering Reporting Officer (MLRO) w Binance Poland.

Najpopularniejsze oszustwa kryptowalutowe w 2023 roku

Fałszywy transfer środków – oszuści oferują w internecie sprzedaż lub kupno kryptowaluty za o wiele atrakcyjniejszą stawkę niż ta rynkowa. Nigdy nie dokonują jednak obiecanego transferu środków.

– oszuści oferują w internecie sprzedaż lub kupno kryptowaluty za o wiele atrakcyjniejszą stawkę niż ta rynkowa. Nigdy nie dokonują jednak obiecanego transferu środków. Fałszywe strony zakupowe - większość fałszywych witryn e-commerce jest zaprojektowana tak, aby naśladować legalnych sprzedawców detalicznych, wraz z tymi samymi logo, obrazami i wymienionymi produktami.

- większość fałszywych witryn e-commerce jest zaprojektowana tak, aby naśladować legalnych sprzedawców detalicznych, wraz z tymi samymi logo, obrazami i wymienionymi produktami. Piramidy finansowe – obietnice szybkich i wysokich zysków. Oszuści gromadzą środki od inwestorów w celu realizacji projektu lub inwestycji, te jednak zazwyczaj nie mają miejsca. Środki pozyskane od kolejnych inwestorów służą do wypłaty zysków oszustom i początkowym inwestorom.

– obietnice szybkich i wysokich zysków. Oszuści gromadzą środki od inwestorów w celu realizacji projektu lub inwestycji, te jednak zazwyczaj nie mają miejsca. Środki pozyskane od kolejnych inwestorów służą do wypłaty zysków oszustom i początkowym inwestorom. Darmowe kryptowaluty – w życiu nie ma nic za darmo. Jeżeli ktoś oferuje Ci darmową kryptowalutę, najczęściej w zamian za dokonanie drobnego transferu weryfikacyjnego, wiedz, że masz do czynienia z oszustem.

– w życiu nie ma nic za darmo. Jeżeli ktoś oferuje Ci darmową kryptowalutę, najczęściej w zamian za dokonanie drobnego transferu weryfikacyjnego, wiedz, że masz do czynienia z oszustem. Oszustwa randkowe – oszuści rozbudzają zainteresowanie swojej ofiary i sugerują zaangażowanie uczuciowe próbując wyłudzić środki w kryptowalutach na pokrycie rzekomych kosztów podróży, inwestycję lub leczenie.

– oszuści rozbudzają zainteresowanie swojej ofiary i sugerują zaangażowanie uczuciowe próbując wyłudzić środki w kryptowalutach na pokrycie rzekomych kosztów podróży, inwestycję lub leczenie. Fałszywe ogłoszenia o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie, krótkie lub elastyczne godziny pracy i brak konieczności posiadania umiejętności lub doświadczenia zawodowego to częste cechy charakterystyczne takich ogłoszeń. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy obiecana wypłata nigdy nie trafia na konto.

- atrakcyjne wynagrodzenie, krótkie lub elastyczne godziny pracy i brak konieczności posiadania umiejętności lub doświadczenia zawodowego to częste cechy charakterystyczne takich ogłoszeń. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy obiecana wypłata nigdy nie trafia na konto. Nieprawdziwe inwestycje kryptowalutowe – scam podobny do rug pulla oraz piramid finansowych. Inwestor jest zachęcany do przelania swoich środków obietnicami wysokich zysków, gdy dojdzie jednak do transakcji odzyskanie pieniędzy staje się niemożliwe.

Jak chronić się przed oszustami?

Najsłabszym ogniwem zabezpieczeń, także na rynku kryptowalut, jest zazwyczaj czynnik ludzki. To więc od nas i od naszej spostrzegawczości bardzo często zależy, czy oszuści wygrają. Pamiętajmy, żeby korzystać tylko ze sprawdzonych giełd cyfrowych aktywów i tylko z ich oficjalnych kanałów komunikacji – dodaje Beata Wiśnicka z polskiego oddziału Binance.

Jeżeli ponadprzeciętna okazja puka do naszych drzwi, obiecując niebotyczne zyski bez dostrzegalnego ryzyka, sceptycyzm jest naszym największym sprzymierzeńcem. Zawsze pamiętajmy o starym porzekadle: jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby być prawdziwe, to z pewnością nie jest – podsumowuje Beata Wiśnicka.

Binance to ekosystem blockchain i giełda kryptowalut. Polski oddział Binance opisał schemat, w którym scamerzy udając przedstawicieli giełdy podszywają się pod nich wykorzystując w tym celu telefon oraz, od niedawna, popularne komunikatory mobilne, w tym WhatsApp’a.Polscy użytkownicy giełdy informują, że są zapraszani do lokalnych grup Binance, przede wszystkim na WhatsApp’ie. Giełda odcina się jednak od tej działalności i informuje, że nigdy nie pisze do swoich użytkowników przez WhatsAppa ani żaden inny komunikator w celach inwestycyjnych.Przedstawicielka Binance jednocześnie przypomina, żeby uważać na wszelkie inne próby podszywania się pod pracowników giełdy oraz wyłudzenia wrażliwych danych. Scenariusz przestępstwa jest zazwyczaj taki sam: oszuści kontaktują się z osobami, które nie mają wiedzy kryptowalutowej i przedstawiają się jako pracownicy Binance Poland, podając oficjalne dane spółki zarejestrowanej w Polsce.Oferują ponadprzeciętne zyski lub informują o sporej ilości kryptowalut czekających na wypłatę. Zazwyczaj kończy się to prośbą o zainstalowanie oprogramowania zdalnego dostępu, takiego jak AnyDesk. Przy pomocy oszustów użytkownicy deponują środki na giełdzie, po czym te wyprowadzane są przez scamerów.Według raportu sporządzonego przez zajmującą się bezpieczeństwem Web3 firmę Beosin, oszuści zarobili w pierwszej połowie 2023 roku 656 milionów USD. Zebrane dane pokazują, że najpopularniejszym rodzajem ataku w tym okresie były włamy hakerów na giełdy, portfele oraz do protokołów (471 milionów USD).Drugim najpopularniejszym rodzajem ataku okazał się phishing, czyli próba „wyłowienia” wrażliwych danych, w tym do logowania (108 milionów USD), na trzecim miejscu plasowały się natomiast rug pulle (76 milionów USD). Rug pull to sytuacja, w której oszuści promują sztucznie projekt kryptowalutowy, aby zebrać jak najwięcej środków, a następnie uciekają z pieniędzmi należącymi do inwestorów.Giełda kryptowalutowa Binance zwraca uwagę również na kilka innych popularnych scamów kryptowalutowych, na które należy uważać:Należy przede wszystkim pamiętać, że pracownicy Binance nie dzwonią po ludziach ani nie kontaktują się w żaden inny sposób, aby zachęcić do zakładania konta czy deponowania środków, obiecując przy tym ponadprzeciętne zyski. Należy zawsze zweryfikować próbę takiego kontaktu przez użycie oficjalnych kanałów komunikacyjnych Binance.Ochrona przed oszustami kryptowalutowymi wymaga także podejścia opartego na edukacji, ostrożności i stałej czujności. Warto zacząć od poświęcenia czasu na zrozumienie skomplikowanego działania blockchain i kryptowalut. Następnie kluczową rolę odgrywa wybranie właściwej platformy, które ma doświadczenie w zakresie przejrzystości i bezpieczeństwa.Warto także stosować zasadę ograniczonego zachowania wobec nieoczekiwanych wiadomości, zwłaszcza jeśli żądają one poufnych informacji lub transakcji finansowych. Takie próby często noszą znamiona oszustwa. Należy także strzec swoich kont osobistych przez stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa, jak unikatowe hasła i uwierzytelnianie dwuskładnikowe.