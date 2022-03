Najczęściej cytowane media I 2022. RMF FM nowym liderem

Nowy rok i nowy lider rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. W styczniu 2022 na pierwszym miejscu uplasowało się radio RMF FM. Na podium znalazły się także Onet i Wirtualna Polska.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media ekonomiczne i biznesowe – prasa TOP5 najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym w styczniu niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Forbesa i Parkietu. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Media regionalne

Radio RMF FM było cytowane prawie 3,4 tys. razy. Na portal Onet powoływano się 2,7 tys. razy, a na portal Wirtualna Polska 2,3 tys. razy.Największy wzrost cytowań - o 56 oczek - odnotował tygodnik Sieci. Na łamach pisma pojawił się wywiad z wicepremierem ds. bezpieczeństwa i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, w którym potwierdził on, że polskie służby korzystają z oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Jak podaje IMM, media licznie odwoływały się do tej rozmowy, która finalnie przełożyła się na dotarcie na poziomie ponad 120 mln potencjalnych kontaktów z przekazem, co oznacza, że każdy Polak powyżej 15 roku życia mógł spotkać się z informacją o wywiadzie ponad 3 razy.W styczniu 2022 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była niezmiennie Rzeczpospolita z 2,2 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się tygodnik Sieci, z 1,8 tys. cytowań. Na pozycji trzeciej Gazeta Wyborcza z 1,7 tys. wzmianek.Największy awans odnotowały Perspektywy - o 27 miejsc. Miesięcznik opublikował coroczny ranking szkół średnich, na który inne tytuły licznie się powoływały.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki stycznia to: Sieci z 1808 wzmianek, Gazeta Polska cytowana 266 razy, między innymi za sprawą rozmowy z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, w której poinformował, że prokuratora wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie Romana Giertycha i Viva z 205 wzmianek.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Perspektywy z 964 powołaniami. Forbes z liczbą 146 cytowań na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w styczniu 2022 na miejsce lidera wraca TVN24 z wynikiem 2 tys. cytowań. Inne media powoływały się na stację między innymi za sprawą rozmowy dziennikarza redakcji – Konrada Piaseckiego z Adamem Niedzielskim, w której szef resortu zdrowia poinformował o przekroczeniu bariery stu tys. zgonów spowodowanych COVID-19 i zapowiedział wzrosty zachorowań w najbliższych tygodniach.Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 1,3 tys. i TVP Info.RMF FM z 3,4 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Najwyższy skok powołań odnotowano trzeciego stycznia, kiedy minister zdrowia na antenie radia odniósł się do przewidywań dotyczących wzrostu zachorowań w piątej fali pandemii koronawirusa, wysokiego ryzyka zarażenia się wariantem Omikron i zachęcał do szczepień. Wg wyliczeń IMM, każdy Polak powyżej 15 roku życia mógł spotkać się ponad 5 razy z informacjami RMF FM, na które inni dziennikarze powoływali się w styczniu 3,4 tys. razy. Druga pozycja należy do Radia Zet, które cytowano w grudniu 1,7 tys. razy. Polskie Radio 24 na miejscu trzecim.Onet wraca na miejsce lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W styczniu 2022 portal odnotował 2,7 tys. cytowań. Za nim Wirtualna Polska z liczbą 2,3 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 2,2 tys.TOP5 najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym w styczniu niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Forbesa i Parkietu. Awans na pierwsze miejsce wśród portali internetowych zyskuje Money z wynikiem 363 powołań, który między innymi rozmawiał z ekspertami nt. wzrostu cen energii w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Na podium znalazł się również Business Insider Polska i Bankier.Ex aequo na pierwszym miejscu w styczniowym rankingu mediów regionalnych pojawiają się Dziennik Wschodni i Głos Wielkopolski z wynikiem 104 wzmianek. Lokalna gazeta codzienna na początku stycznia informowała między innymi o ponownym otwarciu obwodnicy Kraśnika, zorganizowanym specjalnie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dziennik społeczno-polityczny należący do Polska Press donosił o nowinkach ze świata piłki nożnej, między innymi o prawdopodobnych transferach Jana Bednarczyka i Dawida Kownackiego. Ranking mediów regionalnych w styczniu zamyka z awansem o dwa miejsca i liczbą 67 powołań Dziennik Zachodni.